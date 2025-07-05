Смертность от диабета в Алтайском крае за три года выросла на 26%
Среди трудоспособного населения смертность также растет
05 июля 2025, 08:01, ИА Амител
Среди жителей Алтайского края растет смертность от эндокринных заболеваний, в том числе от сахарного диабета. Как сообщает "Атмосфера", в 2024 году скончались 537 человек, в том числе 430 — от диабета. Это составляет 20,3 случая на 100 тысяч населения, или на 26% больше, чем в 2021 году.
Отмечается, что среди трудоспособного населения смертность также растет — в первую очередь, из-за диабета второго типа. Женщины, особенно в сельской местности, умирают от диабета в 2,2 раза чаще, чем горожанки.
Заболеваемость диабетом в Алтайском крае занимает среди болезней шестое место — свыше пяти тысяч человек на 100 тысяч населения в 2024 году. Среди взрослых она растет, у подростков снижается, а у детей — увеличивается. Количество диабетических ампутаций за последние три года не снизилось, что указывает на недостаточный скрининг и маршрутизацию лечения.
08:09:20 05-07-2025
смертность растет потому что в крае доступность мед. услуг, особенно сельскому населению, на самом дне. Живу далеко от Барнаула, проверила на себе.
14:10:31 05-07-2025
гость (08:09:20 05-07-2025) смертность растет потому что в крае доступность мед. услуг, ... А как обстоят дела в крае с сердечно- сосудистыми заболеваниями, онкологическими, с заболеванием туберкулёзом?
Идёт снижение? Все хорошо?
16:04:35 05-07-2025
гость (08:09:20 05-07-2025) смертность растет потому что в крае доступность мед. услуг, ... у сельчан есть возможность попасть в одну из лучших поликлиник- краевую (и стационар тоже), а городским туда дорога закрыта. приходится довольствоваться тем, что есть.
23:03:35 05-07-2025
Элен без ребят (16:04:35 05-07-2025) у сельчан есть возможность попасть в одну из лучших поликлин... Абсолютно правы. Как и Диагностический центр раньше можно было попасть, туда давали направление, а сейчас никуда не отправляют.
08:12:34 05-07-2025
К эндокринологу не так-то просто попасть - только через терапевта. А это очередное звено по пути к специалисту. Как работающий человек могу сказать - это лишний раз отпрашиваться. А начальство недовольные р..жи корчит. Одна большая проблема.
08:26:28 05-07-2025
Гость (08:12:34 05-07-2025) К эндокринологу не так-то просто попасть - только через тера... платно хоть сегодня.
08:13:57 05-07-2025
Да и в принципе к эндокринологу трудно попасть.
09:28:28 05-07-2025
Гость (08:13:57 05-07-2025) Да и в принципе к эндокринологу трудно попасть.... Трудно попасться, если он есть. У нас за последние три года в поликлинике он был только несколько месяцев. И то попасть не удалось, талон дали на дату через полтора месяца. Он уже уволился к тому времени.
Думаю во всём виноват коллективный запад
08:37:58 05-07-2025
Сахарный диабет растёт, потому что в Алтайском крае в доступности мёд.
11:50:02 05-07-2025
Гость (08:37:58 05-07-2025) Сахарный диабет растёт, потому что в Алтайском крае в доступ... Потому что кушают сверх меры.
Потому что кушают на ночь, и спят с повышенным от еды уровнем глюкозы в крови, на этом фоне клетки вырабатывают невосприимчивость к глюкозе.
09:19:10 07-07-2025
Гость (11:50:02 05-07-2025) Потому что кушают сверх меры.Потому что кушают на ночь, ... Потому что кушаем фальсифицированную еду с добавками,разными консервантами и пальмовым маслом .Вот оно и аукается.
08:53:29 05-07-2025
В медицине, наверное, во всех областях бардак. У нас лора нет лет 15. Не окулиста. Про эндокринологов не слышали. Никто никого никуда не направляет.
На различные жалобы на самочувствие пожимают плечами: "А что Вы хотели? Возраст." Вот и все лечение.
13:21:08 05-07-2025
живу в селе (08:53:29 05-07-2025) В медицине, наверное, во всех областях бардак. У нас лора не... У меня врачи на старенькой маме ставили крест с причиной "возраст", многие месяцы отвратительного самочувствия, анорексия, отсутствие аппетита (вся пища казалась горькой, и даже вода), отсутствие сна, тревожность, депрессия . Однако сами разобрались, потаскали по платным врачам, в частности, нашли критический дефицит витамина Д (6 единиц при норме от 30 до 100). И старушка ожила. А причина-то была примитивная... Но кто будет разбираться, почему старушке плохо, 75 лет "это же возраст", пора ползти на Черницкое.
