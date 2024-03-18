Слуцкий рассказал, как он заколебался на выборах президента
Лидер ЛДПР признался, что начал колебаться именно в тот момент, когда выбирал, кому отдать свой голос
18 марта 2024, 15:57, ИА Амител
Леонид Слуцкий / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Лидер ЛДПР и кандидат в президенты России Леонид Слуцкий рассказал, что колебался, когда выбирал, за кого голосовать на выборах главы государства, сообщает РИА Новости.
"Колебался, тем не менее проголосовал за себя", – ответил Слуцкий на вопрос, за кого он отдал свой голос.
По данным ЦИК РФ, после обработки 99,76% протоколов на выборах президента России побеждает Владимир Путин с 87,29% голосов. Николай Харитонов набирает 4,30%, Владислав Даванков – 3,83%, Леонид Слуцкий – 3,21% голосов.
Читайте также в сюжете: Выборы президента России - 2024
17:09:10 18-03-2024
Прикольный))) Он не уверен в выборе себя, а избиратели должны быть уверены в нем, отдав за него голос.
18:36:14 18-03-2024
Гость (17:09:10 18-03-2024) Прикольный))) Он не уверен в выборе себя, а избиратели должн... Не, Жириновский прикольнее был...
12:25:32 19-03-2024
Бедняжка!
12:39:16 19-03-2024
Гость (12:25:32 19-03-2024) Бедняжка!... Срочно его в санаторий! невры лечить!
12:36:10 19-03-2024
Очередной приспособленец.