Слепую жительницу Иркутской области выгнали из кинотеатра из-за пса-поводыря

Руководство учреждения отказалось смотреть документы, которые разрешают девушке приходить со своим помощником в любые места

12 декабря 2024, 15:23, ИА Амител

Собака / Фото: unsplash.com / John Price

Незрячую вдову участника спецоперации выгнали из кинотеатра в Иркутской области из-за собаки-поводыря. Об этом сообщает IrCity.ru.

Муж Марины Даньковой погиб в боевых действиях на Украине. Девушка, инвалид по зрению с детства, в 2019 году полностью лишилась возможности видеть. Летом у нее появилась собака-поводырь Макар: специально обученного пса с хозяйкой должны допускать в любые общественные места.

Данькова приехала в Иркутск вместе с сыном и племянницей. Там они решили сходить в кино. На входе контролер спросила про пса, но пропустила девушку в зал.

"Мы заняли свои кресла, они находятся с краю. То есть мимо нас никто не ходил, мы никому не мешали. Через некоторое время к нам подошел сотрудник кинотеатра и объявил, что в зале находиться с собакой нельзя", – рассказала Данькова.

После отказала девушки вывести собаку из зала администрация стала угрожать полицией. Тогда женщина показала удостоверение Макара с выдержками из законов, однако сотрудница кинотеатра отказалась смотреть на него.

Семья вернула деньги за билеты и вернулась домой. На эмоциях Марина написала пост в соцсети, который быстро разошелся по Иркутску. Вскоре после этого кинотеатр извинился перед незрячей за "неудобства".