Троих жителей Алтайского края выгнали из поезда за громкую ругань

Они перебрали со спиртным на поезде Санкт-Петербург – Новокузнецк

09 декабря 2024, 17:30, ИА Амител

Троих жителей Алтая выгнали из поезда / Фото: УТ МВД России по УрФО

Троих жителей Алтайского края выгнали из поезда Санкт-Петербург – Новокузнецк и привлекли к ответственности. Об этом сообщает УТ МВД России по УрФО.

На пассажиров пожаловались на станции Екатеринбург-Пассажирский. Полицейские задержали мужчин 66, 62 и 40 лет. Двое из них проживают в Барнауле, один – в Рубцовске.

"Задержанные, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выражались грубой нецензурной бранью и нарушали общественный порядок, на замечания мужчины не реагировали", – указывает ведомство.

Всем троим нарушителям отказали в дальнейшем проезде. В отношении каждого составили административный протокол за "Мелкое хулиганство".

Алтайским пассажирам пришлось выплатить штрафы по 600 рублей. Отмечается, что двое из них уже привлекались к ответственности: один – за нарушение общественного порядка, другой – за грабеж.