Женщина-водитель сбила 9-летнюю девочку на пешеходном переходе в Барнауле

В результате ДТП пешеходу оказана медицинская помощь в детском травмпункте № 9

11 августа 2023, 20:07, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле женщина-водитель сбила 9-летнюю девочку на пешеходном переходе. Как сообщает "В курсе 22", инцидент произошел в 16:20 на улице Юрина, возле дома № 157а.

51-летняя женщина за рулем Toyota Ipsum, завершая движение через перекресток, нарушила правила и наехала на ребенка, который начал переходить дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

В результате ДТП девочке оказана медицинская помощь в детском травмпункте № 9, не госпитализирована. Полиция проводит проверку.