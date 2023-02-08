Службу в армии начнут учитывать при поступлении в российские вузы
Авторы инициативы считают, что она поощрит людей к исполнению воинской обязанности
08 февраля 2023, 08:49, ИА Амител
Фото: unsplash.com
С 2023 года в России могут начать прибавлять дополнительные баллы при поступлении в вузы тем, кто служил в армии. Об этом сообщают "Известия".
В законе "Об образовании" прохождение срочной службы может быть приравнено к особым достижениям абитуриента.
В пояснительной записке авторы инициативы отметили, что она поощрит людей к исполнению воинской обязанности.
"Этот законопроект пока не затрагивает самую важную категорию граждан – тех, кто прошёл и участвует в СВО. Такая инициатива есть у нашей партии, и надеюсь, мы объединимся", – отметил первый зампред "Единой России" Олег Нилов.
Комментарии 6