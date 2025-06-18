В Барнауле чуть не сбили самокатчика, "полетевшего" на красный
Водитель не сдержался в выражениях, из-за чего самокатчик захотел с ним "поговорить"
18 июня 2025, 21:30, ИА Амител
В Барнауле на проспекте Ленина автомобиль чуть не сбил самокатчика, решившего "пролететь" дорогу на красный. Кадрами едва не случившегося ДТП делится "Инцидент Барнаул".
На записи с видеорегистратора видно, что водитель уже начал движение, но, заметив парня на самокате, резко остановился. От столкновения их отделили пара мгновений и совсем небольшое расстояние.
Водитель "в доходчивой форме" порекомендовал самокатчику впредь спешиваться, переходя дорогу.
"Слезь с самоката, [глупец]!" — крикнул он.
Самокатчик, услышав грубое наставление, жестом подозвал водителя к себе, однако тот не стал выходить из автомобиля и продолжил движение.
21:52:11 18-06-2025
Может не надо было тормозить?
22:02:49 18-06-2025
точно не надо было.
22:08:15 18-06-2025
Гость (21:52:11 18-06-2025) Может не надо было тормозить?... Головняков много потом было бы, а так да, еще заднюю с пробуксовкой посмотреть нужна помощь.
22:27:58 18-06-2025
Гость (21:52:11 18-06-2025) Может не надо было тормозить?... По хорошему да. Но из за куска престарелого гуана, поднимать срок на ровном месте, тоже как то не вариант. Вот такие у нас законы...
22:52:50 18-06-2025
Гость (21:52:11 18-06-2025) Может не надо было тормозить?... Собьешь дурака - а срок дадут как за умного
23:26:10 18-06-2025
Лето, что вы хотели, ещё эти утырки которые между рядами машин просачиваются на своих двухколесных друзьях, активизировались.
23:48:06 18-06-2025
водитель в порядке?
06:36:13 19-06-2025
Если старый олень ещё хочет что-то сказать, готов его выслушать вместо водителя. И не только выслушать...
08:43:48 19-06-2025
Жаль,что чуть.
11:30:36 19-06-2025
Чуть не считается....
12:02:07 19-06-2025
Судя по картинке, самокатчик очень сильно торопился домой к своему любимому мужу.