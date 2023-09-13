За три года в Алтайском крае стало меньше алкоголиков

При этом ситуация в регионе все равно остается неблагополучной

13 сентября 2023, 08:01, ИА Амител

Фото: pxhere.com

За последние три года в Алтайском крае стало на 6% меньше алкоголиков. Об этом рассказали в региональном Минздраве.

Отмечается, что ситуация в регионе все равно остается неблагополучной, а алкогольная зависимость превалирует среди всех наркологических расстройств.

Больше всего алкоголиков среди людей в возрасте от 40 до 59 лет – 53,5%. Немного меньше зависимых в возрастной категории от 20 до 39 лет – 41,4%.

Врачи в регионе работают с зависимыми разными методами, а общий фонд краевого наркодиспансера составляет 205 коек.