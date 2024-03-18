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Слуцкий рассказал, как он заколебался на выборах президента

Лидер ЛДПР признался, что начал колебаться именно в тот момент, когда выбирал, кому отдать свой голос

18 марта 2024, 15:57, ИА Амител

Леонид Слуцкий / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Леонид Слуцкий / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Лидер ЛДПР и кандидат в президенты России Леонид Слуцкий рассказал, что колебался, когда выбирал, за кого голосовать на выборах главы государства, сообщает РИА Новости.

"Колебался, тем не менее проголосовал за себя", – ответил Слуцкий на вопрос, за кого он отдал свой голос.

По данным ЦИК РФ, после обработки 99,76% протоколов на выборах президента России побеждает Владимир Путин с 87,29% голосов. Николай Харитонов набирает 4,30%, Владислав Даванков – 3,83%, Леонид Слуцкий – 3,21% голосов.

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

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Комментарии 5

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Гость

17:09:10 18-03-2024

Прикольный))) Он не уверен в выборе себя, а избиратели должны быть уверены в нем, отдав за него голос.

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Гость

18:36:14 18-03-2024

Гость (17:09:10 18-03-2024) Прикольный))) Он не уверен в выборе себя, а избиратели должн... Не, Жириновский прикольнее был...

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Гость

12:25:32 19-03-2024

Бедняжка!

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Гость

12:39:16 19-03-2024

Гость (12:25:32 19-03-2024) Бедняжка!... Срочно его в санаторий! невры лечить!

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Гость

12:36:10 19-03-2024

Очередной приспособленец.

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