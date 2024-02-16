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Смерть Навального* подтвердил его отец

Где пройдут похороны — пока неизвестно

16 февраля 2024, 22:35, ИА Амител

Алексей Навальный* / Фото: из архива amic.ru
Алексей Навальный* / Фото: из архива amic.ru

Отец Алексея Навального* Анатолий подтвердил его смерть. Об этом он сказал в беседе с журналистами "Регнум".

"Да. Это факт уже, чего там…" – коротко ответил Анатолий Навальный.

По его словам, пока неизвестно, где пройдут его похороны.

Напомним, что 16 февраля управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти Навального*. Там заявили, что ему стало плохо во время прогулки в ИК № 3 "Полярный волк" в поселке Харп и он почти сразу потерял сознание. Медики провели реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали.

* Включен в реестр причастных к терроризму и экстремизму.

Происшествия Политика

Комментарии 13

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Гость

23:28:54 16-02-2024

Человека нет,а сноска * всё работает...До какого-то времени так и будет "включён в реестр".Настанет время-отключат.

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Гость

08:00:35 17-02-2024

Гость (23:28:54 16-02-2024) Человека нет,а сноска * всё работает...До какого-то времени ... Он навечно помечен как черт.

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Гость

08:50:45 18-02-2024

Гость (08:00:35 17-02-2024) Он навечно помечен как черт.... Он в сердцах народа. А шелупонь злобная и без метки видна.

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Мирная

02:25:33 17-02-2024

Где доказательства смерти???? Ни один канал не показал эту новость сегодня.. Странненько всё!!!!

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Гость

08:01:31 17-02-2024

Мирная (02:25:33 17-02-2024) Где доказательства смерти???? Ни один канал не показал эту н... Да не) он живой же) Цой же жив) и Онотоле тоже жив) ты только верь)

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Гость

13:19:11 17-02-2024

Мирная (02:25:33 17-02-2024) Где доказательства смерти???? Ни один канал не показал эту н... Какие доказательства? может ещё в мавзолее место выделить, чтобы все приехали в удобное время и лично убедились

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Гость

06:12:20 17-02-2024

Вторые сутки либеральные СМИ стоят на ушах из-за Навального. Где-то горько рыдает по другану Ксюха Собчак. А чего о нём рыдать-то? Помер Максим - да и фиг с ним.

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Гость

08:49:06 18-02-2024

Гость (06:12:20 17-02-2024) Вторые сутки либеральные СМИ стоят на ушах из-за Навального.... Вот когда ты подохнешь, точно никто рыдать не будет.

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Гость

08:57:36 17-02-2024

Хреново это. Надо было следить за его здоровьем, могли бы поменять на кого-нибудь из наших

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Гость

11:00:07 17-02-2024

Соболезнования родным.

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Гость

11:01:57 17-02-2024

Умерло будущее России, надежда на мир без воров во власти.

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Гость

16:50:39 17-02-2024

Гость (11:01:57 17-02-2024) Умерло будущее России, надежда на мир без воров во власти.... Как теперь России без него?

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Гость

10:47:15 18-02-2024

Гость (11:01:57 17-02-2024) Умерло будущее России, надежда на мир без воров во власти.... Будущее России - это без вас. Без вашего легиона безумных носителей ололешиных мыслей. Мы обойдемся без идей йельской школы молодых лидеров демократии, которую на грант Госдепа оканчивал ололеша.

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