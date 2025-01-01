НОВОСТИОбщество

В барнаульском зоопарке 1 января будут угощать животных новогодним обедом

Также откроют новогоднюю елку, на которой будут только советские игрушки

01 января 2025, 09:30, ИА Амител

Директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев в образе Деда Мороза рассказал жителям города, что 1 января учреждение откроет свои двери в 10 часов утра. Видео опубликовано на странице зоопарка во "ВКонтакте".

"В 12:00 вместе с Дедушкой Морозом мы будем открывать праздничную елку в юрте и угощать животных новогодним обедом. Ждем всех", – отметил Писарев.

Сергей Писарев / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

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Барнаул Барнаульский зоопарк Новый год
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Комментарии 5

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Musik

10:13:37 01-01-2025

Похмелить.

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Гость

11:07:35 01-01-2025

Вчера РИА Новости показали на весь мир сюжет, как еноты в барнаульском зоопарке угощаются оливье по спекцрецепту. Забавное видео.

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Гость

14:27:40 01-01-2025

почистить у животных не хотят в зоопарке? вонища, дышать нечем

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Musik

16:12:27 01-01-2025

Гость (14:27:40 01-01-2025) почистить у животных не хотят в зоопарке? вонища, дышать неч... Вы в какой клетке жывете?

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Доктор

16:07:29 02-01-2025

А я вот Писаревым восхищена, в нем столько добра и настоящего желания помочь и показать доброе. Сейчас редкость- настоящее- мысли. действия, планы. шелухи много. а он радость несет. я редко Амик читаю- некогда. Но помню как он выкладывал отчеты своих путешествий- давно, так добро и интеллигентно... Молодец. Настоящий .

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