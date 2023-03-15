Водителя, влетевшего в остановку в Новоалтайске, отправили под стражу

В отношении него возбудили уголовное дело по статье 264 УК РФ

15 марта 2023, 17:15, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Суд отправил под стражу мужчину, сбившего людей на остановке в Новоалтайске. Об этом рассказали в прокуратуре и СК.

Напомним, что днём 12 марта автомобиль Mazda врезался в остановку общественного транспорта, где в это время находились люди. Один из пострадавших погиб, женщина попала в больницу.

Все, кто были в иномарке, с места происшествия скрылись, но полицейские нашли водителя. Позднее стало известно, что его арестовали, а прокуратура поддержала ходатайство о заключении его под стражу.