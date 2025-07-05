Смертность от диабета в Алтайском крае за три года выросла на 26%

Среди трудоспособного населения смертность также растет

05 июля 2025, 08:01, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Среди жителей Алтайского края растет смертность от эндокринных заболеваний, в том числе от сахарного диабета. Как сообщает "Атмосфера", в 2024 году скончались 537 человек, в том числе 430 — от диабета. Это составляет 20,3 случая на 100 тысяч населения, или на 26% больше, чем в 2021 году.

Отмечается, что среди трудоспособного населения смертность также растет — в первую очередь, из-за диабета второго типа. Женщины, особенно в сельской местности, умирают от диабета в 2,2 раза чаще, чем горожанки.

Заболеваемость диабетом в Алтайском крае занимает среди болезней шестое место — свыше пяти тысяч человек на 100 тысяч населения в 2024 году. Среди взрослых она растет, у подростков снижается, а у детей — увеличивается. Количество диабетических ампутаций за последние три года не снизилось, что указывает на недостаточный скрининг и маршрутизацию лечения.