Смерть звезды КВН Сергея Сивохо опровергли
Юморист жив, но находится в крайне тяжелом состоянии
17 октября 2023, 09:15, ИА Амител
Украинский шоумен, звезда КВН Сергей Сивохо жив, но он находится в больнице. Об этом в телеграм-канале написала член Общественной палаты РФ Анна Ревякина, которая до этого и сообщала о смерти юмориста.
Тем не менее состояние 54-летнего Сивохо крайне тяжелое, отметила Ревякина.
"Из-за безнадежности ситуации его, скорее всего, будут отключать от системы поддержки жизни. У него на фоне сепсиса развилась полиорганная недостаточность", – написала она.
По ее данным, близкие уже попрощались с мужчиной.
Сивохо играл в командах ДПИ, "Дрим-Тим" и "Сборная СНГ" и дважды выходил в финал Высшей лиги КВН, хотя победить в ней так и не смог. Помимо КВН, снимался в различных проектах, включая российский ситком "Счастливы вместе".
В 2019 году Сивохо ушел в политику и баллотировался в Раду, но выборы проиграл. Однако тогда он занял пост советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. В этой должности он создал план для мирного урегулирования конфликта в Донбассе, но когда решился представить его публике в марте 2020 года, его избили националисты. Вскоре Владимир Зеленский уволил Сивохо со всех постов.
09:21:35 17-10-2023
Так он играл в той же команде КВН, что и ныне здравствующий пианист?
09:31:02 17-10-2023
Он выступал с ним в шоу 95й квартал. А играл он в команде Днепропетровского политехнического института "Дрим-Тим"
09:35:35 17-10-2023
Ну вы чё там!? Только помянул человека
09:52:42 17-10-2023
Помню как-то на телевидении он налегал на греческую тему.Василис Логотетидис,Панагиотис Кусафанас... А демократия в Греции уже тогда была...Правда строй был рабовладельческий.
10:18:31 17-10-2023
будут отключать от системы поддержки жизни --- возможно националисты, которые его избили, тоже уже отключены от систем жизнедеятельности. Хотя говорят, что сначала они бросают на передовую мобилизованных с Востока Украины
12:09:18 17-10-2023
мне нравилась передача Раз в неделю - спокойной ночи малыши...