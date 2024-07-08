В Барнауле женщина с двумя детьми выбежала на дорогу под машину

Отмечается, что возмущенных водителей она "послала в известном направлении"

08 июля 2024, 15:41, ИА Амител

В Барнауле женщина с двумя детьми выбежала на дорогу между двумя стоящими автобусами и едва не попала под проезжающий мимо автомобиль, водитель которого успел среагировать, сообщает "Инцидент Барнаул".

"Взрослый человек, явно за 60 лет, с двумя детьми, какой это им пример? Хорошо, что я правила соблюдаю, а если бы летел кто-то? А самое главное, в ответ на замечание о том, что она творит дичь, двоих водителей она послала в известном направлении! Саму бы сбили, а детям бы потом как объясняла, что внуков на капот машины посадила!" – возмущается водитель автомобиля.

В итоге всем пешеходам пожелали побольше ума, а водителям – внимания и хорошей реакции.