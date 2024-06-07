Убийцы, закладчики, насильники. На Алтае бьют тревогу из-за детской преступности

В Алтайском крае состоялся круглый стол, на котором обсудили самые острые проблемы подростковой преступности

07 июня 2024, 07:15, ИА Амител

Подросток / Фото: unsplash.com/Andrew Neel

Число малолетних закладчиков стремительно растет в Алтайском крае. Всего за 2023 год к уголовной ответственности в регионе привлекли 229 несовершеннолетних, а каждое десятое преступление подростки совершили в состоянии алкогольного опьянения. И все чаще закон преступают мальчики и девочки из благополучных и очень обеспеченных семей. Что делать и как бороться с этими проблемами, обсудили на круглом столе, который состоялся в Следственном комитете РФ по Алтайскому краю. Участие в мероприятии приняли сотрудники правоохранительных органов, региональных Минобра, соцзащиты и др.

Пьяные убийства и изнасилования

Три убийства, четыре изнасилования, три случая нанесения тяжкого вреда здоровью, девять краж, грабежей, угонов автомобилей – все эти преступления совершили подростки в состоянии алкогольного опьянения в 2023 году. Такую тревожную статистику привел руководитель контрольно-следственного отдела СУ СКР по Алтайскому краю Андрей Топчий.

Одна из причин, которая приводит к таким последствиям, – безразличие взрослых. Зачастую несовершеннолетние предоставлены сами себе: родители не контролируют, где и с кем дети проводят время, чем занимаются, их не волнует, почему ребенка нет дома в комендантский час. Не дорабатывают и органы системы профилактики, даже в отношении тех, кто уже состоит на учете и входит в группу риска, подчеркнул докладчик.

"Из подростков, совершивших преступление в состоянии алкогольного опьянения, семеро состояли на учете в полиции, трое уже привлекались к уголовной ответственности, еще трое раньше уже помещались в специальные учебно-воспитательные учреждения, пятеро воспитывались в неполных семьях. Все это свидетельствует о недостаточной работе органов системы профилактики с этой категорией лиц", – сказал Андрей Топчий.

Всего на учете в подразделении по делам несовершеннолетних в Алтайском крае состоят порядка трех тысяч человек, две тысячи из них либо уже сами злоупотребляют алкоголем, либо проблемы со спиртным есть у их родителей, отметила начальник ПДН ГУ МВД России по Алтайскому краю Любовь Лисафина. Дети подвержены отрицательному примеру и это приводит к пагубным последствиям, говорит эксперт. Выпив, их тянет на приключения. При этом им кажется, что они могут позволить вести себя как в самых плохих фильмах, и о последствиях поступков они даже не задумываются.

"Даже под воздействием небольшой дозы алкоголя подростки становятся более склонны к рискованному поведению. Возникают ссоры, конфликты, которые зачастую заканчиваются причинением различной степени тяжести вреда здоровью, а иногда и смертью человека", – говорит Топчий.

Следствие установило, что в 2023 году алкоголь несовершеннолетним покупали взрослые, указал Андрей Топчий. Речь идет только о перечисленных уголовных делах, которыми занимается Следственный комитет. Но это не значит, что фактов продажи спиртного подросткам не было вообще. Поэтому правоохранители призвали усилить профилактическую работу в этом направлении.

Вызывает тревогу у экспертов большое количество точек по продаже алкоголя.

"Непрерывное открытие в Барнауле и других населенных пунктах края магазинов с дешевым алкоголем "Красное и Белое", "Бристоль", "Винотека" и других вызывает обеспокоенность. Они все чаще располагаются в спальных районах и уже есть практически в каждом доме, что делает алкоголь доступным. Указанные факторы самым непосредственным образом способствуют алкоголизации, как в целом населения, так и подростков", – говорит Андрей Топчий.

Закладчики из обеспеченных семей

Еще одна проблема для Алтайского края – рост числа закладчиков среди несовершеннолетних. Если в 2021 году в сфере незаконного оборота наркотиков в отношении подростков было возбуждено 41 уголовное дело, в 2022-м – 49, то в 2023-м их было уже 83.

