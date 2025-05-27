Праздники в "Изумрудном" будут проводить, но откажутся от самых шумных. Итоги голосования
Недовольным жителям соседних домов напомнили, что их недвижимость стоит дороже из-за парка поблизости
27 мая 2025, 16:20, ИА Амител
В барнаульском парке "Изумрудный" подвели итоги голосования, на котором решалось, будут ли продолжать проводить на территории различные массовые мероприятия или же необходимо от них отказаться. Об этом руководитель общественного пространства Владислав Вакаев рассказал в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что массовые мероприятия в "Изумрудном" могут отменить из-за жалоб на шум, которые поступают от жителей соседних домов, а также им не нравятся большие скопления людей в парке. Недовольные горожане требуют полностью свернуть событийную программу. В связи с этим было проведено голосование, чтобы выяснить, каким посетители парка видят дальнейшую судьбу этой зоны отдыха.В голосовании (на момент выхода новости) приняли участие 4218 человек. 72% высказались за то, что в "Изумрудном" должны проводиться разнообразные события, в том числе масштабные, против этого выступили 28%.
"Основной принцип демократии гласит: меньшинство подчиняется большинству. Но есть и еще один принцип: интересы меньшинства нужно обязательно учитывать. События в парке будут, поскольку они востребованы подавляющим большинством горожан. Но очевиден запрос на менее шумные и массовые мероприятия", – отметил Вакаев.
При этом администрация парка приняла решение ужесточить требования к сторонним организаторам праздников в части мощности используемой аппаратуры и громкости звука на каждой из локаций. Соответствующие дополнения в регламент использования парка уже подготавливаются.
"Во время всех событий будет присутствовать представитель администрации парка, уполномоченный отрубать электричество нарушителям этого регламента", – подчеркнул Вакаев.
Также сейчас корректируется событийный календарь на это лето: организаторам нескольких потенциально "шумных" мероприятий отказано в предоставлении территории парка и предложено альтернативное место.
Летом в парке планируется проведение двух масштабных событий: ставший уже традиционным гастрофест "Алтайские бренды" (23 августа) и международный культурный фестиваль "Большой Алтай" (последние выходные августа). Они состоятся, поскольку имеют общекраевое значение.
"Жителям ближайших домов также необходимо принять меры по уменьшению негативных последствий от активной жизни парка. Хочу напомнить, что каждый из них благодаря реализованному проекту "Изумрудного" стал богаче на несколько миллионов рублей – за счет роста стоимости жилья рядом с парком. Выделить из этой суммы весьма скромные средства на покупку кондиционера и установку шлагбаума во дворе, думаю, было бы справедливо", – обратился Вакаев к жителям соседних домов, высказывающим недовольство.
16:48:31 27-05-2025
Стали богаче из-за близости парка? Наверно наоборот, квартиры подешевели от близости с ним, ибо в последнее время проблема с парковкой машин, приезжающих в этот парк гостей и расставляющих их везде во дворах, частые заторы на Комсомольском и Профинтерна, и да-шум от мероприятий! Да и вообще с чего он решил, что продают все свои квартиры в этом районе и обогащаются??!! Может просто жители жить хотят спокойно по вечерам и в праздники в своих квартирах!? А средства на кондиционеры и шлакбаумы не такие уж и скромные для некоторых,и не надо лезть в чужой карман и создавать другим лишние проблемы за счёт собственной выгоды!
17:21:21 27-05-2025
Тэми (16:48:31 27-05-2025) Стали богаче из-за близости парка? Наверно наоборот, квартир... Всё правильно! Надо свернуть парковую деятельность, прекратить чистки - уборки, чтобы заросло до пояса. Вы, понаехавшие, не дадите развиваться парку. Как там советовали? Перенести мероприятия в Горпарк, Юбилейный? Так и надо сделать. А Изумрудный застроить нафиг, как можно плотнее, чтобы жабы удушились и не квакали.
17:48:40 27-05-2025
Гость (17:21:21 27-05-2025) Всё правильно! Надо свернуть парковую деятельность, прекрати... Точно, парк рядом с их домом восстановили, а они недовольны) они помогали чем то при восстановлении парка?
18:06:14 27-05-2025
Гость (17:48:40 27-05-2025) Точно, парк рядом с их домом восстановили, а они недовольны)... Нет, они хотят пользоваться парком как придомовой территорией, а остальных горожан не пускать. Смотрите, машины не ставить, мероприятия проводить только по их выбору. И у них всё получается! Тогда пусть жители близлежащих домов финансируют содержание парка, а деньги, что сейчас тратятся на Изумрудный, отдадут другим территориям, где ждут гостей.
18:08:47 27-05-2025
Тэми (16:48:31 27-05-2025) Стали богаче из-за близости парка? Наверно наоборот, квартир... А будете недовольны, отключим газ !!!
