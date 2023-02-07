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На Алтае детский сад передал 27 тысяч рублей на тепловизоры для бойцов СВО

Деньги собрали с помощью концерта и благотворительной ярмарки

07 февраля 2023, 16:50, ИА Амител

Фото: кадр из видео
Фото: кадр из видео

В Рубцовске коллектив детского сада "Алёнушка" передал 26 700 рублей в помощь алтайским бойцам, которые сейчас находятся в зоне СВО, рассказал amic.ru общественник Алексей Будников.

"Эти средства были собраны с помощью концерта и благотворительной ярмарки, проведённой перед Новым годом в детском саду", – пояснил рубцовчанин.

Будников отметил, что в основном жители города жертвуют не очень большие суммы, но делают это массово. В итоге, например, осенью 2022 года удалось собрать более 2,5 млн рублей для покупки тепловизоров, квадрокоптеров, приборов ночного видения, прицелов и не только.

Накануне в Рубцовске объявили новый сбор, к которому, как подчеркнул общественник, "уже начали активно подключаться рубцовчане".

 

Комментарии 4

  • Молодцы!
    07 февраля, Гость   Ответить
  • Как они это детям объяснили ?
    07 февраля, Гость   Ответить
  • А сколько передал на нужды СВО феодал усманов? Поделился ли он прибылями с завода в болгарии, который снабжает ВСУ дизтопливом? Или это только детские сады должны делиться?
    07 февраля, Гость   Ответить
  • "Или это только детские сады должны делиться?" ---- Гость, в союзе пенсионеров бабушки тоже вяжут носки, собирают посылки и отправляют для бойцов СВО.
    07 февраля, Гость   Ответить
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