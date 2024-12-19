Смех сквозь объектив. Победители самого забавного конкурса о дикой природе

Nikon Comedy Wildlife Photography Awards назвал победителей этого года

19 декабря 2024, 06:30, ИА Амител

Победители Comedy Wildlife Awards 2024 / Фото: comedywildlifephoto.com

Ежегодный конкурс Nikon Comedy Wildlife Photography Awards, посвященный самым забавным моментам из жизни дикой природы, в 2024 году подвел итоги. В этом году премия, отмечающая свое десятилетие, собрала рекордное количество участников и работ.

Победителем стал Милко Маркетти с фотографией "Застрявшая белка". Его снимок был признан самым смешным и оригинальным среди тысяч других. В качестве награды Маркетти отправится на сафари в Масаи-Мара.

Помимо главного победителя, были отмечены и другие талантливые фотографы в различных номинациях. Конкурс также поддержал молодых фотографов, вручив специальные награды победителям премии Nikon Young Photographer Award.

Организаторы, Пол Джойнсон-Хикс и Том Саллан, выразили благодарность всем участникам и подчеркнули важность сохранения дикой природы.