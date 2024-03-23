На данный момент известно более чем о 60 погибших и 100 раненых

23 марта 2024, 11:39, ИА Амител

Сотрудники Росгвардии у концертного зала "Крокус Сити Холл" / Фото: Alexander Avilov / AP / ТАСС

Большинство стран мира уже отреагировали на теракт в "Крокус Сити Холле", в результате которого погибли более 60 человек и свыше 100 получили ранения. Телеграммы и сообщения от иностранных лидеров со словами поддержки в адрес россиян продолжают поступать. Аmic.ru собрал в подборку реакцию международного сообщества.

Какие страны отреагировали на теракт в Москве?

Слова поддержки в адрес россиян в связи с терактом направили Иран, Канада, Чили, Эквадор, Португалия, Франция, Польша, Испания, Перу, Бразилия, Чехия. На теракт отреагировали Турция, Таджикистан, Египет, Саудовская Аравия, ОАЭ, Бурунди, ЦАР, Сирия, Колумбия. Осудили трагедию в московском Красногорске президент Франции Эммануэль Макрон, движение ХАМАС, Уругвай, Лига арабских государств, Новая Зеландия, Иордания, Пакистан.

"ЕС шокирован сообщениями о теракте в "Крокус Сити Холле в Москве". ЕС осуждает любые нападения на гражданских лиц. Наши мысли со всеми пострадавшими российскими гражданами", – сообщил представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.

Соболезнования Владимиру Путину в связи с трагедией выразили премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Казахстан решительно осуждает террористический акт против мирных граждан в Москве. Терроризму не может быть никакого оправдания, призываем государства – члены ООН заявить о своем единодушном неприятии подобного рода насилия в отношении невинных граждан", – высказался Токаев.

Телеграммы также направили король Бахрейна, главы Палестины, Узбекистана, Сербии, Кубы, Мали, главы МИД Италии, Германии. Высказались о теракте президенты Киргизии, Венесуэлы, Боливии, Сербии, посольство Британии в Москве.

В Риге, Кишиневе, Таллине, Стокгольме, Париже и других городах люди несут цветы и свечи к посольствам России.

Реакция США

США стали одними из первых, кто отреагировал на трагедию в Москве. Практически сразу же после трагедии координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что американские власти не располагают данными о причастности Украины к теракту.

"В настоящий момент нет свидетельств того, что Украина или украинцы причастны к стрельбе. Я бы предостерег вас от того, чтобы как-то связывать это с Украиной с такой поспешностью", – прокомментировал Кирби.

Политик назвал кадры с места трагедии ужасными и заверил, что США не знали о том, что в России готовится теракт.

Примечательно, что 7 марта посольство США в России издало предупреждение, в котором призвало своих граждан избегать массовых скоплений. В сообщении было указано, что якобы получены данные о планах экстремистов в ближайшие 48 часов атаковать места с массовым скоплением людей, в том числе концерты.

Что произошло?

Вечером 22 марта в концертный зал "Крокус Сити Холл" ворвались террористы и открыли огонь по людям, которые пришли послушать группу "Пикник". После этого в здании прогремели взрывы и начался крупный пожар. Погибли более 60 человек, свыше 100 получили ранения различной степени тяжести. СК завел уголовное дело о теракте.