Трамп: миллионы долларов уходят на выплаты людям, чей возраст превышает 200 лет

По словам Трампа, это "тотальное мошенничество", которое процветало в Соединенных Штатах при администрации экс-президента

23 февраля 2025, 09:08, ИА Амител

Дональд Трамп и его сторонники / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Президент США Дональд Трамп возмутился, что миллионы долларов американских налогоплательщиков уходят на выплаты людям, чей возраст по госреестрам превышает 200 лет. Как сообщает РИА Новости, об этом он сказал во время конференции консерваторов (CPAC) в Вашингтоне.

"В системе соцобеспечения США числятся миллионы людей, которым якобы больше 130, 140, 150 лет. У нас есть человек, которому, согласно записям, 360 лет – это абсолютный рекорд! Наша страна существует всего 250 лет, а он оказался старше Америки", – заявил американский лидер.

По словам Трампа, это "тотальное мошенничество", которое процветало в Соединенных Штатах при администрации экс-президента Джо Байдена. Он отмечает, что в реестрах числятся 3,5 млн человек старше 140 лет, а 1,3 млн – старше 150 человек. Кроме того, в США живут 1039 человек возрастом свыше 220 лет.