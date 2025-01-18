Словно маленький ребенок. Новосибирцы научили попугая читать стихи и поздравлять гостей

Надежда полтора года назад присмотрела птенца породы жако в подмосковном питомнике "Серый бриллиант" и ждала, когда он будет готов к переезду в семью

18 января 2025, 10:41, ИА Амител

Жительница Новосибирска купила говорящего попугая жако в питомнике. Птица по кличке Проша оказалась смышленой: быстро выучила имена хозяев, что типично для этой породы. Но Проша пошел дальше: он читает стихи, поздравляет людей с Новым годом, пишет "КП-Новосибирск".

Надежда полтора года назад присмотрела птенца породы Жако в подмосковном питомнике "Серый бриллиант" и ждала, когда он будет готов к переезду в семью. За четыре месяца собрала всю необходимую сумму, купила клетку и игрушки. Искала общительного и веселого по характеру птенца, даже смотрела совместимость с ним по нумерологии. В ноябре 2023 года птица приехала в Новосибирск на поезде. Когда попугаю исполнилось чуть больше полугода, он заговорил.

"Попугай оказался ласковым и понимающим. Первое слово было "Надя", дальше стал адаптироваться, выучил, как его и нас зовут, стал встречать нас: "Миша", "Надя, Надечка". Когда уходили, говорит: "Пока-пока". Это так мило, словами не передать", – рассказала Надежда.

Супруги стали тренировать Прохора: сначала учили приветствиям, потом – предложениям. Некоторые слова жако подслушивал и удивлял хозяев, пришлось следить за речью. С попугаем занимались каждый день по три часа, вместо пятерок давали зернышки. Постепенно он стал осваивать фразы, предложения и даже стихи.