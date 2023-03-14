Слесарь выиграл миллиард рублей в лотерею
Мужчина рассказал, на что планирует потратить деньги
14 марта 2023, 14:11, ИА Амител
Житель Нижнего Новгорода выиграл 1 млрд рублей в "Русском лото", сообщает государственный распространитель лотерей "Столото".
"Сразу осознать подобное невозможно. Даже сейчас нам не верится, что это не сон, а реальность. Миллиард – это баснословная сумма. А я ведь простой человек, который привык всего добиваться собственным трудом. Не мог представить, что в миг стану миллиардером, тем более, что выиграю в лотерею", – рассказал победитель.
Мужчина работает слесарем по ремонту и обслуживанию технологического оборудования.
Деньги он планирует вложить в собственное дело. Также хочет направить часть выигрыша на благотворительность.
Как уточнили в сообщении, житель Нижнего Новгорода стал вторым лотерейным миллиардером в истории.
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