Водитель легковушки, врезавшейся в пассажирский транспорт, скончался от полученных травм

30 июня 2023, 15:11, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Смертельная авария с участием автобуса произошла в Бийске. Об этом сообщает Станция скорой медицинской помощи Бийска.

30 июня в центральной части наукограда легковушка врезалась в пассажирский автобус. Водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте. Прибывшие медики констатировали его смерть.

Отмечается, что пассажирам автобуса медицинская помощь не потребовалась.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.