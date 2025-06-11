"Смертельно опасно". Посетителей "Изумрудного" призвали не ходить вокруг "новогодней" ели
Дерево серьезно страдает от уплотнения почвы
11 июня 2025, 10:40, ИА Амител
"Новогодняя" ель в парке "Изумрудный", которая находится возле главного входа, может погибнуть. Об этом руководитель общественного пространства Владислав Вакаев рассказал в своем Telegram-канале.
"Дело в том, что почва вокруг нее сильно утрамбовывается посетителями парка. А это смертельно опасно для любого дерева, корни которого должны получать воздух через почву", – объяснил Вакаев.
Он подчеркнул, что спасение всеми любимой "новогодней" ели – это общее дело, которое не потребует больших усилий.
"Нужно просто воздержаться от хождения по земле рядом с деревом, максимально распространить информацию об этой рекомендации своим знакомым. Кстати, это касается всех городских деревьев, серьезно страдающих от уплотнения почвы", – отметил Вакаев.
Кроме того, для спасения дерева применили одну из современных технологий. Сделают это в рамках федеральной акции "Марафон зеленых дел" при помощи Минприроды Алтайского края и КАУ "Алтайлес".
"Сделали систему вентиляции, которая позволит дереву дышать", - сообщил Вакаев утром 11 июня.
10:44:54 11-06-2025
Арматурин навтыкайте вокруг. Смертельная опасность поменяет вектор
10:49:49 11-06-2025
Судя по фото, ель вкруговую заложили плиткой, оставили кусочек грунта 2х2 метра - и теперь сделали крайними посетителей парка? Алё, гараж! Убирайте плитку ПОЛНОСТЬЮ вокруг дерева чтобы спасти ель.
11:07:30 11-06-2025
Ну на заборы на тротуарах денег находят, из-за которых потом снег почистить не могут, а тут на забор воокруг елки нет бабла? Да видимо действительно из-за плитки, но признаться в этом нельзя поэтому виновата челядь которая там ходит.
11:45:26 11-06-2025
Ну чтож теперь я знаю как извести заросли клёна в ЖК норд , на которые администрация махнула рукой
12:20:52 11-06-2025
Гость (11:45:26 11-06-2025) Ну чтож теперь я знаю как извести заросли клёна в ЖК норд , ... Попросите Вакаева провести какое-нибудь мероприятие вместо пврка во дворе вашего ЖК. Разрешите публике топтаться в зарослях клена
12:09:21 11-06-2025
у вас там нет грамотных спецов?! ПЛИТКУ УБЕРИТЕ от нее, поставьте ограждение, поставьте РАСТЯЖКИ. В Ботаническом Саду Парадении (Шри-Ланка) я видел дерево, которое посадил еще молодой Император Николай-II , и оно ЖИВО!. и там стоит ОХРАННИК и внушительно объясняет почему к дереву даже поближе подойти нельзя. А также там есть фикус, которому уже 2000 лет, тоже живой. Грамотного ботаника пригласите, что вы парк-то уродуете. То над рыбами издеваются то деревья губят плиткой
12:09:33 11-06-2025
Мы вам парк тут сделали, но вы там не ходите, а то вытопчете...
14:19:50 11-06-2025
Давно я не сталкивалась с такой откровенной прекраснодушной маниловщиной! Нет, говорить об этом надо, конечно, объяснять и просить. Но сначала поставить ограждение, повесить табличку. И не слишком рассчитывать на сознательность граждан, ибо на одного сознательного всегда найдется десяток придурков.
15:20:42 11-06-2025
Все комменты не осилил, уже писали что вокруг ёлки надо убрать тротуарную плитку и обнажить землю?
16:09:41 11-06-2025
Ну а как люди ходят между деревьями в московских Сокольниках, петербургской Сосновке, в Центральном парке Нью-Йорка?
23:32:13 11-06-2025
Гость (16:09:41 11-06-2025) Ну а как люди ходят между деревьями в московских Сокольниках... госпади...вы там были лично-то? там плитки нет нигде а только газоны, по которым не очень-то разрешается ходить