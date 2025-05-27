Праздники в "Изумрудном" будут проводить, но откажутся от самых шумных. Итоги голосования

Недовольным жителям соседних домов напомнили, что их недвижимость стоит дороже из-за парка поблизости

27 мая 2025, 16:20, ИА Амител

Парк "Изумрудный" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В барнаульском парке "Изумрудный" подвели итоги голосования, на котором решалось, будут ли продолжать проводить на территории различные массовые мероприятия или же необходимо от них отказаться. Об этом руководитель общественного пространства Владислав Вакаев рассказал в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что массовые мероприятия в "Изумрудном" могут отменить из-за жалоб на шум, которые поступают от жителей соседних домов, а также им не нравятся большие скопления людей в парке. Недовольные горожане требуют полностью свернуть событийную программу. В связи с этим было проведено голосование, чтобы выяснить, каким посетители парка видят дальнейшую судьбу этой зоны отдыха.В голосовании (на момент выхода новости) приняли участие 4218 человек. 72% высказались за то, что в "Изумрудном" должны проводиться разнообразные события, в том числе масштабные, против этого выступили 28%.

"Основной принцип демократии гласит: меньшинство подчиняется большинству. Но есть и еще один принцип: интересы меньшинства нужно обязательно учитывать. События в парке будут, поскольку они востребованы подавляющим большинством горожан. Но очевиден запрос на менее шумные и массовые мероприятия", – отметил Вакаев.

При этом администрация парка приняла решение ужесточить требования к сторонним организаторам праздников в части мощности используемой аппаратуры и громкости звука на каждой из локаций. Соответствующие дополнения в регламент использования парка уже подготавливаются.

"Во время всех событий будет присутствовать представитель администрации парка, уполномоченный отрубать электричество нарушителям этого регламента", – подчеркнул Вакаев.

Также сейчас корректируется событийный календарь на это лето: организаторам нескольких потенциально "шумных" мероприятий отказано в предоставлении территории парка и предложено альтернативное место.

Летом в парке планируется проведение двух масштабных событий: ставший уже традиционным гастрофест "Алтайские бренды" (23 августа) и международный культурный фестиваль "Большой Алтай" (последние выходные августа). Они состоятся, поскольку имеют общекраевое значение.