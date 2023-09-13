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За три года в Алтайском крае стало меньше алкоголиков

При этом ситуация в регионе все равно остается неблагополучной

13 сентября 2023, 08:01, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

За последние три года в Алтайском крае стало на 6% меньше алкоголиков. Об этом рассказали в региональном Минздраве.

Отмечается, что ситуация в регионе все равно остается неблагополучной, а алкогольная зависимость превалирует среди всех наркологических расстройств.

Больше всего алкоголиков среди людей в возрасте от 40 до 59 лет – 53,5%. Немного меньше зависимых в возрастной категории от 20 до 39 лет – 41,4%.

Врачи в регионе работают с зависимыми разными методами, а общий фонд краевого наркодиспансера составляет 205 коек. 

Алтайский край Статистика алкоголь

Комментарии 9

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Гость

08:05:28 13-09-2023

Ласты склеили....

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гость

08:08:42 13-09-2023

вымирают пачками

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Гость

08:51:43 13-09-2023

Это как с уменьшением числа безработных, просто не все на учет встали

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Гость

08:52:52 13-09-2023

А кто их считал?

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Гость

09:37:57 13-09-2023

Они стали анонимными ) !

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Гость

09:54:49 13-09-2023

Больше алкашей - меньше нагрузки на пенсионный фонд + больше пополнения бюджета за счёт покупки бухла.

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Гость

10:45:36 13-09-2023

Эх, жаль неможно выложить фото ГОРЫ фунфыриков рядом с магазином сети "Св...ор"... Яркая иллюстрация того, что не сократилось количество алкашей, а "ушло в тень"...

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Гость

11:53:30 13-09-2023

Вот интересно, у нас в городе есть комьюнити алкоголиков? Ну что б как в кино - они собираются раз в неделю у какого-нибудь психолога, садятся кружком на стульчиках, передают друг другу по кругу мягкий мячик и говорят что-то типа: я Петя, мне 35 лет, работаю дизайнером, я алкоголик. Все хлопают. Потом: я Света, мне 38, бухгалтер, живу она, я алкоголик. Нет такого клуба?

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Гость

18:08:03 13-09-2023

Гость (11:53:30 13-09-2023) Вот интересно, у нас в городе есть комьюнити алкоголиков? Ну... А потом все бухают!

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