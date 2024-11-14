Пенсионерку сбили на пешеходном переходе в Барнауле

Женщину увезли в больницу

14 ноября 2024, 12:10, ИА Амител

Полицейский автомобиль / Фото: Scott Rodgerson / unsplash.com

В Барнауле на проспекте Ленина, 187, сбили женщину. Об этом сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

В 05:55 26-летний водитель Mercedez Benz, двигаясь по проспекту Ленина, наехал на 72-летнюю женщину. По предварительным данным, она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пенсионерку увезли в больницу. Полиция проводит проверку по факту произошедшего