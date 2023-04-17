В Алтайском крае стало меньше прибыльных компаний, но вырос индекс промпроизводства

17 апреля 2023, 09:01, ИА Амител

Промышленное предприятие / Фото: от standret на Freepik

По итогам 2022 года 74% российских крупных и средних предприятий оказались прибыльными, сообщает аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza* на основе данных Росстата. Хотя, как отмечают эксперты, общий финансовый результат корпоративного сектора сократился на 3,6%, до 31,3 триллиона. Алтайский край в рейтинге прибыльных предприятий занял 45-е место. Прибыль алтайских предприятий составила свыше 92 миллиардов рублей. При этом убыточные компании сработали в минус на 3,5 миллиарда. Это на 3% больше, чем годом ранее. Среди сибирских регионов это второе место. С чем связана отрицательная динамика и в каком секторе наблюдается рост, радиостанции Бизнес ФМ Барнаул рассказал председатель комитета Алтайского краевого Законодательного Собрания по промышленности, предпринимательству и туризму Владимир Семёнов.

Почему "просели" доходы

По словам Владимира Семёнова, один из основных факторов падения финансовых показателей – снижение металлургического производства в стране. Из-за санкций отрасль претерпела серьёзные проблемы с экспортом.

"Наше крупнейшее предприятие “Алтай-кокс” находится в глубокой кооперации с металлургами. Просел металл, просело и потребление кокса. Соответственно, сразу серьёзные недополученные результаты. К серьёзнейшим потерям показателей привёл и пожар на шинном заводе. Потом неразбериха, которая была с “Кучуксульфатом”. Это предприятия, которые формируют очень серьёзную долю показателей. Каждый по своей причине, но в совокупности они и дали нам такую серьёзную просадку", – рассказал Владимир Семёнов.

По словам парламентария, на статистике также отразились и снижения показателей в сфере строительства. В 2021 году отрасль показала рекордные результаты. К 2022 году строительный рынок оказался немного перегрет, в связи с чем финансовые показатели по итогам года оказались ниже предыдущего.

Похожая ситуация случилась и с сельским хозяйством, считает Семёнов. В 2021 году аграрный сектор достиг высоких показателей. А вот в 2022-м произошёл откат: серьёзный избыток урожая и санкции сильно снизили цены на зерно.

"Многие сельхозтоваропроизводители, считая, что это временная проблема, придержали реализацию своей продукции, оставили её на 2023-й год. Но если говорить о мелких предприятиях, то львиная доля таких организаций всё-таки чувствует себя достаточно уверенно", – подчеркнул Семёнов.

Где нарастили обороты

Впрочем, снижение показателей по итогам прошлого года могло быть ещё больше, считает Владимир Семёнов. Однако спад прибыли одних предприятий компенсировал рост прибыли других. По итогам прошлого года индекс промышленного производства в Алтайском крае вырос на 1,9%. В целом по стране этот показатель снизился на 0,6%.

"Первое, что у нас выросло, – это промышленность, которая тем или иным образом участвует в гособоронзаказе. У нас большие заказы и просматривается большой коридор заказов на многие годы вперёд у завода “Ротор”. “Трансмаш” раньше работал в полсмены на “коленке”, а сейчас они работают круглосуточно и без выходных. Многие предприятия сейчас участвуют в кооперации для ВПК, и у них всё хорошо", – рассказал Владимир Семёнов.

Ещё одна категория, показавшая рост, – это сельхозмашиностроение. В крае достаточно много предприятий, которые занимаются производством обрабатывающей техники для АПК. С уходом производителей импортной техники они смогли нарастить обороты.

"Понятно, что, например, заменить трактор или комбайн, где есть очень высокотехнологичные компоненты, такие как двигатель, трансмиссия, мы не сможем. А вот навесное оборудование мы делаем. Поэтому эти предприятия показали достаточно хороший рост в прошлом году. И планы на 2023-й стоят ещё выше, – говорит Семёнов.Тенденция роста промышленности в регионе сохраняется и объём инвестиций в основной капитал средних и крупных предприятий растёт, хотя и небольшими темпами, считает парламентарий. По его мнению, по итогам 2023 года точно не стоит ждать серьёзных позитивных изменений в аграрной сфере, а вот в сферах, связанных с военно-промышленным комплексом и производством сельхозоборудования продолжится рост.

Отметим, в целом по стране по доле прибыльных фирм лидируют Воронежская (82,1%) и Тамбовская области (80,9%), Татарстан (79,8%), Республика Алтай (79,7%) и Дагестан (79,7%). В аутсайдерах – Ненецкий автономный округ (52,3%), Еврейская автономная область (54,3%) и Магаданская область (56,1%).

*FinExpertiza (Финэкспертиза)