Пенсионерку сбили на пешеходном переходе в Барнауле
Женщину увезли в больницу
14 ноября 2024, 12:10, ИА Амител
Полицейский автомобиль / Фото: Scott Rodgerson / unsplash.com
В Барнауле на проспекте Ленина, 187, сбили женщину. Об этом сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.
В 05:55 26-летний водитель Mercedez Benz, двигаясь по проспекту Ленина, наехал на 72-летнюю женщину. По предварительным данным, она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Пенсионерку увезли в больницу. Полиция проводит проверку по факту произошедшего
12:17:41 14-11-2024
26-летний --- так то подходит
12:47:49 14-11-2024
Гость (12:17:41 14-11-2024) 26-летний --- так то подходит... сами туда идите
14:26:48 14-11-2024
Гость (12:47:49 14-11-2024) сами туда идите... А кто будет спрашивать. Не надо тут стариков сбивать
18:15:50 14-11-2024
Так уже как-то женщину насмерть сбивали.