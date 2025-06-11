"Смертельно опасно". Посетителей "Изумрудного" призвали не ходить вокруг "новогодней" ели

Дерево серьезно страдает от уплотнения почвы

11 июня 2025, 10:40, ИА Амител

Парк "Изумрудный" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

"Новогодняя" ель в парке "Изумрудный", которая находится возле главного входа, может погибнуть. Об этом руководитель общественного пространства Владислав Вакаев рассказал в своем Telegram-канале.

"Дело в том, что почва вокруг нее сильно утрамбовывается посетителями парка. А это смертельно опасно для любого дерева, корни которого должны получать воздух через почву", – объяснил Вакаев.

Он подчеркнул, что спасение всеми любимой "новогодней" ели – это общее дело, которое не потребует больших усилий.

"Нужно просто воздержаться от хождения по земле рядом с деревом, максимально распространить информацию об этой рекомендации своим знакомым. Кстати, это касается всех городских деревьев, серьезно страдающих от уплотнения почвы", – отметил Вакаев.

Кроме того, для спасения дерева применили одну из современных технологий. Сделают это в рамках федеральной акции "Марафон зеленых дел" при помощи Минприроды Алтайского края и КАУ "Алтайлес".

"Сделали систему вентиляции, которая позволит дереву дышать", - сообщил Вакаев утром 11 июня.