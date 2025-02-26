Слово "расист" стало автоматически заменяться на "Трамп" на всех iPhone

В Apple сбой объяснили "фонетическим сходством" слов при голосовом вводе

26 февраля 2025, 17:45, ИА Амител

Дональд Трамп / Фото: unsplash.com

Компания Apple отреагировала на сообщения о некорректной работе функции голосового ввода в iOS, из-за которой слово "расист" автоматически заменялось на фамилию "Трамп". Об этом со ссылкой на Variety, The New York Times и Axios пишет РБК.

В Apple заявили, что знают о проблеме в системе распознавания речи, лежащей в основе функции "Диктовка", и заверили пользователей, что исправят ее в ближайшее время. В компании объяснили сбой "фонетическим сходством" слов.

Как отмечает Variety, похожая ситуация наблюдается и с другими словами, в которых есть буква r, например, ramp, rhubarb, rhythmic и ruffles.

Бывший сотрудник компании Джон Берки, занимавшийся развитием голосового помощника Siri, предположил, что ошибка могла возникнуть из-за особенностей программного кода Apple, однако не исключил, что подобный сбой могли вызвать намеренно.

"Это попахивает серьезным розыгрышем", – сказал Берки.

Проблема с заменой слова "расист" на фамилию президента США приобрела широкую огласку в TikTok. Ситуация возмутила сторонников консерваторов, которые впоследствии обвинили Apple в политической предвзятости.

В сентябре 2024 года аналогичные вопросы вызвала работа голосового помощника Alexa от Amazon. Пользователи заметили, что его ответы на вопросы о том, почему стоит голосовать за Дональда Трампа и Камалу Харрис, отличались. Так, на вопросы о Трампе голосовой помощник оставался в нейтралитете и не давал конкретных ответов, однако когда речь заходила о Харрис, он периодически приводил целый ряд причин проголосовать именно за этого кандидата.