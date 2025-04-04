Смертельное ДТП произошло на трассе в Алтайском крае
Легковой автомобиль слетел в кювет и застрял между деревьями
04 апреля 2025, 11:15, ИА Амител
3 апреля в Алтайском крае произошла смертельная авария с участием легкового автомобиля. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
ДТП случилось на трассе Мартыново – Тогул – Залесово. Предварительно установлено, что 43-летний мужчина ехал за рулем Mercedes-Benz из села Залесово в направлении Заринска. Он не справился с управлением, вследствие чего автомобиль съехал с дороги, вылетел в кювет и застрял между двумя деревьями.
35-летняя женщина-пассажир погибла на месте происшествия. Водителя с травмами различной степени тяжести госпитализировали.
Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства произошедшего.
11:26:59 04-04-2025
всегда интересно, куда торопятся.
какие такие дела можно поставить на одну чашу с жизнью. и не только своей?
жалко только, что чаще всего, спросить уже не у кого.
12:46:54 04-04-2025
Элен без ребят (11:26:59 04-04-2025) всегда интересно, куда торопятся. какие такие дела можно... Всегда интересно, откуда многие думают что кто-то, куда-то торопился? Чтобы улететь с трассы таким образом, совершенно не обязательно ехать выше 90 км/ч.
14:12:47 04-04-2025
Это излишняя самоуверенность водителя.
14:21:23 04-04-2025
Гость (14:12:47 04-04-2025) Это излишняя самоуверенность водителя. ... Вы за руль когда-нибудь садились? Неуверенным на дороге вообще нечего делать.
15:32:12 04-04-2025
Гость (14:21:23 04-04-2025) Вы за руль когда-нибудь садились? Неуверенным на дороге вооб... предположим, что садились. а один из таких "уверенных" на фото выше, на дереве.
15:25:17 04-04-2025
Гость (14:12:47 04-04-2025) Это излишняя самоуверенность водителя. ... Ну, с дивана то оно всегда виднее.