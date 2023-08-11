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Женщина-водитель сбила 9-летнюю девочку на пешеходном переходе в Барнауле

В результате ДТП пешеходу оказана медицинская помощь в детском травмпункте № 9

11 августа 2023, 20:07, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Барнауле женщина-водитель сбила 9-летнюю девочку на пешеходном переходе. Как сообщает "В курсе 22", инцидент произошел в 16:20 на улице Юрина, возле дома № 157а.

51-летняя женщина за рулем Toyota Ipsum, завершая движение через перекресток, нарушила правила и наехала на ребенка, который начал переходить дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

В результате ДТП девочке оказана медицинская помощь в детском травмпункте № 9, не госпитализирована. Полиция проводит проверку.

Барнаул ДТП

Комментарии 2

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Гость

08:35:46 12-08-2023

51-летняя женщина за рулем Toyota Ipsum --- возрастная уже, надо сыну Тойоту отдать, а то может проблем нажить

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Гость

14:26:00 12-08-2023

Переходя дорогу, смотреть нужно не на разрешающий сигнал светофора, а по сторонам, сначала налево, потом направо

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