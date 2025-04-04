Смертельное ДТП произошло на трассе в Алтайском крае

Легковой автомобиль слетел в кювет и застрял между деревьями

04 апреля 2025, 11:15, ИА Амител

ДТП в Заринском районе / Фото: Госавтоинспекция Алтайского края

3 апреля в Алтайском крае произошла смертельная авария с участием легкового автомобиля. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

ДТП случилось на трассе Мартыново – Тогул – Залесово. Предварительно установлено, что 43-летний мужчина ехал за рулем Mercedes-Benz из села Залесово в направлении Заринска. Он не справился с управлением, вследствие чего автомобиль съехал с дороги, вылетел в кювет и застрял между двумя деревьями.

35-летняя женщина-пассажир погибла на месте происшествия. Водителя с травмами различной степени тяжести госпитализировали.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства произошедшего.