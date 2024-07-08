В Барнауле женщина с двумя детьми выбежала на дорогу под машину
Отмечается, что возмущенных водителей она "послала в известном направлении"
08 июля 2024, 15:41, ИА Амител
В Барнауле женщина с двумя детьми выбежала на дорогу между двумя стоящими автобусами и едва не попала под проезжающий мимо автомобиль, водитель которого успел среагировать, сообщает "Инцидент Барнаул".
"Взрослый человек, явно за 60 лет, с двумя детьми, какой это им пример? Хорошо, что я правила соблюдаю, а если бы летел кто-то? А самое главное, в ответ на замечание о том, что она творит дичь, двоих водителей она послала в известном направлении! Саму бы сбили, а детям бы потом как объясняла, что внуков на капот машины посадила!" – возмущается водитель автомобиля.
В итоге всем пешеходам пожелали побольше ума, а водителям – внимания и хорошей реакции.
15:46:54 08-07-2024
показать видео родителям детей - бабку приструнят - но не факт
16:13:37 08-07-2024
На "последний трамвай" спешила, повезло, что у водителя хорошая реакция.
21:02:30 08-07-2024
Судя по видео, никуда она не "выскакивала", а спокойно выходила. Другое дело, что переход в 20 шагах, вот за это надо наказывать.
01:00:30 09-07-2024
за 60 лет?? это явно НЕ показатель ума. Обычно у женщин это период психопатии и неадекватности