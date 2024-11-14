Смартфоны в тренде. Жители Алтая купили вдвое больше гаджетов на распродаже 11.11
С таким результатом прошла волна скидок в интернет-магазине МегаФона
14 ноября 2024, 18:15, ИА Амител erid: LjN8KVEeY
Российские покупатели продемонстрировали ажиотажный спрос на электронику во время распродажи 11.11, увеличив покупки гаджетов вдвое по сравнению со средненедельным показателем за текущий год. Объем трат на технику также вырос в два раза. Об этом говорят аналитики интернет-магазина МегаФона.
Популярность среди смартфонов завоевали модели Tecno (Spark 20 Pro, Pova 6 и Camon 30*), а также Xiaomi (Redmi Note 13, Redmi Note 13 Pro и Redmi 13C*), Samsung (Galaxy A55, Galaxy S24 Ultra и Galaxy A35*). В сегменте наушников лидировали Realme Buds T300*.
Наибольшим спросом среди умных часов пользовались бренды Infinix*, Apple* и Samsung*.
Одна из основных тенденций 2024 года – рост популярности умных часов и наушников. За первые три квартала этого года их продажи выросли примерно на 40% по сравнению с тем же периодом в прошлом году.
"Распродажи в ноябре проходят у нас ежегодно, и для любителей гаджетов это отличная возможность приобрести желаемое устройство с существенной экономией – вплоть до половины стоимости", – отметил директор департамента по стратегии и развитию продаж МегаФона Давид Борзилов.
Интерес к скидкам 11.11 в интернет-магазине МегаФона значительно вырос по сравнению с прошлым годом: количество проданных устройств увеличилось на 53%. Скидки на большой ассортимент товаров действовали с 5 по 13 ноября и достигали 50%.
Как ранее сообщал amic.ru, во время сезона скидок МегаФон зафиксировал значительный рост мошенничества. Абонентов перенаправляли на фальшивые и опасные веб-сайты на 30% чаще. Всплеск активности превосходил показатели маркетплейсов, где трафик возрос на 13% по сравнению со средним значением. Фишинг – одна из наиболее частных форм мошенничества во время распродаж. Мошенники подделывают известные сайты, чтобы похитить персональную информацию и средства пользователей. Оператор призывал абонентов внимательнее относиться к личным данным и не пренебрегать мерами безопасности.
* Tecno Spark 20 Pro ("Техно Спарк 20 Про"); Pova 6 ("Пова 6"); Camon 30 ("Кэмон 30"); Xiaomi Redmi Note ("Ксяоми Редми Нот"); Samsung Galaxy A 55 ("Самсунг Галакси А 55"); S24 Ultra ("Эс 24 Ультра"); Realme Buds T300 ("Релми Будс Ти 300"); Infinix ("Инфиникс"); Apple ("Эйпл")
ПАО "МегаФон", ИНН 7812014560Реклама
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