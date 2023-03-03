Сломанная река. Когда в 2023 году может начаться ледоход на Оби в Барнауле?

Из-за тёплого марта – уже в ближайшие недели

03 марта 2023, 07:04, ИА Амител

Фото: amic.ru

Синоптики Алтайского края прогнозируют тёплую погоду в ближайшие дни. Всё это может привести к раннему вскрытию рек и раннему началу ледохода. Рассказываем, когда он может произойти на реке Оби в районе Барнаула. Тем более знаем, что вы любите наблюдать это красивое природное явление.

Когда начнут вскрываться реки ото льда?

По состоянию на 1 марта, в Алтайском крае высота снежного покрова в пределах нормы. Однако толщина льда на большинстве рек края ниже нормы: на Оби в районе Барнаула – около 60 сантиметров, на Катуни в районе села Сростки – 58 сантиметров, на реке Чарыш – 60-63 см. Таким образом, уже в конце марта лёд на реках Алтайского края может вскрыться.

И когда ждать ледоход на реках края?

Исходя из прогнозов синоптиков, уже в конце марта – начале апреля. Скорее всего, в районе Барнаула Обь "освободится" в первую декаду апреля.

А когда был ледоход на Оби в Барнауле в 2022 году?

Лёд "пошёл" 10 апреля. Тогда на Речной вокзал и набережную города пришли полюбоваться природным явлением сотни человек.