Смертин рассказал, как футбол помог ему справиться с энурезом и заняться соцпроектами

Он признался, что недуг доставлял ему большие страдания

25 ноября 2024, 16:10, ИА Амител

Алексей Смертин / Фото: Евгений Мессман / ТАСС

Экс-футболист Алексей Смертин признался, что в детстве страдал от энуреза. В своем блоге на "Спортс.ру" он рассказал, что побороть это заболевание ему помог футбол, а негативный опыт подтолкнул к участию в социальных проектах.

По словам спортсмена, это признание должно было войти в его биографию, однако в последний момент он попросил убрать этот эпизод. "Смалодушничал, как мне сейчас кажется", – отметил Смертин.

"В общем, в детстве я страдал от энуреза. Я тогда очень спешил проживать свою жизнь, потому что мне было довольно сложно с этим заболеванием, тем более с учетом того, что я командный игрок", – написал он.

По словам Смертина, уже в 13-14 лет он начал думать: "Поскорее бы закончилась эта жизнь". Заболевание доставляло ему множество страданий: он стыдился энуреза перед родными, а также другими членами футбольной команды.