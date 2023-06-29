Женщина-водитель снесла столб на пешеходном переходе в Барнауле
В результате аварии никто не пострадал
29 июня 2023, 17:17, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул"
На Павловском тракте в районе "Теплого рынка" в Барнауле произошло ДТП. Как сообщают очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул", женщина снесла столб на пешеходном переходе.
В результате аварии никто не пострадал, уточняют там. Подробности аварии выясняются.
Не исключено, что на происшествие мог повлиять мокрый асфальт. Сегодня по Барнаулу прошелся мощный ливень, который устроил испытание ливневой канализации – его прошли не все участки дорог.
18:50:52 29-06-2023
По телефону разговаривала.
08:03:03 30-06-2023
Губы красила.
08:53:37 30-06-2023
При чем здесь асфальт? Сказано же женщина-водитель.
10:15:38 30-06-2023
Женщина конечно та еще водительница, но справедливости ради нужно отметить, что те островки безопасности из бордюров со знаками что там нагородили при ремонте - явный косяк проектировщиков и строителей, они просто провоцируют ДТП у неопытных и особенно неместных водителей.
12:10:34 30-06-2023
Гость (10:15:38 30-06-2023) Женщина конечно та еще водительница, но справедливости ради ... А без этих островков там пешеходам вообще хана была, они через одного седыми становились к концу перехода.
12:17:57 30-06-2023
Гость (12:10:34 30-06-2023) А без этих островков там пешеходам вообще хана была, они чер... Да и сбивали их там частенько, бывало и с летальным исходом.
13:48:39 30-06-2023
Гость (12:10:34 30-06-2023) А без этих островков там пешеходам вообще хана была, они чер... Ну Павлик переходить по нерегулируемому переходу - это всегда было и есть для смертничков. Дойди до пешеходника со светофором и переходи, благо там он недалеко.