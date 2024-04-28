По словам очевидцев, погибли как минимум два человека

28 апреля 2024, 18:35, ИА Амител

Фото с места аварии / Инцидент Барнаул

Смертельная авария произошла на трассе в Алтайском крае. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

Две иномарки столкнулись за селом Зимари. От удара обе машины получили сильнейшие повреждения.

По предварительным данным, погибли два человека. На место прибыли скорая и спасатели.

Подробности уточняются.