Смерть Навального* подтвердил его отец
Где пройдут похороны — пока неизвестно
16 февраля 2024, 22:35, ИА Амител
Алексей Навальный* / Фото: из архива amic.ru
Отец Алексея Навального* Анатолий подтвердил его смерть. Об этом он сказал в беседе с журналистами "Регнум".
"Да. Это факт уже, чего там…" – коротко ответил Анатолий Навальный.
По его словам, пока неизвестно, где пройдут его похороны.
Напомним, что 16 февраля управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти Навального*. Там заявили, что ему стало плохо во время прогулки в ИК № 3 "Полярный волк" в поселке Харп и он почти сразу потерял сознание. Медики провели реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали.
* Включен в реестр причастных к терроризму и экстремизму.
23:28:54 16-02-2024
Человека нет,а сноска * всё работает...До какого-то времени так и будет "включён в реестр".Настанет время-отключат.
08:00:35 17-02-2024
Гость (23:28:54 16-02-2024) Человека нет,а сноска * всё работает...До какого-то времени ... Он навечно помечен как черт.
08:50:45 18-02-2024
Гость (08:00:35 17-02-2024) Он навечно помечен как черт.... Он в сердцах народа. А шелупонь злобная и без метки видна.
02:25:33 17-02-2024
Где доказательства смерти???? Ни один канал не показал эту новость сегодня.. Странненько всё!!!!
08:01:31 17-02-2024
Мирная (02:25:33 17-02-2024) Где доказательства смерти???? Ни один канал не показал эту н... Да не) он живой же) Цой же жив) и Онотоле тоже жив) ты только верь)
13:19:11 17-02-2024
Мирная (02:25:33 17-02-2024) Где доказательства смерти???? Ни один канал не показал эту н... Какие доказательства? может ещё в мавзолее место выделить, чтобы все приехали в удобное время и лично убедились
06:12:20 17-02-2024
Вторые сутки либеральные СМИ стоят на ушах из-за Навального. Где-то горько рыдает по другану Ксюха Собчак. А чего о нём рыдать-то? Помер Максим - да и фиг с ним.
08:49:06 18-02-2024
Гость (06:12:20 17-02-2024) Вторые сутки либеральные СМИ стоят на ушах из-за Навального.... Вот когда ты подохнешь, точно никто рыдать не будет.
08:57:36 17-02-2024
Хреново это. Надо было следить за его здоровьем, могли бы поменять на кого-нибудь из наших
11:00:07 17-02-2024
Соболезнования родным.
11:01:57 17-02-2024
Умерло будущее России, надежда на мир без воров во власти.
16:50:39 17-02-2024
Гость (11:01:57 17-02-2024) Умерло будущее России, надежда на мир без воров во власти.... Как теперь России без него?
10:47:15 18-02-2024
Гость (11:01:57 17-02-2024) Умерло будущее России, надежда на мир без воров во власти.... Будущее России - это без вас. Без вашего легиона безумных носителей ололешиных мыслей. Мы обойдемся без идей йельской школы молодых лидеров демократии, которую на грант Госдепа оканчивал ололеша.