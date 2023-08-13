Смертельное ДТП произошло в Алтайском крае

Согласно снимкам с места происшествия, в столкновении приняли участие два автомобиля — "Лада" и иномарка

13 августа 2023, 13:00, ИА Амител









Фото: "В курсе 22"

В районе села Кусак в Немецком национальном районе произошла смертельная авария. Об этом сообщают очевидцы в паблике "В курсе 22".

Согласно снимкам с места происшествия, в аварии приняли участие два автомобиля – "Лада" и иномарка. На месте работали сотрудники МЧС и скорой помощи.

Свидетели происшествия утверждают, что в аварии погиб человек. Подробности ДТП выясняются.