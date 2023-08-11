Женщина-водитель сбила 9-летнюю девочку на пешеходном переходе в Барнауле
В результате ДТП пешеходу оказана медицинская помощь в детском травмпункте № 9
11 августа 2023, 20:07, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Барнауле женщина-водитель сбила 9-летнюю девочку на пешеходном переходе. Как сообщает "В курсе 22", инцидент произошел в 16:20 на улице Юрина, возле дома № 157а.
51-летняя женщина за рулем Toyota Ipsum, завершая движение через перекресток, нарушила правила и наехала на ребенка, который начал переходить дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.
В результате ДТП девочке оказана медицинская помощь в детском травмпункте № 9, не госпитализирована. Полиция проводит проверку.
08:35:46 12-08-2023
51-летняя женщина за рулем Toyota Ipsum --- возрастная уже, надо сыну Тойоту отдать, а то может проблем нажить
14:26:00 12-08-2023
Переходя дорогу, смотреть нужно не на разрешающий сигнал светофора, а по сторонам, сначала налево, потом направо