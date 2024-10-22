Сливочное масло перестали поставлять в российские магазины крупные производители
Все компании заявляют, что причина в дефиците сырья
22 октября 2024, 15:30, ИА Амител
Производители сливочного масла проинформировали федеральные торговые сети о приостановке производства и снижении объемов поставок, сообщают "Известия".
Главной причиной представители бизнеса называют нехватку сырья и рост производственных затрат.
Ведущие производители молочной продукции сокращают объемы производства масла или временно приостанавливают отгрузки в торговые сети, а также сообщают о повышении цен на товары. Более десяти компаний уже направили ретейлерам соответствующие уведомления.
Среди основных факторов также упоминают низкий уровень запасов, рост цен на мировом рынке масла, недостаточное содержание жира в закупаемом молоке и высокий спрос со стороны перерабатывающих предприятий.
Сейчас розничные цены на сливочное масло в среднем по России составляют 1040,7 рубля за килограмм. Это на 20,4% выше, чем в январе. Причина подорожания – рост себестоимости производства. Последствием стало снижение потребительного спроса в ретейле: продажи за год упали на 1,3%.
15:39:11 22-10-2024
Как же много причины удорожания сливочного масла.И все они разнообразные.
15:39:49 22-10-2024
"...Лозунги были такие: "Пища - источник здоровья", "Одно яйцо содержит столько же жиров, сколько 1/2 фунта мяса", "Тщательно следи за своими зубами", "Тщательно пережевывая пищу, ты помогаешь обществу" и "Мясо - вредно".
16:03:21 22-10-2024
Надо коров разводить и дефицита сырья не будет!
17:16:21 22-10-2024
Гость (16:03:21 22-10-2024) Надо коров разводить и дефицита сырья не будет!... Классика: Чтобы корова меньше ели и больше давала молока - надо меньше кормить и больше доить
16:16:24 22-10-2024
Это примерно, как вчерашняя новость про подорожание рыбы на 20-100%. И везде в причинах какое-то зарубежное сырье. Хотя наша страна имеет свою рыбу и своих коров. Но видать закупаем сухое сырье для молока и рыбку где-то на стороне
19:33:10 22-10-2024
Гость (16:16:24 22-10-2024) Это примерно, как вчерашняя новость про подорожание рыбы на ... а вот с коровками вы немного не правы,поголовье значительно уменьшилось
20:12:02 22-10-2024
Очередная сказка на ночь, одна из причин вообще не выдерживает критики, о недостаточном содержании жира в закупаемом молоке. Как говорил один кот, " Ребята давайте жить дружно", простыми словами, давайте спокойно заниматься делом, спокойно производим масло и спокойно продаём по вменяемой цене, без погони за сверх прибылью. Кто желает заморозить отгрузку на своих складах, ВЧК определяет задачи по предотвращению саботажа
21:05:49 22-10-2024
На текущий момент причина подорожания всех товаров одна, все остальное - следствие.
21:22:41 22-10-2024
похоже на сговор, а в январе пачка масла стоила 100-120р а сейчас 230-250р
02:43:32 23-10-2024
что за враньё снова? масла завались