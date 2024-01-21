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Словакия сняла запрет на сотрудничество с Россией в сфере культуры

Решение приняла глава Минкульта республики Мартина Шимковичова

21 января 2024, 08:31, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Словакия отменила запрет на сотрудничество в сфере культуры с Россией и Белоруссией. Об этом сообщает словацкое издание Pravda.

Решение об отмене запрета приняла глава Минкульта республики Мартина Шимковичова. Оно вступило в силу 15 января.

"В мире десятки военных конфликтов, по нашему мнению, люди искусства и культура не должны расплачиваться за это", – сказал пресс-секретарь словацкого министра.

Ранее сообщалось, что Эстония, Латвия и Литва решили построить линию обороны на восточной границе – с Россией и Белоруссией. Главы военных ведомств трех стран подписали соглашение, которое подразумевает создание оборонной зоны, состоящей из различных объектов, предназначенных для сдерживания и защиты от военных угроз.

культура Политика

Комментарии 5

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Гость

09:32:16 21-01-2024

Словакия принимает самое активное участие в вооружении Украины. Киеву были безвозмездно переданы все 13 стоявших на вооружении ВС Словацкой Республики истребителей МиГ-29, системы ПВО С-300 и «Куб», 30 БМП-1, пять вертолетов марки «Ми». А в РФ своих песнохорок пришлют, любуйтесь ихний культурой.

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Гость

13:34:29 22-01-2024

Гость (09:32:16 21-01-2024) Словакия принимает самое активное участие в вооружении Украи... Наши турецкие "друзья", на чьих пляжах любят отдыхать поголовно все российские лавочники и шиномонтажники, весьма успешно продают в Нэньку свои "Байрактары"...

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Гость

10:10:48 21-01-2024

А предыдущий министр издал приказ о запрете по указанию пиндосов? Или сам такой...культурный?

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Гость

07:50:21 22-01-2024

Смело

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Гость

19:09:51 22-01-2024

Правильное и хорошее решение. Война это не навсегда, а обычные люди должны понимать друг друга.

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