Женщина-водитель снесла столб на пешеходном переходе в Барнауле

В результате аварии никто не пострадал

29 июня 2023, 17:17, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

На Павловском тракте в районе "Теплого рынка" в Барнауле произошло ДТП. Как сообщают очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул", женщина снесла столб на пешеходном переходе.

В результате аварии никто не пострадал, уточняют там. Подробности аварии выясняются.

Не исключено, что на происшествие мог повлиять мокрый асфальт. Сегодня по Барнаулу прошелся мощный ливень, который устроил испытание ливневой канализации – его прошли не все участки дорог.