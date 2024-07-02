"Слово пацана", "Гагарин", "Винни-Пух": Wink.ru представил календарь премьер в июле

Будет все: от мультфильмов до фильмов ужасов

02 июля 2024, 16:15, ИА Амител erid: LjN8JvaSC

Рузиль Минекаев / Фото: ПАО "Ростелеком"

В июле актеры из проекта "Слово пацана. Кровь на асфальте" (18+) снова появятся на Wink.ru* ­– в фильме о том, как снимали рейтинговый сериал.

Документальный фильм о создании главного феномена российского кино последних лет ­– это история, рассказанная режиссером и соавтором сценария Жорой Крыжовниковым, автором сценария Андреем Золотаревым и актерами Леоном Кемстачем, Славой Копейкиным, Рузилем Минекаевым, Анной Пересильд, Иваном Янковским и Сергеем Буруновым.

В начале июля можно собраться всей семьей, чтобы посмотреть сразу две премьеры. Документальный фильм "Гагарин. Второй виток вокруг Земли" (12+). Он рассказывает о событиях уже после первого полета человека в космос. И бельгийский фэнтези-мультфильм "Отважный Бим и пернатые колокольчики" (6+).

4 июля в онлайн-кинотеатрах Wink.ru и "Кинопоиск" появятся первые эпизоды третьего сезона комедийно-криминального сериала "И снова здравствуйте!" (18+) с Андреем Мерзликиным в главной роли.

6 июля состоится премьера французской комедии "Дождь из мужчин" (18+). Главную героиню ­– милую и немного сумасбродную Ирис ­– озвучила Ольга Бузова.

7 июля вслед за ромкомом выходит закрученный триллер с Люком Эвансом, Алексом Петтифером и Рори Калкиным. Фильм "Пять фунтов искупления" (18+) рассказывает историю Адама, который только что вышел на свободу после срока за убийство.

11 июля поклонников фильмов ужасов ждет долгожданная премьера "Винни-Пух: Кровь и мед 2" (18+). 12 июля в цифровой прокат выходит продолжение популярной неортодоксальной франшизы "Непослушники" (18+).

13 июля запланирован подарок для поклонников фантастики ­– венгерско-словацкий мультфильм "Белое пластиковое небо" (18+). В 2023 году фэнтези-мелодрама участвовала в Берлинском кинофестивале, ее номинировали на премию Европейской киноакадемии в категории "Лучший анимационный фильм".

15 июля станет доступен комедийный боевик "Пацан против всех" (18+) производства кинематографистов Германии, США и ЮАР. В постапокалиптическом городе правит династия, которая раз в год устраивает ТВ-шоу с показательной казнью.

17 июля в онлайн-кинотеатрах Wink.ru и Kion* состоится премьера шестисерийного докуфикшена "Тайны Карениной" (18+). Зрители пройдут шаг за шагом все загадочные обстоятельства жизни героини. Все грани Анны Карениной будут воплощать сразу шесть актрис (Софья Володчинская, Анастасия Дворянская, Полина Гухман, Анастасия Мишина, Анастасия Куимова, Анастасия Крылова) ­– по числу прототипов, с которых Лев Толстой писал свою героиню.

* Wink.ru ("Винк.ру"); Kion ("Кион")

ПАО "Ростелеком"

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