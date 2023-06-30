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Смертельная авария с участием автобуса произошла в Бийске

Водитель легковушки, врезавшейся в пассажирский транспорт, скончался от полученных травм

30 июня 2023, 15:11, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Смертельная авария с участием автобуса произошла в Бийске. Об этом сообщает Станция скорой медицинской помощи Бийска.

30 июня в центральной части наукограда легковушка врезалась в пассажирский автобус. Водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте. Прибывшие медики констатировали его смерть.

Отмечается, что пассажирам автобуса медицинская помощь не потребовалась. 

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Бийск ДТП

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