Смерть звезды КВН Сергея Сивохо опровергли

Юморист жив, но находится в крайне тяжелом состоянии

17 октября 2023, 09:15, ИА Амител

Фото: kino-teatr.ru

Украинский шоумен, звезда КВН Сергей Сивохо жив, но он находится в больнице. Об этом в телеграм-канале написала член Общественной палаты РФ Анна Ревякина, которая до этого и сообщала о смерти юмориста.

Тем не менее состояние 54-летнего Сивохо крайне тяжелое, отметила Ревякина.

"Из-за безнадежности ситуации его, скорее всего, будут отключать от системы поддержки жизни. У него на фоне сепсиса развилась полиорганная недостаточность", – написала она.

По ее данным, близкие уже попрощались с мужчиной.

Сивохо играл в командах ДПИ, "Дрим-Тим" и "Сборная СНГ" и дважды выходил в финал Высшей лиги КВН, хотя победить в ней так и не смог. Помимо КВН, снимался в различных проектах, включая российский ситком "Счастливы вместе".

В 2019 году Сивохо ушел в политику и баллотировался в Раду, но выборы проиграл. Однако тогда он занял пост советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. В этой должности он создал план для мирного урегулирования конфликта в Донбассе, но когда решился представить его публике в марте 2020 года, его избили националисты. Вскоре Владимир Зеленский уволил Сивохо со всех постов.