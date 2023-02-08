Службу в армии начнут учитывать при поступлении в российские вузы

Авторы инициативы считают, что она поощрит людей к исполнению воинской обязанности

08 февраля 2023, 08:49, ИА Амител

Фото: unsplash.com

С 2023 года в России могут начать прибавлять дополнительные баллы при поступлении в вузы тем, кто служил в армии. Об этом сообщают "Известия".

В законе "Об образовании" прохождение срочной службы может быть приравнено к особым достижениям абитуриента.

В пояснительной записке авторы инициативы отметили, что она поощрит людей к исполнению воинской обязанности.