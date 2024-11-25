Смертин рассказал, как футбол помог ему справиться с энурезом и заняться соцпроектами
Он признался, что недуг доставлял ему большие страдания
25 ноября 2024, 16:10, ИА Амител
Экс-футболист Алексей Смертин признался, что в детстве страдал от энуреза. В своем блоге на "Спортс.ру" он рассказал, что побороть это заболевание ему помог футбол, а негативный опыт подтолкнул к участию в социальных проектах.
По словам спортсмена, это признание должно было войти в его биографию, однако в последний момент он попросил убрать этот эпизод. "Смалодушничал, как мне сейчас кажется", – отметил Смертин.
"В общем, в детстве я страдал от энуреза. Я тогда очень спешил проживать свою жизнь, потому что мне было довольно сложно с этим заболеванием, тем более с учетом того, что я командный игрок", – написал он.
По словам Смертина, уже в 13-14 лет он начал думать: "Поскорее бы закончилась эта жизнь". Заболевание доставляло ему множество страданий: он стыдился энуреза перед родными, а также другими членами футбольной команды.
"Но сейчас понимаю, что ничего стыдного в этом нет, это – ложный стыд. Ведь это просто недуг, который был со мной. Самое интересное, что заболевание пропало в том возрасте, когда я стал профессиональным футболистом. Футбол стал для меня спасательным кругом, который вдохнул в меня жизнь", – добавил спортсмен.
19:26:55 25-11-2024
Леша, ну зачем я это прочитал!