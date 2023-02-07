На Алтае детский сад передал 27 тысяч рублей на тепловизоры для бойцов СВО

Деньги собрали с помощью концерта и благотворительной ярмарки

07 февраля 2023, 16:50, ИА Амител

Фото: кадр из видео

В Рубцовске коллектив детского сада "Алёнушка" передал 26 700 рублей в помощь алтайским бойцам, которые сейчас находятся в зоне СВО, рассказал amic.ru общественник Алексей Будников.

"Эти средства были собраны с помощью концерта и благотворительной ярмарки, проведённой перед Новым годом в детском саду", – пояснил рубцовчанин.

Будников отметил, что в основном жители города жертвуют не очень большие суммы, но делают это массово. В итоге, например, осенью 2022 года удалось собрать более 2,5 млн рублей для покупки тепловизоров, квадрокоптеров, приборов ночного видения, прицелов и не только.

Накануне в Рубцовске объявили новый сбор, к которому, как подчеркнул общественник, "уже начали активно подключаться рубцовчане".