Смартфоны в тренде. Жители Алтая купили вдвое больше гаджетов на распродаже 11.11

С таким результатом прошла волна скидок в интернет-магазине МегаФона

14 ноября 2024, 18:15, ИА Амител erid: LjN8KVEeY

Семейная пара. Смартфон / Фото: пресс-служба МегаФона

Российские покупатели продемонстрировали ажиотажный спрос на электронику во время распродажи 11.11, увеличив покупки гаджетов вдвое по сравнению со средненедельным показателем за текущий год. Объем трат на технику также вырос в два раза. Об этом говорят аналитики интернет-магазина МегаФона.

Популярность среди смартфонов завоевали модели Tecno (Spark 20 Pro, Pova 6 и Camon 30*), а также Xiaomi (Redmi Note 13, Redmi Note 13 Pro и Redmi 13C*), Samsung (Galaxy A55, Galaxy S24 Ultra и Galaxy A35*). В сегменте наушников лидировали Realme Buds T300*.

Наибольшим спросом среди умных часов пользовались бренды Infinix*, Apple* и Samsung*.

Одна из основных тенденций 2024 года – рост популярности умных часов и наушников. За первые три квартала этого года их продажи выросли примерно на 40% по сравнению с тем же периодом в прошлом году.

"Распродажи в ноябре проходят у нас ежегодно, и для любителей гаджетов это отличная возможность приобрести желаемое устройство с существенной экономией – вплоть до половины стоимости", – отметил директор департамента по стратегии и развитию продаж МегаФона Давид Борзилов.

Интерес к скидкам 11.11 в интернет-магазине МегаФона значительно вырос по сравнению с прошлым годом: количество проданных устройств увеличилось на 53%. Скидки на большой ассортимент товаров действовали с 5 по 13 ноября и достигали 50%.

Как ранее сообщал amic.ru, во время сезона скидок МегаФон зафиксировал значительный рост мошенничества. Абонентов перенаправляли на фальшивые и опасные веб-сайты на 30% чаще. Всплеск активности превосходил показатели маркетплейсов, где трафик возрос на 13% по сравнению со средним значением. Фишинг – одна из наиболее частных форм мошенничества во время распродаж. Мошенники подделывают известные сайты, чтобы похитить персональную информацию и средства пользователей. Оператор призывал абонентов внимательнее относиться к личным данным и не пренебрегать мерами безопасности.

* Tecno Spark 20 Pro ("Техно Спарк 20 Про"); Pova 6 ("Пова 6"); Camon 30 ("Кэмон 30"); Xiaomi Redmi Note ("Ксяоми Редми Нот"); Samsung Galaxy A 55 ("Самсунг Галакси А 55"); S24 Ultra ("Эс 24 Ультра"); Realme Buds T300 ("Релми Будс Ти 300"); Infinix ("Инфиникс"); Apple ("Эйпл")

ПАО "МегаФон", ИНН 7812014560

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