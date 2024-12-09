Троих жителей Алтайского края выгнали из поезда за громкую ругань
Они перебрали со спиртным на поезде Санкт-Петербург – Новокузнецк
09 декабря 2024, 17:30, ИА Амител
Троих жителей Алтайского края выгнали из поезда Санкт-Петербург – Новокузнецк и привлекли к ответственности. Об этом сообщает УТ МВД России по УрФО.
На пассажиров пожаловались на станции Екатеринбург-Пассажирский. Полицейские задержали мужчин 66, 62 и 40 лет. Двое из них проживают в Барнауле, один – в Рубцовске.
"Задержанные, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выражались грубой нецензурной бранью и нарушали общественный порядок, на замечания мужчины не реагировали", – указывает ведомство.
Всем троим нарушителям отказали в дальнейшем проезде. В отношении каждого составили административный протокол за "Мелкое хулиганство".
Алтайским пассажирам пришлось выплатить штрафы по 600 рублей. Отмечается, что двое из них уже привлекались к ответственности: один – за нарушение общественного порядка, другой – за грабеж.
18:05:41 09-12-2024
Лица не обезображеные интеллектом
18:28:01 09-12-2024
Быдло, ненавижу.
21:26:12 09-12-2024
Гопота престарелая :)
23:24:37 09-12-2024
Последние из могикан. Цвет общества 90-х.
10:21:49 10-12-2024
Идиотов на Руси на сто лет припасено..