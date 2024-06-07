Убийцы, закладчики, насильники. На Алтае бьют тревогу из-за детской преступности
В Алтайском крае состоялся круглый стол, на котором обсудили самые острые проблемы подростковой преступности
07 июня 2024, 07:15, ИА Амител
Число малолетних закладчиков стремительно растет в Алтайском крае. Всего за 2023 год к уголовной ответственности в регионе привлекли 229 несовершеннолетних, а каждое десятое преступление подростки совершили в состоянии алкогольного опьянения. И все чаще закон преступают мальчики и девочки из благополучных и очень обеспеченных семей. Что делать и как бороться с этими проблемами, обсудили на круглом столе, который состоялся в Следственном комитете РФ по Алтайскому краю. Участие в мероприятии приняли сотрудники правоохранительных органов, региональных Минобра, соцзащиты и др.
Пьяные убийства и изнасилования
Три убийства, четыре изнасилования, три случая нанесения тяжкого вреда здоровью, девять краж, грабежей, угонов автомобилей – все эти преступления совершили подростки в состоянии алкогольного опьянения в 2023 году. Такую тревожную статистику привел руководитель контрольно-следственного отдела СУ СКР по Алтайскому краю Андрей Топчий.
Одна из причин, которая приводит к таким последствиям, – безразличие взрослых. Зачастую несовершеннолетние предоставлены сами себе: родители не контролируют, где и с кем дети проводят время, чем занимаются, их не волнует, почему ребенка нет дома в комендантский час. Не дорабатывают и органы системы профилактики, даже в отношении тех, кто уже состоит на учете и входит в группу риска, подчеркнул докладчик.
"Из подростков, совершивших преступление в состоянии алкогольного опьянения, семеро состояли на учете в полиции, трое уже привлекались к уголовной ответственности, еще трое раньше уже помещались в специальные учебно-воспитательные учреждения, пятеро воспитывались в неполных семьях. Все это свидетельствует о недостаточной работе органов системы профилактики с этой категорией лиц", – сказал Андрей Топчий.
Всего на учете в подразделении по делам несовершеннолетних в Алтайском крае состоят порядка трех тысяч человек, две тысячи из них либо уже сами злоупотребляют алкоголем, либо проблемы со спиртным есть у их родителей, отметила начальник ПДН ГУ МВД России по Алтайскому краю Любовь Лисафина. Дети подвержены отрицательному примеру и это приводит к пагубным последствиям, говорит эксперт. Выпив, их тянет на приключения. При этом им кажется, что они могут позволить вести себя как в самых плохих фильмах, и о последствиях поступков они даже не задумываются.
"Даже под воздействием небольшой дозы алкоголя подростки становятся более склонны к рискованному поведению. Возникают ссоры, конфликты, которые зачастую заканчиваются причинением различной степени тяжести вреда здоровью, а иногда и смертью человека", – говорит Топчий.
Следствие установило, что в 2023 году алкоголь несовершеннолетним покупали взрослые, указал Андрей Топчий. Речь идет только о перечисленных уголовных делах, которыми занимается Следственный комитет. Но это не значит, что фактов продажи спиртного подросткам не было вообще. Поэтому правоохранители призвали усилить профилактическую работу в этом направлении.
Вызывает тревогу у экспертов большое количество точек по продаже алкоголя.
"Непрерывное открытие в Барнауле и других населенных пунктах края магазинов с дешевым алкоголем "Красное и Белое", "Бристоль", "Винотека" и других вызывает обеспокоенность. Они все чаще располагаются в спальных районах и уже есть практически в каждом доме, что делает алкоголь доступным. Указанные факторы самым непосредственным образом способствуют алкоголизации, как в целом населения, так и подростков", – говорит Андрей Топчий.
Закладчики из обеспеченных семей
Еще одна проблема для Алтайского края – рост числа закладчиков среди несовершеннолетних. Если в 2021 году в сфере незаконного оборота наркотиков в отношении подростков было возбуждено 41 уголовное дело, в 2022-м – 49, то в 2023-м их было уже 83.
Растет и число рецидивов: подростки, которые уже попали в поле зрения правоохранителей за сбыт наркотиков, совершают новые преступления, выразила обеспокоенность Любовь Лисафина.
