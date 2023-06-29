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Женщина-водитель снесла столб на пешеходном переходе в Барнауле

В результате аварии никто не пострадал

29 июня 2023, 17:17, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"
Фото: "Инцидент Барнаул"

На Павловском тракте в районе "Теплого рынка" в Барнауле произошло ДТП. Как сообщают очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул", женщина снесла столб на пешеходном переходе.

В результате аварии никто не пострадал, уточняют там. Подробности аварии выясняются.

Не исключено, что на происшествие мог повлиять мокрый асфальт. Сегодня по Барнаулу прошелся мощный ливень, который устроил испытание ливневой канализации – его прошли не все участки дорог.

Комментарии 7

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Владимир

18:50:52 29-06-2023

По телефону разговаривала.

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Гость

08:03:03 30-06-2023

Губы красила.

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Гость

08:53:37 30-06-2023

При чем здесь асфальт? Сказано же женщина-водитель.

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Гость

10:15:38 30-06-2023

Женщина конечно та еще водительница, но справедливости ради нужно отметить, что те островки безопасности из бордюров со знаками что там нагородили при ремонте - явный косяк проектировщиков и строителей, они просто провоцируют ДТП у неопытных и особенно неместных водителей.

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Гость

12:10:34 30-06-2023

Гость (10:15:38 30-06-2023) Женщина конечно та еще водительница, но справедливости ради ... А без этих островков там пешеходам вообще хана была, они через одного седыми становились к концу перехода.

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Гость

12:17:57 30-06-2023

Гость (12:10:34 30-06-2023) А без этих островков там пешеходам вообще хана была, они чер... Да и сбивали их там частенько, бывало и с летальным исходом.

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Гость

13:48:39 30-06-2023

Гость (12:10:34 30-06-2023) А без этих островков там пешеходам вообще хана была, они чер... Ну Павлик переходить по нерегулируемому переходу - это всегда было и есть для смертничков. Дойди до пешеходника со светофором и переходи, благо там он недалеко.

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