09:03:16 05-07-2025
В первую очередь, надо меньше "жрать" : исключить из употребления всякие пивасиси, чипсы, самодельные горячительные напитки, колы, спрайты, выпечку из белой муки, батончики , шоколадки из пальмы, отказаться от курения и т.п. и т.д. Это и скажет Вам эндокринолог. Больше он ничем вам не поможет-ну назначит для профилактики метформин. Диабет зарабатывается неправильным питанием.
09:05:55 05-07-2025
Опубликуйте данные,сколько в крае людей с ожирением. Наверное,впереди планеты всей?
Доктор медицинских наук Алексей Ковальков "ОЖИРЕНИЕ – ЭТО БОЛЕЗНЬ БЕДНЫХ ЛЮДЕЙ".
Богатые люди могут себе позволить белковую пищу - мясо, рыбу, другие морепродукты. Бедные питаются углеводами.
09:27:04 05-07-2025
Проблема в том, что употребление населением сахара, как в чистом виде, так разного рода быстрых углеводов, выпечка, изделия из муки высшего сорта. Употребление быстрых углеводов превышает в 70 раз нормы. Дети сладости едят с раннего возраста. А в сельской местности статистика выше по заболеванию, потому ,что уровень образованности в этом плане ниже. Сахар мешками закупают, ну что вы хотели то. Эндокринологи бьют тревогу по потреблению быстрых сахаров у населения.
09:55:13 05-07-2025
Не попасть к врачу! А в больницах ещё и докторов нет. Платно только детям ещё осилим врача, на себе уже сэкономим, так и вымираем. А забота о работающем человеке - ответственность партии и государства, если оно заинтересовано выжить! Или в нашем Минздрава окопались предатели , радующие только за платные обманные клиники?
13:10:58 05-07-2025
Гость (09:55:13 05-07-2025) Не попасть к врачу! А в больницах ещё и докторов нет. Платно... В минздраве сидят владельцы, родственники, друзья владельцев платных клиник. Им не нужна бесплатная медицина. Им нужен бизнес.
10:21:53 05-07-2025
Четыре месяца по врачам.Смог попасть только к трем. Очереди. Анализы. ДЦАК. Диагноза нет........ Ранее в январе этого года за неделю в ДЦАК попал к нужному врачу. Врач направил на анализы-поставил дииагноз-назначил успешное лечение! А позже видимо что то изменили в работе центра и растянули во времени-наверно для того что бы вообще не ходили к врачам или шли в платные клиники.
12:00:35 05-07-2025
Костя (10:21:53 05-07-2025) Четыре месяца по врачам.Смог попасть только к трем. Очереди.... Уровень диагностики у нас ниже плинтуса. Банальное воспаление седалищного нерва определилось диагнозом только после посещения 4 разных терапевтов, 4 неврологов, 2 ревматологов, нейрохирурга, 3 ортопедов, кучи рентгенов, кт, анализов. Кто в лес, кто по дрова. Невролог говорит - проблема в позвоночнике, нейрохирург говорит, нет проблемы в позвоночнике. Один ортопед говорит - коксартроз 1-2 степени, тазобедренные суставы под замену, другой говорит, фигня, такой износ в вашем возрасте у каждого третьего, с этим живут и не страдают. Третий ортопед говорит, проблем не вижу, если больно, попробуйте ходить с тросточкой. И так 3 месяца. Пока 2 из 4 неврологов не стали склоняться в сторону ишемии седалищного нерва. Потом 16 уколов блокады, нейролептики, полгода лечения и снова бегаю. На платных врачей и обследования ушло далеко за 100 тысяч. А не платил, в инвалида бы превратился.
И это было распространенное заболевание. А что, если бы было редкое?
13:24:48 05-07-2025
Гость (12:00:35 05-07-2025) Уровень диагностики у нас ниже плинтуса. Банальное воспалени... Кроме шуток, вся надежда на диагностику на системы искусственного интеллекта. Говорят, на западе пробные системы показывают хорошие результаты. Подгружаешь все аспекты самочувствия, результаты анализов, динамику, система задает уточняющие вопросы и выдает возможные варианты заболевания, включая редкие, про которые врачи если и слышали во время учебы, но когда это 1 случай на 10 миллионов и в практике за 10 лет не встречалось ни разу, то про такое и не думают.
17:29:02 05-07-2025
Гость (13:24:48 05-07-2025) Кроме шуток, вся надежда на диагностику на системы искусстве... Не занимайтесь самолечением,я сам в интернете посмотрю.
17:42:56 05-07-2025
Гость (13:24:48 05-07-2025) Подгружаешь все аспекты самочувствия, результаты анализов, динамику... Китайский Deepseek всё это умеет, бесплатно без СМС, понимает русский, объясняет доступным языком, можно загружать сканы анализов.
13:58:26 05-07-2025
Гость (12:00:35 05-07-2025) Уровень диагностики у нас ниже плинтуса. Банальное воспалени...
