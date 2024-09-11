Возвращение к классике. Россияне стали чаще делать черно-белые фотографии

К такому выводу пришли эксперты МегаФона после опроса жителей страны

11 сентября 2024, 16:00, ИА Амител

Черно-белая фотография девушек со смартфоном / Фото: МегаФон

Черно-белая фотография снова в тренде. Исследование, проведенное компанией МегаФон в рамках запуска смартфонов Honor* 200, показало, что 84% опрошенных считают черно-белые снимки все более популярными. Они напоминают о детстве и исторических событиях.

В целом 70% респондентов используют смартфон как основное устройство для съемки. Поэтому при выборе нового гаджета в первую очередь обращают внимание на характеристики камеры, цену и бренд. Треть опрошенных сообщили, что тщательно изучают ее возможности перед покупкой телефона.

А еще в России становится все больше ценителей черно-белой фотографии. Свыше половины опрошенных считают их стильными, а 72% предпочитают черно-белые портреты. 52% выбрали черно-белые фото в качестве аватара в соцсетях, а 87% хотели бы поучаствовать в фотосессии в стиле Harcourt*, где используют игру света и тени.

Для многих россиян черно-белая фотография – это не просто стиль съемки, а способ окунуться в воспоминания.

Опрос показал, что:

42% связывают фото с ностальгией;

у 39% они вызывают воспоминания о детстве;

30% отметили, что снимки помогают вернуться в памятные семейные моменты;

25% считают, что черно-белая фотография создает ощущение загадочности;

19% ассоциируют ее с историческими хрониками.

Опрос показал, что 29% респондентов используют встроенные настройки или фильтры камеры для создания черно-белых снимков. Еще 10% хотели бы делать их чаще, если бы имели интересный функционал в смартфоне.

С развитием цифровых технологий меняются и подходы к хранению фото. Большинство опрошенных (42%) хранят их в галерее смартфона. Существуют и альтернативные методы:

34% очищают память смартфона и переносят фото на ноутбук;

25% используют облачные хранилища;

16% выбирают внешний диск;

13% предпочитают флешки.

"Сегодня параметры камеры стали одним из определяющих факторов при выборе смартфона наравне с его маркой, цветом, габаритами и объемом памяти. При этом требования к камере могут быть разные: кому-то важнее высокое качество снимков на фронтальную камеру, кто-то смотрит на мегапиксели основной, на возможности ночной съемки. А некоторым нужен специальный режим создания черно-белых фото", – сказал руководитель дирекции по коммерции розницы Эдуард Меришавян.

По его словам, в июле выпустили смартфоны Honor 200 и 200 Pro*, оснащенные тремя режимами портретной съемки. Один из них позволяет создавать качественные черно-белые фото.

* Honor ("Хонор"); Harcourt ("Харкорт"); Pro ("Про")