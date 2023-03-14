Слесарь выиграл миллиард рублей в лотерею

Житель Нижнего Новгорода выиграл 1 млрд рублей в "Русском лото", сообщает государственный распространитель лотерей "Столото".

"Сразу осознать подобное невозможно. Даже сейчас нам не верится, что это не сон, а реальность. Миллиард – это баснословная сумма. А я ведь простой человек, который привык всего добиваться собственным трудом. Не мог представить, что в миг стану миллиардером, тем более, что выиграю в лотерею", – рассказал победитель.