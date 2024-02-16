Смерть Навального* подтвердил его отец

Где пройдут похороны — пока неизвестно

16 февраля 2024, 22:35, ИА Амител

Алексей Навальный* / Фото: из архива amic.ru

Отец Алексея Навального* Анатолий подтвердил его смерть. Об этом он сказал в беседе с журналистами "Регнум".

"Да. Это факт уже, чего там…" – коротко ответил Анатолий Навальный.

По его словам, пока неизвестно, где пройдут его похороны.

Напомним, что 16 февраля управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти Навального*. Там заявили, что ему стало плохо во время прогулки в ИК № 3 "Полярный волк" в поселке Харп и он почти сразу потерял сознание. Медики провели реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали.

* Включен в реестр причастных к терроризму и экстремизму.