Смартфон на базе российской ОС "Ред ОС М" поступил в розничную продажу
В ряде СМИ устройство назвали "убийцей iPhone"
28 мая 2025, 07:00, ИА Амител
AQphone M11 / Источник: интернет-магазин HighScreen
В ближайшее время в продажу поступит отечественный смартфон AQPhone M11 на базе российской операционной системы "Ред ОС М". Об этом заявили в пресс-службе IT-компании "Ред Софт".
По словам представителей, новый смартфон создан на базе тайваньского чипа Mediatek Helio P35. Он оснащен 4 Гб оперативной памяти, 64 Гб встроенной памяти и аккумулятором на 5000 мА·ч. Модель оснащена IPS-экраном диагональю 6,67 дюйма.
AQPhone М11 дает возможность использовать многие привычные приложения для работы с документами, изображениями, картами, а также все основные отечественные экосистемные продукты, включая решения российских разработчиков.
07:08:27 28-05-2025
- "По словам представителей, новый смартфон создан на базе тайваньского чипа Mediatek Helio P35."----- Что за отечественный зверь, если сердце китайское?
07:14:16 28-05-2025
были уже "отечественные" гаунофоны. Где они сейчас, неизвестно.
как говорится, смартфон я ваш вертел, а ОСью был... 🤣
07:18:50 28-05-2025
MediaTek Helio P35 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 25 декабря 2018 года. Ну все. Надо брать.
08:20:07 28-05-2025
🤣🤣🤣побежал занимать очередь!!! 😎🧐🤣🤣🤣🤣🤣👏👏👏
08:52:29 28-05-2025
Обязать все таксопарки вместе с русскими машинами приобретать русский телефон.
09:14:19 28-05-2025
Пусть разработчики и осваивальщики денег налогоплательщиков карманы вывернут. Посмотрим, какие там у них телефоны лежат. А потом уже и в очередь пойдём выстраиваться за телефонами с 64 Гб памяти, а свои с 512 Гб уберём...
10:04:33 28-05-2025
Russkiy (09:14:19 28-05-2025) Пусть разработчики и осваивальщики денег налогоплательщиков ... Видимо можете лучше и даже дешевле, вперёд!
10:31:13 28-05-2025
dok_СФ (10:04:33 28-05-2025) Видимо можете лучше и даже дешевле, вперёд!... Китайские товарищи могут лучше и дешевле, а мы уже ничего не можем, отстали на сто лет . 😎
09:33:21 28-05-2025
сименс с 35 с антеной и узким дисплеем как у пейджеров вот это телефон так телефон
09:38:43 28-05-2025
Ха-ха.Чип тайваньский. Но смартфон российского производства.
10:17:50 28-05-2025
Гость (09:38:43 28-05-2025) Ха-ха.Чип тайваньский. Но смартфон российского производства.... разве написано российский? вроде четко написали российское ПО. Чем смеяться, лучше пожелать удачи. Все лучше чем на 100% зависеть от зарубежного hi-tec.
13:29:18 28-05-2025
Гость (10:17:50 28-05-2025) разве написано российский? вроде четко написали российское П... кто там чо зависит. они все в обход всё так же радостно продают и торгуют и умоляют купить
13:28:17 28-05-2025
Гость (09:38:43 28-05-2025) Ха-ха.Чип тайваньский. Но смартфон российского производства.... и 64 Гб ...да, об этом стоило написать анонс!
09:42:14 28-05-2025
64 гига... Офигеть достижение, даже если закрыть глаза на производителя чипа)
09:48:47 28-05-2025
19 тыс. руб...
11:38:22 28-05-2025
Очевидно купившему охапка дров в подарок.
15:22:21 28-05-2025
аську поддерживает?
06:02:40 29-05-2025
Он оснащен 4 Гб оперативной памяти, 64 Гб встроенной памяти и аккумулятором на 5000 мА·ч. Модель оснащена IPS-экраном диагональю 6,67 дюйма. В ряде СМИ устройство назвали "убийцей iPhone" --- Афоня от смеха должен умереть?