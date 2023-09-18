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Трамп заявил, что Украина проигрывает в конфликте с РФ

По мнению экс-президента США, Киев вполне мог избежать столкновения

18 сентября 2023, 07:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Украина терпит поражение в конфликте с Россией, которого могла избежать, заявил бывший президент США Дональд Трамп, передает РИА Новости.

По его словам, "новостные издания больше не пишут о войне", что "означает, что Украина проигрывает". Также он добавил, что "контрнаступления" так и не случилось.

Экс-президент уверен, что Киев мог избежать конфликта, договорившись о признании утраты территорий – речь о Крыме и других регионах, присоединившихся к РФ.

Ранее Трамп рассказал, как он разрешит украинский конфликт за один день в случае своего переизбрания в 2024 году.

СВО США Россия украина

Комментарии 1

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Гость

08:22:24 18-09-2023

Украинским солдатам до сих пор внушают,что они победят Россию.А в перспективе дело идёт к утрате ещё бОльшей территории Украины.Остальная её часть будет подчиняться Кремлю.

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