Смешивать можно. Врачи опровергли распространенные мифы об алкоголе
Специалисты рассказали, что закуска не поможет не пьянеть, а крепкие напитки не помогут уснуть
21 сентября 2023, 11:49, ИА Амител
Специалисты опровергли самые популярные мифы об алкоголе. Их развеяли в эфире программы "Жить здорово" на Первом канале.
Первый миф касается того, что закуска помогает "украсть" градус у алкоголя. На самом деле это не так и степень опьянения зависит только от количества выпитого.
Еще один миф гласит о том, что крепкий алкоголь помогает засыпать. По факту он, наоборот, заставляет человека вставать среди ночи чаще, в том числе в туалет.
И третий миф говорит о том, что смешивание разных напитков приводит к более сильному похмелью. Специалисты утверждают, что это никак не влияет на тяжелое пробуждение и долгий день после вечеринки.
11:54:54 21-09-2023
Сами то специалисты хоть пробовали то о чем говорят.
12:02:26 21-09-2023
А как водится в этой передаче специалисты проверили всё на себе?))
12:51:04 21-09-2023
Реально - сморозили глупостей несколько сразу специалисты.
13:14:00 21-09-2023
Приглащаю к себе в гараж на неделю. Будем эксперементировать. Только материал вышесказанных специалистов. Диссертацию напишем.
14:13:22 21-09-2023
Гость (13:14:00 21-09-2023) Приглащаю к себе в гараж на неделю. Будем эксперементировать... закуску то обеспечишь или со своей приходить? и это, а специалистом обязательно быть?
13:28:34 21-09-2023
Как же далеки они от народа.
14:51:26 21-09-2023
Про смешивание и ферменты переработки не угадали
15:10:19 21-09-2023
закуску то обеспечишь или со своей приходить?----------------полный погреб зАкуси
15:27:11 21-09-2023
Гость (15:10:19 21-09-2023) закуску то обеспечишь или со своей приходить?---------------... А что смешивать будем - коньяк с пивом или водку с самогоном? Ну, чтоб диссертацию то написать)))
17:19:44 21-09-2023
Пить натощак и с хорошей закуской можно в два раза больше, не раз проверено жизнью. Самое главное при алкогольном отравлении было у любителей за столом пить разные алкогольные напитки. По законам, науке неизвестной нельзя пить различные сорта водки, коньяка, вин, мешать их если хотите завтра более менее нормально проснуться.
17:59:12 21-09-2023
Да я этих "специалистов" быстро разочарую, попадись они в мои крепкие дрожащие с жёсткого бодуна ручёнки...
18:12:14 21-09-2023
Уровень шарлатанства в эпоху безвременья продолжает расти((( "Жить здорово" - просто очередное шоу очередных Остапов Бендеров. Удивительно то, что масса людей до сих пор не только смотрит эти госСМИ, но и верит увиденному((( Видимо, их уровень интеллекта и образования не позволяет взглянуть на мир СВОИМИ глазами...