Вам ещё повезло. Я лет пять мучаюсь сильными болями в ногах. Врачи даже не реагируют на жалобы. Кроме ибупрофена никаких лекарств не выписывают.
Вы правы, диагностика пробила дно.
22:18:57 05-07-2025
Гость (13:58:26 05-07-2025) Вам ещё повезло. Я лет пять мучаюсь сильными болями в но... Какие симптомы, как развивается в динамике?
Мы вам сейчас диагноз поставим.
23:16:29 05-07-2025
Костя (10:21:53 05-07-2025) Четыре месяца по врачам.Смог попасть только к трем. Очереди.... А как вы попали в АКДЦ? Туда теперь не попасть- направления не дают! Даже, если специалиста в поликлиннике нет- раньше направляли, а сейчас никуда не направляют. То, что в АК с медициной капец полный знают все, кто так или иначе сталкивался в последние несколько лет с проблемами по здоровью. И никому нет никакого дела. Есть деньги иди платно, а нет......
10:34:56 05-07-2025
Импортозамещенные препараты сыграли не последнюю роль в увеличении смертности, а может даже первую.
11:56:22 05-07-2025
"у детей — увеличивается (заболевание диабет)" - всё вкусненькое детям - газировки, йогурты ..
12:44:06 05-07-2025
dok_СФ (11:56:22 05-07-2025) "у детей — увеличивается (заболевание диабет)" - всё вкусне... Да, это большая проблема, когда "добрые" родственники и гости закармливают детей сладким. Не понимают какое зло творят. Значительно увеличивают шансы на диабет, не считая текущих кариеса и избыточного веса.
20:26:38 05-07-2025
Гость (12:44:06 05-07-2025) Да, это большая проблема, когда "добрые" родственники и гост... дело не только в сладком, а вообще в еде. узнайте, как это работает.
12:03:24 05-07-2025
Мы верим американцам, немцам, окраинцам и всему западу? Почему платной медицине доверять можно.. да когда край, идём даже к экстрасенсам! Живём мы в России, у нас свои традиции, свой уклад и менталитет.. кто-то давно решил для себя за жвачки и джинсы, радуются у себя в Ейропе.
13:19:11 05-07-2025
Ещё бы не росла смертность, к врачу не записаться и не попасть! Все , абсолютно все платно! Зарплаты только остались на уровне МРОТ, и тот не соблюдают!
15:43:06 05-07-2025
Еще врачи были бы образованы, у меня соседка эндокринолог, только врач не о чем, даже собственную дочь вылечить не смогла.
16:01:32 05-07-2025
ой как все дружно наехали на медицину, сняв с себя всю ответственность за свое здоровье!
народ, вы вообще в себе? жрете тазами всякую фигню, лежа на диване, а потом вам медицина виновата.
кто тут недавно писал, что съедают флягу меда и организму нужен сахар?
вы уже отписались выше про сложность записи к эндокринологу?
пс. я если что, присоединяюсь к мнению, что медицина на дне, особенно диагностика, но только вы лично ответственны за свое здоровье, а никакие не эндокринологи.
16:15:20 05-07-2025
Демография ы действии
20:48:20 05-07-2025
Цены все выше. Реально белковая еда становится недоступна. Как пенсионеры или семьи с несколькими детьми могут себе хорошую рыбу или говядину на постоянной основе позволить?
Женщины работают на равне с мужчиной, приходят и уставшие - не могут полноценную еду готовить, все по быстрому. Сами понимаете что легче приготовить на скорую руку.
Детям что из вкусняшек покупают чаще всего? Правильно - сладкое. А состав-да что писать, все читали, даже не знаем что за вещества. Когда запретят газировки, сладкие йогурты?
Инсулин-свой не качественный, у многих опять же денег нет на покупку хорошего. Соглашусь, что попасть к эндокринологу и выписать лекарства-отдельная тема.
Телефоны-у нас малоподвижый образ жизни и отсюда вытекающие проблемы. Самих себя спасать надо хотя-бы в элементарном.
10:04:38 06-07-2025
Гостья (20:48:20 05-07-2025) Цены все выше. Реально белковая еда становится недоступна. К... Кто заботится о натуральном питании для своиъ детей и для себя - переезжают жить в деревню. Там собственноруяное производство белка - вырастить мясо, завести корову, в крайнем случае козу, и натуральная пища будет всегда в семье. Люди забыли, что такое натуральная пища, отсюда и диабет. Я пенсионер, пенсия маленькая, есть маленькое хозяйство - коза, куры, поэтому всегда есть натуральные молоко, творог и сыр. А с рыбой вы правы - цены на нее такие, что она стала недоступной для пенсионеров
21:25:32 06-07-2025
Идет тупо уничтожение населения страны. Нужны территории и их недра. Не нам.