В Барнауле чуть не сбили самокатчика, "полетевшего" на красный

Водитель не сдержался в выражениях, из-за чего самокатчик захотел с ним "поговорить"

18 июня 2025, 21:30, ИА Амител

Кадр из видео / "Инцидент Барнаул"

В Барнауле на проспекте Ленина автомобиль чуть не сбил самокатчика, решившего "пролететь" дорогу на красный. Кадрами едва не случившегося ДТП делится "Инцидент Барнаул".

На записи с видеорегистратора видно, что водитель уже начал движение, но, заметив парня на самокате, резко остановился. От столкновения их отделили пара мгновений и совсем небольшое расстояние.

Водитель "в доходчивой форме" порекомендовал самокатчику впредь спешиваться, переходя дорогу.

"Слезь с самоката, [глупец]!" — крикнул он.

Самокатчик, услышав грубое наставление, жестом подозвал водителя к себе, однако тот не стал выходить из автомобиля и продолжил движение.