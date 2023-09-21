Смешивать можно. Врачи опровергли распространенные мифы об алкоголе

Специалисты рассказали, что закуска не поможет не пьянеть, а крепкие напитки не помогут уснуть

21 сентября 2023, 11:49, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Специалисты опровергли самые популярные мифы об алкоголе. Их развеяли в эфире программы "Жить здорово" на Первом канале.

Первый миф касается того, что закуска помогает "украсть" градус у алкоголя. На самом деле это не так и степень опьянения зависит только от количества выпитого.

Еще один миф гласит о том, что крепкий алкоголь помогает засыпать. По факту он, наоборот, заставляет человека вставать среди ночи чаще, в том числе в туалет.

И третий миф говорит о том, что смешивание разных напитков приводит к более сильному похмелью. Специалисты утверждают, что это никак не влияет на тяжелое пробуждение и долгий день после вечеринки.