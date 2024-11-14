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Пенсионерку сбили на пешеходном переходе в Барнауле

Женщину увезли в больницу

14 ноября 2024, 12:10, ИА Амител

Полицейский автомобиль / Фото: Scott Rodgerson / unsplash.com
Полицейский автомобиль / Фото: Scott Rodgerson / unsplash.com

В Барнауле на проспекте Ленина, 187, сбили женщину. Об этом сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

В 05:55 26-летний водитель Mercedez Benz, двигаясь по проспекту Ленина, наехал на 72-летнюю женщину. По предварительным данным, она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пенсионерку увезли в больницу. Полиция проводит проверку по факту произошедшего

Барнаул ДТП

Комментарии 4

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Гость

12:17:41 14-11-2024

26-летний --- так то подходит

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Гость

12:47:49 14-11-2024

Гость (12:17:41 14-11-2024) 26-летний --- так то подходит... сами туда идите

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Гость

14:26:48 14-11-2024

Гость (12:47:49 14-11-2024) сами туда идите... А кто будет спрашивать. Не надо тут стариков сбивать

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Гость

18:15:50 14-11-2024

Так уже как-то женщину насмерть сбивали.

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