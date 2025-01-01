В барнаульском зоопарке 1 января будут угощать животных новогодним обедом
Также откроют новогоднюю елку, на которой будут только советские игрушки
01 января 2025, 09:30, ИА Амител
Директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев в образе Деда Мороза рассказал жителям города, что 1 января учреждение откроет свои двери в 10 часов утра. Видео опубликовано на странице зоопарка во "ВКонтакте".
"В 12:00 вместе с Дедушкой Морозом мы будем открывать праздничную елку в юрте и угощать животных новогодним обедом. Ждем всех", – отметил Писарев.
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почистить у животных не хотят в зоопарке? вонища, дышать нечем
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Гость (14:27:40 01-01-2025) почистить у животных не хотят в зоопарке? вонища, дышать неч... Вы в какой клетке жывете?
16:07:29 02-01-2025
А я вот Писаревым восхищена, в нем столько добра и настоящего желания помочь и показать доброе. Сейчас редкость- настоящее- мысли. действия, планы. шелухи много. а он радость несет. я редко Амик читаю- некогда. Но помню как он выкладывал отчеты своих путешествий- давно, так добро и интеллигентно... Молодец. Настоящий .