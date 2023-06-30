Смертельная авария с участием автобуса произошла в Бийске
Водитель легковушки, врезавшейся в пассажирский транспорт, скончался от полученных травм
30 июня 2023, 15:11, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Смертельная авария с участием автобуса произошла в Бийске. Об этом сообщает Станция скорой медицинской помощи Бийска.
30 июня в центральной части наукограда легковушка врезалась в пассажирский автобус. Водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте. Прибывшие медики констатировали его смерть.
Отмечается, что пассажирам автобуса медицинская помощь не потребовалась.
Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.
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