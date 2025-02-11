"Слишком много торжеств". Эксперт оценил предложение Госдумы о дополнительных выходных
Экономист напомнил amic.ru, что любой выходной означает снижение ВВП
11 февраля 2025, 12:20, ИА Амител
Появление в рабочем календаре дополнительных выходных нанесет урон российской экономике, убежден экономист, президент Национального института системных исследований проблем предпринимательства Владимир Буев.
Как ранее сообщало РИА Новости, законопроект о расширении перечня выходных праздничных дней за счет Пасхи и дня Святой Троицы готовит депутат Госдумы Дмитрий Гусев (фракция "Справедливая Россия – за правду"). Причем дополнительные выходные дни у россиян, по его мнению, должны появиться в понедельник, поскольку оба праздника приходятся на воскресенье.
"День Святой Троицы и Пасха – это не просто праздники, а светлые моменты жизни, наполненные радостью, душевным теплом и семейными традициями. Чтобы сделать эти дни еще более значимыми, мы готовим и внесем законопроект", – приводит агентство высказывание законотворца.
По мнению Гусева, два выходных позволят "укрепить традиции, приумножив их смысл для наших детей и будущих поколений".
Владимир Буев напомнил известную экономистам (да и не только им) аксиому: чем больше выходных – тем меньше ВВП, меньше производится товаров и услуг в стране.
"Конечно, выходные затрагивают в основном государственные предприятия. Частные предприятия в этом плане пытаются, условно говоря, найти баланс между необходимостью получать доход и соблюдением трудовых норм. Поэтому собственник старается найти аргументы, экономические, или еще какие-то, для выхода своих сотрудников на работу в Пасху или другой выходной день", – рассказал экономист amic.ru.
При этом следует понимать разницу между государственными бюджетными организациями, органами власти и предприятиями, производящими материальный продукт, уточняет Владимир Буев:
"Первые не занимаются производством, для вторых даже небольшая приостановка производственного цикла чревата потерями. Поэтому сегодня даже в госкомпаниях работодатель найдет способ убедить работника выйти трудиться в выходной день".
По мнению эксперта, по большому счету, не стоит вносить сумятицу в трудовые процессы в масштабах страны введением дополнительных выходных, количество которых в России и без того сильно отличается от других стран:
"Я бывал в европейских странах, Китае – там нет такого. Там есть небольшое количество устоявшихся национальных праздников, отмечаемых уже довольно длительный период. Но таких метаний, чтобы вводить праздничные выходные дни, потом отменять их, снова какие-то пытаться учредить – этого нет".
13:06:46 11-02-2025
Что мы имеем с этих ввп?Безудержный рост цен?Девальвацию денег?Беспросветную нужду?Потерю здоровья на работе?Или может скорее потерю баснословных доходов эксплуататоров труда?Так ,что от того ,что ,мы будем отдыхать ,я думаю,мы,простые работяги,мало потеряем.Тут хоть работай,хоть заработайся,всё равно будешь нищим.
23:01:28 11-02-2025
Афиноген (13:06:46 11-02-2025) Что мы имеем с этих ввп?Безудержный рост цен?Девальвацию ден... Вот для таких как вы даже Сталин-центр открыло государство.
Там тусуйтесь, а?
08:47:47 12-02-2025
Musik (23:01:28 11-02-2025) Вот для таких как вы даже Сталин-центр открыло государство. ... И при чём тут Сталин-центр?Что мне от него?Для вас ,наверно ,это чирий на жопе,а мне до него как до лампочки.Подозреваю ,что похоже из эксплуататоров-мироедов?Потому и возбудило вас моё мнение?Жуй ананасы..
15:22:16 11-02-2025
Все религиозные праздники в топку!!! Россия - светское государство, пора научиться соблюдать законы.