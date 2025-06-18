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В Барнауле чуть не сбили самокатчика, "полетевшего" на красный

Водитель не сдержался в выражениях, из-за чего самокатчик захотел с ним "поговорить"

18 июня 2025, 21:30, ИА Амител

Кадр из видео / "Инцидент Барнаул"
Кадр из видео / "Инцидент Барнаул"

В Барнауле на проспекте Ленина автомобиль чуть не сбил самокатчика, решившего "пролететь" дорогу на красный. Кадрами едва не случившегося ДТП делится "Инцидент Барнаул".

На записи с видеорегистратора видно, что водитель уже начал движение, но, заметив парня на самокате, резко остановился. От столкновения их отделили пара мгновений и совсем небольшое расстояние.

Водитель "в доходчивой форме" порекомендовал самокатчику впредь спешиваться, переходя дорогу.

"Слезь с самоката, [глупец]!" — крикнул он.

Самокатчик, услышав грубое наставление, жестом подозвал водителя к себе, однако тот не стал выходить из автомобиля и продолжил движение.

Барнаул самокаты

Комментарии 11

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Гость

21:52:11 18-06-2025

Может не надо было тормозить?

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Элен без ребят

22:02:49 18-06-2025

точно не надо было.

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гость

22:08:15 18-06-2025

Гость (21:52:11 18-06-2025) Может не надо было тормозить?... Головняков много потом было бы, а так да, еще заднюю с пробуксовкой посмотреть нужна помощь.

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Гость

22:27:58 18-06-2025

Гость (21:52:11 18-06-2025) Может не надо было тормозить?... По хорошему да. Но из за куска престарелого гуана, поднимать срок на ровном месте, тоже как то не вариант. Вот такие у нас законы...

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Гость

22:52:50 18-06-2025

Гость (21:52:11 18-06-2025) Может не надо было тормозить?... Собьешь дурака - а срок дадут как за умного

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гость

23:26:10 18-06-2025

Лето, что вы хотели, ещё эти утырки которые между рядами машин просачиваются на своих двухколесных друзьях, активизировались.

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Гость

23:48:06 18-06-2025

водитель в порядке?

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Гость

06:36:13 19-06-2025

Если старый олень ещё хочет что-то сказать, готов его выслушать вместо водителя. И не только выслушать...

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Гость

08:43:48 19-06-2025

Жаль,что чуть.

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ППШариков

11:30:36 19-06-2025

Чуть не считается....

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-

12:02:07 19-06-2025

Судя по картинке, самокатчик очень сильно торопился домой к своему любимому мужу.

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