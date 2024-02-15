Время пахать. Леонид Слуцкий о четырехдневной рабочей неделе, хайпе и жизни на Алтае
Каким кандидат в президенты видит Алтайский край через пять лет
15 февраля 2024, 09:45, ИА Амител
Инновационные предприятия, современные школы, курорты и высокие зарплаты – таким видит через пять лет Алтайский край лидер ЛДПР, председатель комитета Госдумы по международным делам и кандидат в президенты РФ Леонид Слуцкий. В четверг, 8 февраля, он побывал с визитом в Барнауле и заглянул в студию "Переговорки" на amic.ru. Пока же, по его мнению, уровень жизни на Алтае (и не только) "оставляет желать лучшего". Леонид Слуцкий объяснил, как остановить отток молодежи из сел в города, зачем менять систему образования и почему нужна четырехдневная рабочая неделя. Поговорили и о международной политической обстановке, санкциях и Жириновском.
Кто в "Переговорке"
Леонид Эдуардович Слуцкий, лидер ЛДПР, председатель комитета Госдумы по международным делам.
Родился 4 января 1968 года в Москве.
Образование высшее – окончил Московский экономико-статистический институт. Доктор экономических наук, заведующий кафедрой международных отношений и интеграционных процессов факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова.
Депутат Государственной Думы Российской Федерации III, IV, V, VI, VII и VIII созывов. Председатель Комитета по международным делам. Председатель Правления Международного общественного Фонда "Российский фонд мира".
01:30 "Барнаул стал красивее". Леонид Слуцкий рассказывает, когда был в Алтайском крае и что с тех пор изменилось.
02:36 "Пока есть к чему стремиться" и "Это не здорово". Кандидат в президенты об уровне жизни в Алтайском крае и других регионах страны.
03:40 "Люди должны стремиться в Сибирь и на Дальний Восток". О том, как улучшить уровень жизни в регионах.
05:09 "Любые преступления должны жестко и решительно пресекаться". Леонид Слуцкий о миграционном вопросе и о том, почему сейчас его необходимо решать. А главное – как.
07:56 Об оттоке молодежи в крупные города и о том, как изменить эту ситуацию.
09:11 "Нас можно взять, оболванив нашу молодежь". О санкциях, которые ввели в отношении России, а также об источниках роста и процветания страны.
12:05 О взаимоотношениях России с зарубежными странами, перестройке мирового уклада и о том, где искать перспективы.
17:55 Почему инициативы ЛДПР – о введении четырехдневной рабочей недели и отцовском капитале – важны для России.
19:11 "Время пахать". Почему все-таки сейчас ввести четырехдневную рабочую неделю невозможно.
20:40 О благотворительности и о том, кто может рассчитывать на помощь от Леонида Слуцкого.
21:20 "Достаточно того, кто я есть". Леонид Слуцкий о том, каково это – быть на месте Жириновского.
23:09 О хайпе и популизме, в которых часто обвиняют ЛДПР.
23:45 Каким Леонид Слуцкий видит Алтайский край через пять лет.
24:52 Зачем Леонид Слуцкий носит четки на левой руке.
10:24:14 15-02-2024
Люди должны стремится в Сибирь ,можно бы и пример показать лично ,приезжай и поживи на Алтае .
11:44:37 15-02-2024
Пахарь...
21:08:45 15-02-2024
Уж да ...
11:42:21 18-02-2024
Спасибо, очень интересно Доктор экономических наук, заведующий кафедрой международных отношений и интеграционных процессов - я вот послушал, сразу понял, что доктор наук. Заучил с десяток плакатов-раскрасок и уже можно интервью давать.