16:53:10 27-05-2025
Вопросы в анкете голосования максимально утрированы, перебор. Зачем вбрасывать искаженную информацию и поднимать волну негатива, когда можно найти компромисс. Люди, которые живут рядом не против мероприятий в парке, надеемся на понимание отдыхающих и культурный отдых на территории парка. Без огромных колонок на концертных и громкоговорителей в 9 утра в выходные. И чтобы больше следили за порядком после 23.00.
19:27:44 27-05-2025
Наталья (16:53:10 27-05-2025) Вопросы в анкете голосования максимально утрированы, перебор... а вы, когда орете и визжите на салютах и других городских мероприятиях, думаете о жителях близлежащих домов? сомневаюсь. парк- это общественное пространство и там должна бурлить жизнь: должна играть музыка с танцами и песнями. не нравится- переезжаете в деревню.
мне, например, тоже не нравится, что вы под моими окнами ездите круглосуточно и что, начать собирать подписи тех, мешает шум от проспекта? это смешно. так вот никакой разницы нет. парк- такая же часть города, как и дороги.
создаётся впечатление, что недовольные мероприятиями в парке, воспринимают его, почему- то, как приложение к их недвижимости. да, когда вы покупали свои квартиры, парк был в запустении и вам это нравилось, но! вам никто не обещал, что так будет всегда. так что, либо меняете свое отношение к этому, либо переезжаете. все очень просто.
17:03:12 27-05-2025
Это всегда так и происходит. Сначала дайте нам участок для постройки жилого дома рядом с парком, построили дома, квартиры за дорого распродали, а потом пошли жалобы жильцов, что шумно. А вы когда покупали квартиры не знали, что у вас под окнами общественняй парк, а не частный лес
17:30:03 27-05-2025
Сначала на средства всего города обустроили парк, теперь оказалось, только для двух домов "избранных", остальным барнаульцам туда путь заказан.
17:49:49 27-05-2025
Меньшинства? Это те которых запретили?) Ну тогда понятно, почему они недовольные
19:45:47 27-05-2025
С площади Победы жители закрыть вокзал не предлагали? Живу на Павловском тракте, работаю в центре, дураков и другого негатива везде хватает, фантазии есть разбежаться по запретам, а если от негатива отвернуться, то вроде и нормально)
21:02:28 27-05-2025
Точно, парк рядом с их домом восстановили, а они недовольны) они помогали чем то при восстановлении парка?
Чем помогали? Налогами!
21:09:15 27-05-2025
Не надо ничего запрещать. Выход один.Орите, пляшите, пойте, но только без усилителей, микрофонов. Если кто хочет рева усилителей, мощных колонок, пожрать - чешите в парк "Эдельвейс". Тем тоже предлагают парковые увеселения и забавы.
22:09:13 27-05-2025
Гость (21:09:15 27-05-2025) Не надо ничего запрещать. Выход один.Орите, пляшите, пойте, ... Можно и в Мизюлинскую рощуТам тоже увеселения начались.
05:59:21 28-05-2025
Гость (21:09:15 27-05-2025) Не надо ничего запрещать. Выход один.Орите, пляшите, пойте, ... выход второй - не нравится - чеши в шалаш. Тишь да красота. И воздух в городе чище будет
02:32:34 28-05-2025
Хочу напомнить, что каждый из них благодаря реализованному проекту "Изумрудного" стал богаче на несколько миллионов рублей – за счет роста стоимости жилья рядом с парком
Живу на ул. Пионеров за 1,5 км от парка. Музыка слышна, можно слова из песен разобрать. Никаких бонусов в плане роста стоимости недвижимости не имею)))) Представляю как она слышна за 100-200 м - а это не один дом с окнами на парк. Поддерживаю парк в развитии, больше спорта, больше детских площадок, больше мероприятий, но жестко - уменьшение громкости, которая сама по себе не относится ни к парку, ни к мероприятиям. В парке много появилось площадок с музыкантами, но за пределами парка их практически не слышно - это больше камерная атмосфера, и очень приятно гулять по парку под красивую музыку. А вот кто ставит не на качество , а количество децибел в колонках - гнать поганой метлой.
08:38:33 28-05-2025
Опять одни придурки, желающие только безудержного веселья, отписались в коментах.
10:28:42 28-05-2025
Зачем в парке какие-то усилители,колонки концертные, ор выше гор? Парк - это про тихие спокойные прогулки, либо под спокойною негромкую музыку. Парк =/= концертная площадка.
21:15:16 28-05-2025
Проблема: каждые выходные в тёплый сезон в районе парка слишком громко.
Предлагаемое решение: купите шлагбаумы и кондиционеры и закройте окна.
Как слепой с глухим поговорил.
Нужно уровень звука прибрать - и всё. А опросы про проводить или не проводить мероприятия СОВСЕМ - это уже манипуляция массами, чтобы ничего не менять. Причём мальчишеская такая манипуляция, не взрослая, не ставящая цель решить проблему.