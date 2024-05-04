Грузовой полувагон сошел с рельсов в Алтайском крае

Инцидент случился на станции Поспелиха

04 мая 2024, 15:31, ИА Амител

Фото: Восточное межрегиональное СУТ СКР

В Алтайском крае сошел с рельсов грузовой полувагон с удобрениями, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте.

Инцидент случился вечером 3 мая на путях необщего пользования, примыкающих к станции Поспелиха Западно-Сибирской железной дороги.

Уточняется, что в момент происшествия полувагон выполнял маневровые работы. Он не опрокинулся, пострадавших нет.

Сейчас следователи проводят проверку по признакам нарушения части 1 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта"). Процессуальное решение примут по ее результатам.