Словакия сняла запрет на сотрудничество с Россией в сфере культуры
Решение приняла глава Минкульта республики Мартина Шимковичова
21 января 2024, 08:31, ИА Амител
Словакия отменила запрет на сотрудничество в сфере культуры с Россией и Белоруссией. Об этом сообщает словацкое издание Pravda.
Решение об отмене запрета приняла глава Минкульта республики Мартина Шимковичова. Оно вступило в силу 15 января.
"В мире десятки военных конфликтов, по нашему мнению, люди искусства и культура не должны расплачиваться за это", – сказал пресс-секретарь словацкого министра.
Ранее сообщалось, что Эстония, Латвия и Литва решили построить линию обороны на восточной границе – с Россией и Белоруссией. Главы военных ведомств трех стран подписали соглашение, которое подразумевает создание оборонной зоны, состоящей из различных объектов, предназначенных для сдерживания и защиты от военных угроз.
09:32:16 21-01-2024
Словакия принимает самое активное участие в вооружении Украины. Киеву были безвозмездно переданы все 13 стоявших на вооружении ВС Словацкой Республики истребителей МиГ-29, системы ПВО С-300 и «Куб», 30 БМП-1, пять вертолетов марки «Ми». А в РФ своих песнохорок пришлют, любуйтесь ихний культурой.
13:34:29 22-01-2024
Гость (09:32:16 21-01-2024) Словакия принимает самое активное участие в вооружении Украи... Наши турецкие "друзья", на чьих пляжах любят отдыхать поголовно все российские лавочники и шиномонтажники, весьма успешно продают в Нэньку свои "Байрактары"...
10:10:48 21-01-2024
А предыдущий министр издал приказ о запрете по указанию пиндосов? Или сам такой...культурный?
07:50:21 22-01-2024
Смело
19:09:51 22-01-2024
Правильное и хорошее решение. Война это не навсегда, а обычные люди должны понимать друг друга.