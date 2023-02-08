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Службу в армии начнут учитывать при поступлении в российские вузы

Авторы инициативы считают, что она поощрит людей к исполнению воинской обязанности

08 февраля 2023, 08:49, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

С 2023 года в России могут начать прибавлять дополнительные баллы при поступлении в вузы тем, кто служил в армии. Об этом сообщают "Известия".

В законе "Об образовании" прохождение срочной службы может быть приравнено к особым достижениям абитуриента.

В пояснительной записке авторы инициативы отметили, что она поощрит людей к исполнению воинской обязанности.

"Этот законопроект пока не затрагивает самую важную категорию граждан – тех, кто прошёл и участвует в СВО. Такая инициатива есть у нашей партии, и надеюсь, мы объединимся", – отметил первый зампред "Единой России" Олег Нилов.

 

Комментарии 6

  • Ну это как минимум дискриминация по половому признаку и по здоровью. Но когда нашу власть это останавливало.
    08 февраля, Гость   Ответить
  • В советское время учитывалось. Надо было на положительные оценки вступительные экзамены сдать - и зачисление вне конкурса. За МГУ и МГИМО не знаю, но наш политех - да.
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Никакой дискриминации. Сейчас служить могут все.
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Ага, а потом после первой сессии отчислять будут. Или сейчас уже никого не отчисляют.
    08 февраля, Гость   Ответить
  • "Или сейчас уже никого не отчисляют."____наоборот: раньше можно было отчислять не более 10 % в семестр, топерь хоть всю группу отчисляй - вузу за это ничего не будет
    08 февраля, Гость   Ответить
  • хоть всю группу отчисляй --- Вы, батенька, не в теме. Отчислишь всю группу - и преподаватели кафедры автоматически становятся безработными.
    08 февраля, Гость   Ответить
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