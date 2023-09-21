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Смешивать можно. Врачи опровергли распространенные мифы об алкоголе

Специалисты рассказали, что закуска не поможет не пьянеть, а крепкие напитки не помогут уснуть

21 сентября 2023, 11:49, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Специалисты опровергли самые популярные мифы об алкоголе. Их развеяли в эфире программы "Жить здорово" на Первом канале.

Первый миф касается того, что закуска помогает "украсть" градус у алкоголя. На самом деле это не так и степень опьянения зависит только от количества выпитого. 

Еще один миф гласит о том, что крепкий алкоголь помогает засыпать. По факту он, наоборот, заставляет человека вставать среди ночи чаще, в том числе в туалет.

И третий миф говорит о том, что смешивание разных напитков приводит к более сильному похмелью. Специалисты утверждают, что это никак не влияет на тяжелое пробуждение и долгий день после вечеринки.

медицина

Комментарии 12

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Гость

11:54:54 21-09-2023

Сами то специалисты хоть пробовали то о чем говорят.

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ВВП

12:02:26 21-09-2023

А как водится в этой передаче специалисты проверили всё на себе?))

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Пузырек

12:51:04 21-09-2023

Реально - сморозили глупостей несколько сразу специалисты.

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Гость

13:14:00 21-09-2023

Приглащаю к себе в гараж на неделю. Будем эксперементировать. Только материал вышесказанных специалистов. Диссертацию напишем.

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Гость

14:13:22 21-09-2023

Гость (13:14:00 21-09-2023) Приглащаю к себе в гараж на неделю. Будем эксперементировать... закуску то обеспечишь или со своей приходить? и это, а специалистом обязательно быть?

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Гость

13:28:34 21-09-2023

Как же далеки они от народа.

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Печень

14:51:26 21-09-2023

Про смешивание и ферменты переработки не угадали

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Гость

15:10:19 21-09-2023

закуску то обеспечишь или со своей приходить?----------------полный погреб зАкуси

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Гость

15:27:11 21-09-2023

Гость (15:10:19 21-09-2023) закуску то обеспечишь или со своей приходить?---------------... А что смешивать будем - коньяк с пивом или водку с самогоном? Ну, чтоб диссертацию то написать)))

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Евгений

17:19:44 21-09-2023

Пить натощак и с хорошей закуской можно в два раза больше, не раз проверено жизнью. Самое главное при алкогольном отравлении было у любителей за столом пить разные алкогольные напитки. По законам, науке неизвестной нельзя пить различные сорта водки, коньяка, вин, мешать их если хотите завтра более менее нормально проснуться.

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Московский синяк

17:59:12 21-09-2023

Да я этих "специалистов" быстро разочарую, попадись они в мои крепкие дрожащие с жёсткого бодуна ручёнки...

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Гость

18:12:14 21-09-2023

Уровень шарлатанства в эпоху безвременья продолжает расти((( "Жить здорово" - просто очередное шоу очередных Остапов Бендеров. Удивительно то, что масса людей до сих пор не только смотрит эти госСМИ, но и верит увиденному((( Видимо, их уровень интеллекта и образования не позволяет взглянуть на мир СВОИМИ глазами...

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