"Слишком много торжеств". Эксперт оценил предложение Госдумы о дополнительных выходных

Экономист напомнил amic.ru, что любой выходной означает снижение ВВП

11 февраля 2025, 12:20, ИА Амител

Здание Госдумы / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Появление в рабочем календаре дополнительных выходных нанесет урон российской экономике, убежден экономист, президент Национального института системных исследований проблем предпринимательства Владимир Буев.

Как ранее сообщало РИА Новости, законопроект о расширении перечня выходных праздничных дней за счет Пасхи и дня Святой Троицы готовит депутат Госдумы Дмитрий Гусев (фракция "Справедливая Россия – за правду"). Причем дополнительные выходные дни у россиян, по его мнению, должны появиться в понедельник, поскольку оба праздника приходятся на воскресенье.



"День Святой Троицы и Пасха – это не просто праздники, а светлые моменты жизни, наполненные радостью, душевным теплом и семейными традициями. Чтобы сделать эти дни еще более значимыми, мы готовим и внесем законопроект", – приводит агентство высказывание законотворца.



По мнению Гусева, два выходных позволят "укрепить традиции, приумножив их смысл для наших детей и будущих поколений".

Владимир Буев напомнил известную экономистам (да и не только им) аксиому: чем больше выходных – тем меньше ВВП, меньше производится товаров и услуг в стране.

"Конечно, выходные затрагивают в основном государственные предприятия. Частные предприятия в этом плане пытаются, условно говоря, найти баланс между необходимостью получать доход и соблюдением трудовых норм. Поэтому собственник старается найти аргументы, экономические, или еще какие-то, для выхода своих сотрудников на работу в Пасху или другой выходной день", – рассказал экономист amic.ru.

При этом следует понимать разницу между государственными бюджетными организациями, органами власти и предприятиями, производящими материальный продукт, уточняет Владимир Буев:

"Первые не занимаются производством, для вторых даже небольшая приостановка производственного цикла чревата потерями. Поэтому сегодня даже в госкомпаниях работодатель найдет способ убедить работника выйти трудиться в выходной день".

По мнению эксперта, по большому счету, не стоит вносить сумятицу в трудовые процессы в масштабах страны введением дополнительных выходных, количество которых в России и без того сильно отличается от других стран: