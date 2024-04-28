Смертельная авария произошла на трассе в Алтайском крае
По словам очевидцев, погибли как минимум два человека
28 апреля 2024, 18:35, ИА Амител
Фото с места аварии / Инцидент Барнаул
Смертельная авария произошла на трассе в Алтайском крае. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".
Две иномарки столкнулись за селом Зимари. От удара обе машины получили сильнейшие повреждения.
По предварительным данным, погибли два человека. На место прибыли скорая и спасатели.
Подробности уточняются.
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