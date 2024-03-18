Слуцкий рассказал, как он заколебался на выборах президента

Лидер ЛДПР признался, что начал колебаться именно в тот момент, когда выбирал, кому отдать свой голос

18 марта 2024, 15:57, ИА Амител

Леонид Слуцкий / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Лидер ЛДПР и кандидат в президенты России Леонид Слуцкий рассказал, что колебался, когда выбирал, за кого голосовать на выборах главы государства, сообщает РИА Новости.

"Колебался, тем не менее проголосовал за себя", – ответил Слуцкий на вопрос, за кого он отдал свой голос.

По данным ЦИК РФ, после обработки 99,76% протоколов на выборах президента России побеждает Владимир Путин с 87,29% голосов. Николай Харитонов набирает 4,30%, Владислав Даванков – 3,83%, Леонид Слуцкий – 3,21% голосов.