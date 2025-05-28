Смартфон на базе российской ОС "Ред ОС М" поступил в розничную продажу

В ряде СМИ устройство назвали "убийцей iPhone"

28 мая 2025, 07:00, ИА Амител

AQphone M11 / Источник: интернет-магазин HighScreen

В ближайшее время в продажу поступит отечественный смартфон AQPhone M11 на базе российской операционной системы "Ред ОС М". Об этом заявили в пресс-службе IT-компании "Ред Софт".

По словам представителей, новый смартфон создан на базе тайваньского чипа Mediatek Helio P35. Он оснащен 4 Гб оперативной памяти, 64 Гб встроенной памяти и аккумулятором на 5000 мА·ч. Модель оснащена IPS-экраном диагональю 6,67 дюйма.

AQPhone М11 дает возможность использовать многие привычные приложения для работы с документами, изображениями, картами, а также все основные отечественные экосистемные продукты, включая решения российских разработчиков.