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Слесарь выиграл миллиард рублей в лотерею

Мужчина рассказал, на что планирует потратить деньги

14 марта 2023, 14:11, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Житель Нижнего Новгорода выиграл 1 млрд рублей в "Русском лото", сообщает государственный распространитель лотерей "Столото".

"Сразу осознать подобное невозможно. Даже сейчас нам не верится, что это не сон, а реальность. Миллиард – это баснословная сумма. А я ведь простой человек, который привык всего добиваться собственным трудом. Не мог представить, что в миг стану миллиардером, тем более, что выиграю в лотерею", – рассказал победитель.

Мужчина работает слесарем по ремонту и обслуживанию технологического оборудования.

Деньги он планирует вложить в собственное дело. Также хочет направить часть выигрыша на благотворительность.

Как уточнили в сообщении, житель Нижнего Новгорода стал вторым лотерейным миллиардером в истории.

Комментарии 11

  • нуну.. все поскакали скупать лотерейки
    14 марта, Гость   Ответить
  • Хорошая реклама. Но-нет.
    14 марта, Гость   Ответить
  • Хана мужику
    14 марта, Гость   Ответить
  • поздравляю дядьку)
    14 марта, Гость   Ответить
  • Такие сочинялки можно каждый день писать, что за мужик ФИО, фото ,где живет. писаки.
    14 марта, Гость   Ответить
  • На заборах и не такие сказки пишут)))
    14 марта, Гость   Ответить
  • На последнем тираже Русского лото 12-го марта джек-пот составлял 900 миллионов и не был разыгран. Новость вызывает сомнения.
    14 марта, Гость   Ответить
  • Сколько на руки?
    14 марта, Гость   Ответить
  • "что за мужик ФИО, фото ,где живет. писаки." - о, отжиматели денег засуетились!
    14 марта, Гость   Ответить
  • Прямо история золушки)) Поздравляю и тоже так хочу!
    14 марта, Гость   Ответить
  • Круто, мои поздравления! Вот он билет в жизнь
    15 марта, Гость   Ответить
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