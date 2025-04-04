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Смертельное ДТП произошло на трассе в Алтайском крае

Легковой автомобиль слетел в кювет и застрял между деревьями

04 апреля 2025, 11:15, ИА Амител

ДТП в Заринском районе / Фото: Госавтоинспекция Алтайского края
ДТП в Заринском районе / Фото: Госавтоинспекция Алтайского края

3 апреля в Алтайском крае произошла смертельная авария с участием легкового автомобиля. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

ДТП случилось на трассе Мартыново – Тогул – Залесово. Предварительно установлено, что 43-летний мужчина ехал за рулем Mercedes-Benz из села Залесово в направлении Заринска. Он не справился с управлением, вследствие чего автомобиль съехал с дороги, вылетел в кювет и застрял между двумя деревьями.

35-летняя женщина-пассажир погибла на месте происшествия. Водителя с травмами различной степени тяжести госпитализировали.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства произошедшего.

Место происшествия/ Фото:

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НОВОСТИПроисшествия

ДТП Алтайский край Происшествия

Комментарии 6

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Элен без ребят

11:26:59 04-04-2025

всегда интересно, куда торопятся.
какие такие дела можно поставить на одну чашу с жизнью. и не только своей?
жалко только, что чаще всего, спросить уже не у кого.

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Гость

12:46:54 04-04-2025

Элен без ребят (11:26:59 04-04-2025) всегда интересно, куда торопятся. какие такие дела можно... Всегда интересно, откуда многие думают что кто-то, куда-то торопился? Чтобы улететь с трассы таким образом, совершенно не обязательно ехать выше 90 км/ч.

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Гость

14:12:47 04-04-2025

Это излишняя самоуверенность водителя.

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Гость

14:21:23 04-04-2025

Гость (14:12:47 04-04-2025) Это излишняя самоуверенность водителя. ... Вы за руль когда-нибудь садились? Неуверенным на дороге вообще нечего делать.

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Элен без ребят

15:32:12 04-04-2025

Гость (14:21:23 04-04-2025) Вы за руль когда-нибудь садились? Неуверенным на дороге вооб... предположим, что садились. а один из таких "уверенных" на фото выше, на дереве.

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Гость

15:25:17 04-04-2025

Гость (14:12:47 04-04-2025) Это излишняя самоуверенность водителя. ... Ну, с дивана то оно всегда виднее.

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