"Работать с подростками, которые уже увидели быстрые и легкие деньги, очень сложно. Когда расследуются уголовные дела, выясняется, что, как правило, это многоэпизодные истории. Это наше упущение, упущение родителей, которые не заметили или не обратили внимания на то, что у ребенка стали появляться какие-то материальные блага. Есть у нас и повторность тех же самых преступлений в сфере оборота наркотиков", – рассказала о проблеме начальник ПДН.
И мнение, что на предложения "срубить легких денег" откликаются только дети из бедных семей, – глубокое заблуждение, отметил начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних прокуратуры Алтайского края Андрей Аксенов. Чаще всего на это идут именно подростки из благополучных и обеспеченных семей, которым родители купили современные смартфоны, выделяют карманные деньги, а ребята имеют бесконтрольный доступ в интернет. Все чаще дети из таких семей совершают и другие уголовные преступления.
"Стабильно высокая криминальная активность несовершеннолетних в нашем регионе вызывает обеспокоенность: число ребятишек, которые преступили закон, растет. И если мы раньше с вами считали, что пьяные преступления или в наркотическом опьянении, либо связанные с незаконным оборотом наркотиков совершают дети из неблагополучной среды, то теперь это не так. Сегодня все чаще это ребята из семей со средним или выше среднего достатком. Возможно, у нас возник перегиб, потому что основной акцент на профилактику сейчас делается не на ту целевую категорию", – сказал Аксенов.
Он подчеркнул, что зачастую подростки не осознают степень ответственности. Многие верят, что пока они не достигли совершеннолетия, реальное наказание им не грозит. Осознание приходит слишком поздно, когда молодые люди уже проходят по уголовному делу в статусе подозреваемых.
"И это не должно быть проблемой исключительно правоохранительного блока, а всех органов власти. Нужно принимать меры профилактики на всех уровнях", – подчеркнул начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних.
А что делать?
Помочь осознать детям тяжесть и суровость уголовного наказания можно благодаря посещению суда, говорит Андрей Аксенов. Он привел пример, когда ребята одной из барнаульских школ с согласия родителей стали слушателями реального судебного заседания. Такую практику можно было бы распространить более широко, считает эксперт.
Большие надежды участники круглого стола возлагают на институт общественных наставников. В декабре 2023 года по инициативе прокуратуры в Алтайском крае был принят законопроект, который должен усилить работу с детьми, преступившими закон. Предполагается, что общественные наставники смогут направлять таких подростков на истинный путь.
"Сейчас у нас порядка 100 общественных наставников. И мы надеемся на привлечение большого количества неравнодушных граждан, которые так нужны нашим детям. И это не только наркопреступность, это любые правонарушители, которые встали по той или иной причине на профучет", – сказал Аксенов.
Уполномоченная по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева отметила, что профилактику нужно начинать не когда подростки попадают в группу риска, а значительно раньше – с начальных классов, а еще лучше – в детском саду.
"Но самое большое значение имеет климат в семье. Родителям нужно формировать доброжелательные отношения с ребенком, поддерживать его и интересоваться жизнью на всех этапах, начиная с рождения. Если их удастся выстроить в дошкольном возрасте, он будет вам доверять и в переходном", – считает Ольга Казанцева.
При этом участники круглого стола сошлись во мнении, что информационную кампанию сегодня Алтайский край, к сожалению, проигрывает. Многие дети продолжают бесконтрольно сидеть в интернете и мессенджерах, которые переполнены противоправным контентом. И здесь без поддержки родителей просто не обойтись. Можно и дальше игнорировать родительские обязанности и ссылаться на занятость, но цена может оказаться слишком высокой – сломанная детская жизнь.
07:21:51 07-06-2024
))) не смешите, что рядом пооткрывались и алко теперь всем доступен. В 90-е ничего рядом не было. Паленку и спирт вся молодежь хлебала, сейчас хоть качественное будут пить.
07:33:48 07-06-2024
Гость (07:21:51 07-06-2024) ))) не смешите, что рядом пооткрывались и алко теперь всем д... В 90-е все киоски работали круглосуточно. Если вы их конечно застали. И водка там спокойно продавалась, баночная например.
