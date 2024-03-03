Слуцкий: в этом году Россия завершит спецоперацию "победой русского оружия"
В ходе встречи с военными, освободившими Авдеевку, он отметил, что операция по взятию города войдет в историю спецоперации
03 марта 2024, 23:06, ИА Амител
Кандидат на выборах президента России и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий уверен, что Россия завершит спецоперацию в 2024 году "победой русского оружия". Об этом сообщает РИА Новости.
В ходе встречи с военными, освободившими Авдеевку, он отметил, что операция по взятию города войдет в историю СВО так же, как "Сталинград, Курск вошли в историю Великой Отечественной войны". Он также считает, что нужно освободить временно оставленный Херсон, весь правый берег, "сверху от Донецка, сверху от Ясиноватой".
"Краматорск, где сидит та же нечисть, что сидела на Азовстали, многострадальный Славянск, Святогорск, куда прилеты каждый день… А дальше оставленный нами временно Лиман, который вернется очень и очень скоро, раньше, чем кто-то рассчитывает", – заявил кандидат в президенты.Слуцкий также выразил особенную благодарность бойцам. В пресс-службе ЛДПР отметили, что на встрече присутствовали двое военнослужащих, которые установили российский флаг на администрации Авдеевки.
23:29:56 03-03-2024
Он же оппозиция? Или это не точно?
07:14:38 04-03-2024
Гость (23:29:56 03-03-2024) Он же оппозиция? Или это не точно?... А при чем здесь он оппозиция или нет? Есть базовые потребности, которые важны всем. Ты же с нами одним воздухом дышишь? Тебе разве победа не нужна?
09:59:59 04-03-2024
Гость (07:14:38 04-03-2024) А при чем здесь он оппозиция или нет? Есть базовые потребнос...
Оппики,они такие.Они никогда не скажут:"Я подниму Россию с колен".
06:32:23 04-03-2024
"Дело Жириновского живёт"
10:06:25 04-03-2024
Гость (06:32:23 04-03-2024) "Дело Жириновского живёт"...
Но пока ещё не побеждает.Он бы точно за один миг закончил СВО."Снова замерло всё до рассвета..."
11:18:26 04-03-2024
Гость (06:32:23 04-03-2024) "Дело Жириновского живёт"... На пустых лозунгах и дешевой имитации Жириновского далеко не уедут. Если партия хочет хотя бы сохранить своих сторонников нужны серьезные изменения, а не вот это все.
07:22:34 04-03-2024
может оружие на втором месте, а на первом наши люди!
09:51:52 04-03-2024
О, надо за Слуцкого
11:20:17 04-03-2024
Такой вот нынче либерал-демократ
13:38:16 04-03-2024
А его дети в солнечной Швейцарии трудятся на благо Родины?