Растет и число рецидивов: подростки, которые уже попали в поле зрения правоохранителей за сбыт наркотиков, совершают новые преступления, выразила обеспокоенность Любовь Лисафина.

"Работать с подростками, которые уже увидели быстрые и легкие деньги, очень сложно. Когда расследуются уголовные дела, выясняется, что, как правило, это многоэпизодные истории. Это наше упущение, упущение родителей, которые не заметили или не обратили внимания на то, что у ребенка стали появляться какие-то материальные блага. Есть у нас и повторность тех же самых преступлений в сфере оборота наркотиков", – рассказала о проблеме начальник ПДН.

И мнение, что на предложения "срубить легких денег" откликаются только дети из бедных семей, – глубокое заблуждение, отметил начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних прокуратуры Алтайского края Андрей Аксенов. Чаще всего на это идут именно подростки из благополучных и обеспеченных семей, которым родители купили современные смартфоны, выделяют карманные деньги, а ребята имеют бесконтрольный доступ в интернет. Все чаще дети из таких семей совершают и другие уголовные преступления.

"Стабильно высокая криминальная активность несовершеннолетних в нашем регионе вызывает обеспокоенность: число ребятишек, которые преступили закон, растет. И если мы раньше с вами считали, что пьяные преступления или в наркотическом опьянении, либо связанные с незаконным оборотом наркотиков совершают дети из неблагополучной среды, то теперь это не так. Сегодня все чаще это ребята из семей со средним или выше среднего достатком. Возможно, у нас возник перегиб, потому что основной акцент на профилактику сейчас делается не на ту целевую категорию", – сказал Аксенов.

Он подчеркнул, что зачастую подростки не осознают степень ответственности. Многие верят, что пока они не достигли совершеннолетия, реальное наказание им не грозит. Осознание приходит слишком поздно, когда молодые люди уже проходят по уголовному делу в статусе подозреваемых.

"И это не должно быть проблемой исключительно правоохранительного блока, а всех органов власти. Нужно принимать меры профилактики на всех уровнях", – подчеркнул начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних.

А что делать?

Помочь осознать детям тяжесть и суровость уголовного наказания можно благодаря посещению суда, говорит Андрей Аксенов. Он привел пример, когда ребята одной из барнаульских школ с согласия родителей стали слушателями реального судебного заседания. Такую практику можно было бы распространить более широко, считает эксперт.

Большие надежды участники круглого стола возлагают на институт общественных наставников. В декабре 2023 года по инициативе прокуратуры в Алтайском крае был принят законопроект, который должен усилить работу с детьми, преступившими закон. Предполагается, что общественные наставники смогут направлять таких подростков на истинный путь.

"Сейчас у нас порядка 100 общественных наставников. И мы надеемся на привлечение большого количества неравнодушных граждан, которые так нужны нашим детям. И это не только наркопреступность, это любые правонарушители, которые встали по той или иной причине на профучет", – сказал Аксенов.

Уполномоченная по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева отметила, что профилактику нужно начинать не когда подростки попадают в группу риска, а значительно раньше – с начальных классов, а еще лучше – в детском саду.

"Но самое большое значение имеет климат в семье. Родителям нужно формировать доброжелательные отношения с ребенком, поддерживать его и интересоваться жизнью на всех этапах, начиная с рождения. Если их удастся выстроить в дошкольном возрасте, он будет вам доверять и в переходном", – считает Ольга Казанцева.

При этом участники круглого стола сошлись во мнении, что информационную кампанию сегодня Алтайский край, к сожалению, проигрывает. Многие дети продолжают бесконтрольно сидеть в интернете и мессенджерах, которые переполнены противоправным контентом. И здесь без поддержки родителей просто не обойтись. Можно и дальше игнорировать родительские обязанности и ссылаться на занятость, но цена может оказаться слишком высокой – сломанная детская жизнь.