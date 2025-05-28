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Смартфон на базе российской ОС "Ред ОС М" поступил в розничную продажу

В ряде СМИ устройство назвали "убийцей iPhone"

28 мая 2025, 07:00, ИА Амител

AQphone M11 / Источник: интернет-магазин HighScreen
AQphone M11 / Источник: интернет-магазин HighScreen

В ближайшее время в продажу поступит отечественный смартфон AQPhone M11 на базе российской операционной системы "Ред ОС М". Об этом заявили в пресс-службе IT-компании "Ред Софт".

По словам представителей, новый смартфон создан на базе тайваньского чипа Mediatek Helio P35. Он оснащен 4 Гб оперативной памяти, 64 Гб встроенной памяти и аккумулятором на 5000 мА·ч. Модель оснащена IPS-экраном диагональю 6,67 дюйма.

AQPhone М11 дает возможность использовать многие привычные приложения для работы с документами, изображениями, картами, а также все основные отечественные экосистемные продукты, включая решения российских разработчиков.

техника Гаджеты

Комментарии 18

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Гость

07:08:27 28-05-2025

- "По словам представителей, новый смартфон создан на базе тайваньского чипа Mediatek Helio P35."----- Что за отечественный зверь, если сердце китайское?

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гость

07:14:16 28-05-2025

были уже "отечественные" гаунофоны. Где они сейчас, неизвестно.
как говорится, смартфон я ваш вертел, а ОСью был... 🤣

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Гость

07:18:50 28-05-2025

MediaTek Helio P35 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 25 декабря 2018 года. Ну все. Надо брать.

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Сергей

08:20:07 28-05-2025

🤣🤣🤣побежал занимать очередь!!! 😎🧐🤣🤣🤣🤣🤣👏👏👏

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Гость

08:52:29 28-05-2025

Обязать все таксопарки вместе с русскими машинами приобретать русский телефон.

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Russkiy

09:14:19 28-05-2025

Пусть разработчики и осваивальщики денег налогоплательщиков карманы вывернут. Посмотрим, какие там у них телефоны лежат. А потом уже и в очередь пойдём выстраиваться за телефонами с 64 Гб памяти, а свои с 512 Гб уберём...

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dok_СФ

10:04:33 28-05-2025

Russkiy (09:14:19 28-05-2025) Пусть разработчики и осваивальщики денег налогоплательщиков ... Видимо можете лучше и даже дешевле, вперёд!

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Сергей

10:31:13 28-05-2025

dok_СФ (10:04:33 28-05-2025) Видимо можете лучше и даже дешевле, вперёд!... Китайские товарищи могут лучше и дешевле, а мы уже ничего не можем, отстали на сто лет . 😎

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Вот это телефон

09:33:21 28-05-2025

сименс с 35 с антеной и узким дисплеем как у пейджеров вот это телефон так телефон

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Гость

09:38:43 28-05-2025

Ха-ха.Чип тайваньский. Но смартфон российского производства.

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Гость

10:17:50 28-05-2025

Гость (09:38:43 28-05-2025) Ха-ха.Чип тайваньский. Но смартфон российского производства.... разве написано российский? вроде четко написали российское ПО. Чем смеяться, лучше пожелать удачи. Все лучше чем на 100% зависеть от зарубежного hi-tec.

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Гость

13:29:18 28-05-2025

Гость (10:17:50 28-05-2025) разве написано российский? вроде четко написали российское П... кто там чо зависит. они все в обход всё так же радостно продают и торгуют и умоляют купить

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Гость

13:28:17 28-05-2025

Гость (09:38:43 28-05-2025) Ха-ха.Чип тайваньский. Но смартфон российского производства.... и 64 Гб ...да, об этом стоило написать анонс!

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Гость

09:42:14 28-05-2025

64 гига... Офигеть достижение, даже если закрыть глаза на производителя чипа)

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Санечек

09:48:47 28-05-2025

19 тыс. руб...

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Гость

11:38:22 28-05-2025

Очевидно купившему охапка дров в подарок.

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т

15:22:21 28-05-2025

аську поддерживает?

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Гость

06:02:40 29-05-2025

Он оснащен 4 Гб оперативной памяти, 64 Гб встроенной памяти и аккумулятором на 5000 мА·ч. Модель оснащена IPS-экраном диагональю 6,67 дюйма. В ряде СМИ устройство назвали "убийцей iPhone" --- Афоня от смеха должен умереть?

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