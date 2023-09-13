За три года в Алтайском крае стало меньше алкоголиков
При этом ситуация в регионе все равно остается неблагополучной
13 сентября 2023, 08:01, ИА Амител
Фото: pxhere.com
За последние три года в Алтайском крае стало на 6% меньше алкоголиков. Об этом рассказали в региональном Минздраве.
Отмечается, что ситуация в регионе все равно остается неблагополучной, а алкогольная зависимость превалирует среди всех наркологических расстройств.
Больше всего алкоголиков среди людей в возрасте от 40 до 59 лет – 53,5%. Немного меньше зависимых в возрастной категории от 20 до 39 лет – 41,4%.
Врачи в регионе работают с зависимыми разными методами, а общий фонд краевого наркодиспансера составляет 205 коек.
08:05:28 13-09-2023
Ласты склеили....
08:08:42 13-09-2023
вымирают пачками
08:51:43 13-09-2023
Это как с уменьшением числа безработных, просто не все на учет встали
08:52:52 13-09-2023
А кто их считал?
09:37:57 13-09-2023
Они стали анонимными ) !
09:54:49 13-09-2023
Больше алкашей - меньше нагрузки на пенсионный фонд + больше пополнения бюджета за счёт покупки бухла.
10:45:36 13-09-2023
Эх, жаль неможно выложить фото ГОРЫ фунфыриков рядом с магазином сети "Св...ор"... Яркая иллюстрация того, что не сократилось количество алкашей, а "ушло в тень"...
11:53:30 13-09-2023
Вот интересно, у нас в городе есть комьюнити алкоголиков? Ну что б как в кино - они собираются раз в неделю у какого-нибудь психолога, садятся кружком на стульчиках, передают друг другу по кругу мягкий мячик и говорят что-то типа: я Петя, мне 35 лет, работаю дизайнером, я алкоголик. Все хлопают. Потом: я Света, мне 38, бухгалтер, живу она, я алкоголик. Нет такого клуба?
18:08:03 13-09-2023
Гость (11:53:30 13-09-2023) Вот интересно, у нас в городе есть комьюнити алкоголиков? Ну... А потом все бухают!