Время пахать. Леонид Слуцкий о четырехдневной рабочей неделе, хайпе и жизни на Алтае

Каким кандидат в президенты видит Алтайский край через пять лет

15 февраля 2024, 09:45, ИА Амител

Инновационные предприятия, современные школы, курорты и высокие зарплаты – таким видит через пять лет Алтайский край лидер ЛДПР, председатель комитета Госдумы по международным делам и кандидат в президенты РФ Леонид Слуцкий. В четверг, 8 февраля, он побывал с визитом в Барнауле и заглянул в студию "Переговорки" на amic.ru. Пока же, по его мнению, уровень жизни на Алтае (и не только) "оставляет желать лучшего". Леонид Слуцкий объяснил, как остановить отток молодежи из сел в города, зачем менять систему образования и почему нужна четырехдневная рабочая неделя. Поговорили и о международной политической обстановке, санкциях и Жириновском.

Кто в "Переговорке"



Леонид Эдуардович Слуцкий, лидер ЛДПР, председатель комитета Госдумы по международным делам.

Родился 4 января 1968 года в Москве.

Образование высшее – окончил Московский экономико-статистический институт. Доктор экономических наук, заведующий кафедрой международных отношений и интеграционных процессов факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова.

Депутат Государственной Думы Российской Федерации III, IV, V, VI, VII и VIII созывов. Председатель Комитета по международным делам. Председатель Правления Международного общественного Фонда "Российский фонд мира".

01:30 "Барнаул стал красивее". Леонид Слуцкий рассказывает, когда был в Алтайском крае и что с тех пор изменилось.

02:36 "Пока есть к чему стремиться" и "Это не здорово". Кандидат в президенты об уровне жизни в Алтайском крае и других регионах страны.

03:40 "Люди должны стремиться в Сибирь и на Дальний Восток". О том, как улучшить уровень жизни в регионах.

05:09 "Любые преступления должны жестко и решительно пресекаться". Леонид Слуцкий о миграционном вопросе и о том, почему сейчас его необходимо решать. А главное – как.

07:56 Об оттоке молодежи в крупные города и о том, как изменить эту ситуацию.

09:11 "Нас можно взять, оболванив нашу молодежь". О санкциях, которые ввели в отношении России, а также об источниках роста и процветания страны.

12:05 О взаимоотношениях России с зарубежными странами, перестройке мирового уклада и о том, где искать перспективы.

17:55 Почему инициативы ЛДПР – о введении четырехдневной рабочей недели и отцовском капитале – важны для России.

19:11 "Время пахать". Почему все-таки сейчас ввести четырехдневную рабочую неделю невозможно.

20:40 О благотворительности и о том, кто может рассчитывать на помощь от Леонида Слуцкого.

21:20 "Достаточно того, кто я есть". Леонид Слуцкий о том, каково это – быть на месте Жириновского.

23:09 О хайпе и популизме, в которых часто обвиняют ЛДПР.

23:45 Каким Леонид Слуцкий видит Алтайский край через пять лет.

24:52 Зачем Леонид Слуцкий носит четки на левой руке.