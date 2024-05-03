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Беременная Кети Топурия показала себя с округлившимся животом

Певица ждет третьего ребенка

03 мая 2024, 07:50, ИА Амител

Кети Топурия / Фото: @keti_one_official
Кети Топурия / Фото: @keti_one_official

Российская певица Кети Топурия показала себя с округлившимся животом в соцсетях. Видео она опубликовала в социальных сетях.

Женщина веселилась с детьми, ожидая свой рейс из Арабских Эмиратов. Она заказала себе кофе с портретом, а сын Адам попробовал напиток.

"Это была я? А сейчас теперь у тебя на пальце я?" – спросила Топурия сына.

Отметим, что с 2020 года Топурия замужем за предпринимателем Львом Деньговым. В 2021 году у пары родился сын Адам.

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Комментарии 12

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Гость

09:38:28 03-05-2024

Кто это?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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Гость

09:45:05 03-05-2024

Гость (09:38:28 03-05-2024) Кто это?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!... Это ты кто? А Кети Топурия уже лет 15 на сцене выступает как солистка группы А-студио. Я надеюсь ты хотя бы это название знаешь. Они начинали еще при СССР. А вообще это зашквар не знать людей, которых вся страна знает. Ты тем самым только подчеркиваешь узость своих интересов и отсутствие интеллекта.

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Гость

10:00:48 03-05-2024

Гость (09:45:05 03-05-2024) Это ты кто? А Кети Топурия уже лет 15 на сцене выступает как... А она что,особенная и единственная беременная на всю Россию что её должны все знать?

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Гость

11:50:13 03-05-2024

Гость (10:00:48 03-05-2024) А она что,особенная и единственная беременная на всю Россию ... Завидуйте молча!

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Гость

10:15:28 03-05-2024

Гость (09:45:05 03-05-2024) Это ты кто? А Кети Топурия уже лет 15 на сцене выступает как... Пугачева и Ротару курят в сторонке.

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Гость

10:36:39 03-05-2024

Гость (09:45:05 03-05-2024) Это ты кто? А Кети Топурия уже лет 15 на сцене выступает как... А он должен это знать?! Мало ли кто там по сцене скачет.

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Гость

11:51:31 03-05-2024

Гость (09:45:05 03-05-2024) Это ты кто? А Кети Топурия уже лет 15 на сцене выступает как... Немного категорично, но правильно по сути!

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Гость

11:50:44 03-05-2024

Гость (09:38:28 03-05-2024) Кто это?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!... гугл в помощь!

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Гость

09:52:32 03-05-2024

ТЫкать будешь себе подобному.

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гость

10:09:15 03-05-2024

Она ждет третьего ребенка. У неё дочь Оливия и сын Адам.

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Гость

11:49:51 03-05-2024

Красотка, МОЛОДЕЦ! А кто её не знает, так это не беда)))))))))))))))) для НЕЁ!!!!!!!!!!!!

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Светлана

20:24:27 03-05-2024

Уважаемый редактор! Может, лучше про реактор? Про любимый лунный трактор...

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