08:49:25 07-06-2024
Гость (07:33:48 07-06-2024) В 90-е все киоски работали круглосуточно. Если вы их конечно... И то, и то было. Денег не было, поэтому пили всякую бормотуху, которую сердобольные бабушки-соседки в долг выдавали.
08:38:24 07-06-2024
Гость (07:21:51 07-06-2024) ))) не смешите, что рядом пооткрывались и алко теперь всем д... Так половина молодёжи 90-ых так и не стала взрослыми. Хотите повторения?
12:52:06 07-06-2024
Гость (07:21:51 07-06-2024) ))) не смешите, что рядом пооткрывались и алко теперь всем д... в 90е ларьки с синькой на каждом углу работали круглосуточно и пойло продавали без возрастных ограничений.
07:44:54 07-06-2024
Обратите внимание на образование!!! С такой зарплатой некоторые идут работать в школы,потому что "никуда больше не берут". "Старая гвардия" пенсионеров-учителей просто устала.
08:00:54 07-06-2024
вчера на власихинской остановку трамвайную среди беда дня машины снесли а в новостях тихо? опять золотая молодежь?
08:47:34 07-06-2024
Гость (08:00:54 07-06-2024) вчера на власихинской остановку трамвайную среди беда дня ма... Золотую молодежь надо заливать золотом, изъятым у их родителей, и оставлять в саду возле дома на память. Так будет хорошо и родителям и обществу. Можно даже экскурсии водить.
08:13:39 07-06-2024
Дети это наше будущее.
08:52:51 07-06-2024
Гость (08:13:39 07-06-2024) Дети это наше будущее. ... Значит оно будет хреновое.
19:51:53 07-06-2024
Гость (08:52:51 07-06-2024) Значит оно будет хреновое.... В точку.
08:44:39 07-06-2024
самое интересное, что в статье есть все ответы... кто бы занялся? (кроме родителей). (
08:50:26 07-06-2024
Соответствующее общество воспитывает соответствующую молодежь! Если детям с малолетства показывают культ зарабатывания денег, и не просто денег, а больших денег, быстрых, можно даже сказать халявных денег... То получаем, то что сеим!...
И ни чего не изменить, пока не изменятся общественные и экономические отношения! С отсталых устаревших Капиталистических, на более прогрессивные!...
10:00:54 07-06-2024
Гость (08:50:26 07-06-2024) Соответствующее общество воспитывает соответствующую молодеж... Был уже сосиализьмус, двигавшийся к коммунизьмусу. Куда в итоге пришли всем известно. Желающих повторить более не наблюдается.
10:20:40 07-06-2024
Гость (10:00:54 07-06-2024) Был уже сосиализьмус, двигавшийся к коммунизьмусу. Куда в ит... На СВО отправить тебя надо, критиковать то лёжа на диване легко, защитник капитализма.
13:20:46 07-06-2024
Гость (08:50:26 07-06-2024) Соответствующее общество воспитывает соответствующую молодеж... Сеим, ага. )) Ну хоть молодёжь с мягким знаком написали.
20:08:36 07-06-2024
Гость (08:50:26 07-06-2024) Соответствующее общество воспитывает соответствующую молодеж... Культ может и есть, реальность - другая. Больших денег сложно заработать в крае
09:07:51 07-06-2024
одно дело, ловить самих малолеток-закладчиков, соль в том, что пока есть что толкать - всё это будет продолжаться, почему не ловят тех, уто гадость тащит к нам? и перевозит?!!
10:23:47 07-06-2024
Гость (09:07:51 07-06-2024) одно дело, ловить самих малолеток-закладчиков, соль в том, ч... За ответ на этот вопрос можно и срок получить)
09:28:28 07-06-2024
Я установила сыну на телефоне родительский контроль, так он чуть ли драться на меня из-за этого не кидается. А ему только 11
10:16:13 07-06-2024
Гость (09:28:28 07-06-2024) Я установила сыну на телефоне родительский контроль, так он ... А вы попробуйте заменить ему смартфон на кнопочный сотовый, реакция будет еще круче..
09:46:14 07-06-2024
Культ золотого тельца, дает о себе знать.
