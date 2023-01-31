Смена приоритетов. Риелторы рассказали, почему барнаульцы теряют интерес к долёвкам

Спрос на новостройки остаётся невысоким, квартиры продаются долго

31 января 2023, 08:17, ИА Амител

Новостройка в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Цены на недвижимость в Барнауле пока сохраняются на уровне 2022 года. Об этом amic.ru рассказали риелторы. По их словам, новостройки по-прежнему стоят дороже вторичных квартир, из-за чего продаются долго. Особенно это касается крупногабаритного жилья. Однако снижать цены застройщики пока не планируют. Какие квартиры сейчас наиболее востребованы у покупателей и как, по мнению риелторов, будет развиваться рынок жилья в ближайшие месяцы – в материале amic.ru.

Ипотечный "разрыв"

Январь 2023 года не был "мёртвым" месяцем на рынке недвижимости: барнаульцы интересовались жильём, покупали и продавали квартиры. При этом, отмечают риелторы, всё чаще горожане выбирают вторичный рынок, а не новостройки.

Во-первых, стоимость готовых квартир ниже, чем в строящихся и новых сданных домах. Во-вторых, можно заехать и жить, а ремонт делать потом (или вообще не делать). В-третьих, спрос на "вторичку" подогревает и ипотека.

"Ставка ипотечная поменялась, уже не такая большая разница между "вторичкой" и "первичкой" (по программе господдержки ставка выросла до 7,7%, а на покупку готовых квартир банки выдают кредиты в среднем от 10%, – прим. ред.). При этом покупатель получает квартиру, в которой можно проживать и не делать ремонт. И такая квартира дешевле, чем дом на фундаменте, который ещё год-два будет строиться. Поэтому народ потихоньку "перетекает". Конечно, у многих "первичка" в приоритете, но когда люди начинают считать, "вторичка" выигрывает", – отметил руководитель агентства недвижимости "Ключ Риэлт" Константин Никитеев.

Стимулируют спрос на вторичные квартиры и банки, сообщила amic.ru руководитель Союза риелторов Барнаула и Алтая Марина Ракина. Они внедряют различные программы лояльности.

"Банки готовы подогреть вторичный рынок, давать ему возможность активно продаваться. Например, на первичном рынке первоначальный взнос составляет 15%, а на вторичном может быть 10%", – сказал эксперт.

Быстрее всего на рынке сейчас уходят квартиры, на которые продавец готов сделать скидку, отметила Марина Ракина. Если же собственник поставил высокую цену и надеется быстро продать, то ему приходится долго ждать.

Стоят на своём

Долго ждут продажи квартир и застройщики. Особенно это касается крупногабаритных вариантов в возводимых и уже сданных домах.

Риелторы объяснили: чаще всего большие квартиры приобретают семьи. Для покупки им нужно иметь большой первоначальный взнос или взять большую ипотеку. В этом случае размер ежемесячного платежа очень велик.

"В новой квартире также необходимо делать ремонт. Предложения от застройщиков и собственников с ремонтом раскупаются активнее, чем квартиры без ремонта", – отметила Марина Ракина.

Несмотря на сниженный спрос, девелоперы Барнаула не торопятся корректировать цены. Сейчас риелторы (и многие барнаульцы) ждут старта продаж в новых крупных ЖК. Застройщики пока не анонсировали среднюю цену квадратного метра, но риелторы уверены, что она будет такой же, как в уже строящихся проектах. Или даже выше.

"Мы не видели на "первичке" снижения цен, даже заметили небольшое повышение. Новые предложения вряд ли будут стоить меньше: застройщики пока не хотят продавать квартиры дешевле. Даже в Москве, Санкт-Петербурге есть интересные акции, наблюдается определённое снижение цен. У нас такого нет: строят, продают, заявляют новые проекты. Возможно, компании по ряду причин просто и не могут идти на понижение стоимости", – сообщил Константин Никитеев.

По его мнению, весна 2023 года на рынке недвижимости будет такой же, как январь: размеренной, без резких взлётов и падений.

"Весна ажиотажной не будет, но спрос сохранится. Возможно, он немного оживится весной. Если никаких потрясений не произойдёт, то год в целом будет стабильный. Однако общее снижение по количеству сделок составит 30-50% в сравнении с 2022 годом", – резюмировал эксперт.