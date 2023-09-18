Служба госбезопасности Грузии заявила о готовящемся перевороте

Выступления начнутся на фоне промежуточного отчета Еврокомиссии, а также окончательного отчета Евросоюза о том, получит ли Грузия статус кандидата на вступление в союз

18 сентября 2023, 17:14, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Служба государственной безопасности Грузии заявила, что группа заговорщиков планирует устроить беспорядки для силовой смены власти в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

По их информации, дата начала "деструктивных действий" – с октября по декабрь. Авторами плана назвали Георгия Лорткипанидзе (замглавы МВД времен президентства Михаила Саакашвили), а также бывшего телохранителя Саакашвили Михаила Батурина и командира "Грузинского легиона" на Украине Мамуку Мамулашвили.

В службе отметили, что выступления начнутся на фоне промежуточного отчета Еврокомиссии, а также окончательного отчета Евросоюза о том, получит ли Грузия статус кандидата на вступление в союз. Члены группировки разработали несколько сценариев, один из которых предполагает установку палаток на центральных проспектах и баррикадирование государственных зданий. После в палаточном городке планируют взорвать бомбу, чтобы жертвы среди мирного населения вызвали волнения в Тбилиси.

По информации СГБ, группа хочет устроить сценарий, который аналогичен Евромайдану на Украине.