09:55:50 07-06-2024
Вседозволенность детей ведет к этим действиям, секции все за деньги, куда податься молодежи, конечно много чего появилось на прилавках, были бы деньги, шпана быстро видит куда потратить, мало общаются в школах и дома с детьми, дети сами по себе растут , все в телефонах и гаджетах, а там хорошему не научат!
10:36:06 07-06-2024
Капитализм ещё не всё. Дальше будет только хуже. Правоохранители сдадут кварталы и районы, потому что сил и средств не хватит. А все потому что оптимизирует сокращаем, все в угоду деньгам, а не на сбережение человеческого капитала!
10:40:42 07-06-2024
Дети должны быть заняты, чтобы не творили всякие глупости. В советское время имелась возможность у детей бесплатно ходить в секции, кружки. У нас в классе все были пристроены, 100%, мы как-то составляли список для классного руководителя и сами удивились! . Причем большинство самостоятельно, без помощи родителей, записывались во Дворцах культуры, на стадионах. Мальчики на Станции юных техников делали радиоуправляемые летающие модели самолётиков, прообразы современных дронов.
11:38:51 07-06-2024
Гость (10:40:42 07-06-2024) Дети должны быть заняты, чтобы не творили всякие глупости. ... Откуда ж тогда была лютая подростковая преступность?
10:54:18 07-06-2024
ну во первых нужно вернуть школы при колониях для несовершеннолетних и вернуть снятие ограничений по малолетству за тяжкие преступления
то есть ребенок в 10 лет может отправиться на пожизненное либо вообще на расстрел. Расстрел кстати тоже нужно будет вернуть
Кроме того надо вернуть статью о родственниках врага народа. То есть кроме дитяти в лагеря отправится вся его семья а все их имущество конфискует государство
А иначе толку не будет. Тут жестко надо, жестоко...
11:25:29 07-06-2024
Гость (10:54:18 07-06-2024) ну во первых нужно вернуть школы при колониях для несовершен... Вам бы всё расстреливать, да в лагеря отправлять, так и самому можно у стенки оказаться , история видно ничему не учит.
11:03:21 07-06-2024
и еще один момент. Сейчас несовершеннолетние отбывающие большие срока не могут принять участие в сво. Это несправедливо.
Помимо наказания должна быть предоставлена и такая возможность искупить вину
12:48:06 07-06-2024
Гость (11:03:21 07-06-2024) и еще один момент. Сейчас несовершеннолетние отбывающие боль... Может вообще ФСИН ликвидируем? Просто всех преступников отправлять на СВО - и они исправятся! Или нет?
11:13:32 07-06-2024
Следствие установило, что в 2023 году алкоголь несовершеннолетним покупали взрослые.
В 99% случаев сами покупают. Есть куча мест в Барнауле (небольшие киоски) где алкогольные напитки продают подросткам ученикам 9-11 классов. Спросите учеников 22 гимназии и Вам расскажут, что рядом торгуют. Кроме того подростки подделывают скрины паспортов в смартфонах и показывают их при покупке алкоголя. Легко проходит этот номер.
11:46:35 07-06-2024
да сколько угодно чего угодно сделайте - подростковая преступность всегда была, есть и будет. И не надо тут за социализм топить - в СССР в отмах только так вставали - хватало хулиганов. Просто не афишировали. В целом, молодежь уже смышленей, чем лет 15 назад. Но вот закладки - реально зло. Легкие быстрые деньги и меня не коснется. Вот с этим нужна сейчас государственная воля бороться.
11:55:59 07-06-2024
Если на уровне государства, в том числе высшего чиновничества, происходит легитимация насилия (которое активно, к тому же, проповедуется в СМИ) - рост преступности неизбежен. Особенно среди подростков, как наиболее восприимчивой страты. Это ж криминология. Второй курс юрфака. И отсылка к школе, родителям, доступным алкомагазинам и т.п - или глупость невероятная, или сознательная манипуляция. Скорей второе, т.к. до второго курса нач отдела СК уж должен был доучиться
12:23:48 07-06-2024
Ну наконец то заметили реальную проблему. А то самокаты, собаки, дороги, водители) а тут у самих под боком диточки подрастают еще те...