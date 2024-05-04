Грузовой полувагон сошел с рельсов в Алтайском крае
Инцидент случился на станции Поспелиха
04 мая 2024, 15:31, ИА Амител
Фото: Восточное межрегиональное СУТ СКР
В Алтайском крае сошел с рельсов грузовой полувагон с удобрениями, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте.
Инцидент случился вечером 3 мая на путях необщего пользования, примыкающих к станции Поспелиха Западно-Сибирской железной дороги.
Уточняется, что в момент происшествия полувагон выполнял маневровые работы. Он не опрокинулся, пострадавших нет.
Сейчас следователи проводят проверку по признакам нарушения части 1 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта"). Процессуальное решение примут по ее результатам.
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