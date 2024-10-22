Сливочное масло перестали поставлять в российские магазины крупные производители

Все компании заявляют, что причина в дефиците сырья

22 октября 2024, 15:30, ИА Амител

Сливочное масло / Фото: unsplash.com / Sorin Gheorghita

Производители сливочного масла проинформировали федеральные торговые сети о приостановке производства и снижении объемов поставок, сообщают "Известия".

Главной причиной представители бизнеса называют нехватку сырья и рост производственных затрат.

Ведущие производители молочной продукции сокращают объемы производства масла или временно приостанавливают отгрузки в торговые сети, а также сообщают о повышении цен на товары. Более десяти компаний уже направили ретейлерам соответствующие уведомления.

Среди основных факторов также упоминают низкий уровень запасов, рост цен на мировом рынке масла, недостаточное содержание жира в закупаемом молоке и высокий спрос со стороны перерабатывающих предприятий.

Сейчас розничные цены на сливочное масло в среднем по России составляют 1040,7 рубля за килограмм. Это на 20,4% выше, чем в январе. Причина подорожания – рост себестоимости производства. Последствием стало снижение потребительного спроса в ретейле: продажи за год упали на 1,3%.