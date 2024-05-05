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Смертельная авария с участием минивэна произошла на трассе в Алтайском крае

Один человек погиб, четверо пострадали

05 мая 2024, 13:15, ИА Амител

Аварийный знак / Фото: pxhere.com/ru/photo/618032
Аварийный знак / Фото: pxhere.com/ru/photo/618032

Жесткая авария произошла в Тальменском районе 5 мая. Об этом рассказали в региональной ГИБДД.

49-летний водитель автомобиля Toyota Highlander выехал на встречную полосу и столкнулся с минивэном Hyundai Starex, за рулем которого находился 36-летний мужчина.

В результате столкновения водитель минивэна погиб до приезда врачей. Женщины 44 и 52 лет, а также 20-летняя девушка и 46-летний мужчина, которые находились внутри Hyundai, получили травмы.

Их госпитализировали. 

ДТП Алтайский край

Комментарии 3

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Гость

13:42:06 05-05-2024

А водитель тойоты жив-здоров? Где справедливость...

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R22

15:25:00 05-05-2024

Hyundai Starex - минивэн??? ну-ну.... тогда Toyota Highlander - грузовик?

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Гость

20:16:25 05-05-2024

автобус минивен универсал

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