Беременная Кети Топурия показала себя с округлившимся животом
Певица ждет третьего ребенка
03 мая 2024, 07:50, ИА Амител
Кети Топурия / Фото: @keti_one_official
Российская певица Кети Топурия показала себя с округлившимся животом в соцсетях. Видео она опубликовала в социальных сетях.
Женщина веселилась с детьми, ожидая свой рейс из Арабских Эмиратов. Она заказала себе кофе с портретом, а сын Адам попробовал напиток.
"Это была я? А сейчас теперь у тебя на пальце я?" – спросила Топурия сына.
Отметим, что с 2020 года Топурия замужем за предпринимателем Львом Деньговым. В 2021 году у пары родился сын Адам.
09:38:28 03-05-2024
Кто это?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
09:45:05 03-05-2024
Гость (09:38:28 03-05-2024) Кто это?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!... Это ты кто? А Кети Топурия уже лет 15 на сцене выступает как солистка группы А-студио. Я надеюсь ты хотя бы это название знаешь. Они начинали еще при СССР. А вообще это зашквар не знать людей, которых вся страна знает. Ты тем самым только подчеркиваешь узость своих интересов и отсутствие интеллекта.
10:00:48 03-05-2024
Гость (09:45:05 03-05-2024) Это ты кто? А Кети Топурия уже лет 15 на сцене выступает как... А она что,особенная и единственная беременная на всю Россию что её должны все знать?
11:50:13 03-05-2024
Гость (10:00:48 03-05-2024) А она что,особенная и единственная беременная на всю Россию ... Завидуйте молча!
10:15:28 03-05-2024
Гость (09:45:05 03-05-2024) Это ты кто? А Кети Топурия уже лет 15 на сцене выступает как... Пугачева и Ротару курят в сторонке.
10:36:39 03-05-2024
Гость (09:45:05 03-05-2024) Это ты кто? А Кети Топурия уже лет 15 на сцене выступает как... А он должен это знать?! Мало ли кто там по сцене скачет.
11:51:31 03-05-2024
Гость (09:45:05 03-05-2024) Это ты кто? А Кети Топурия уже лет 15 на сцене выступает как... Немного категорично, но правильно по сути!
11:50:44 03-05-2024
Гость (09:38:28 03-05-2024) Кто это?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!... гугл в помощь!
09:52:32 03-05-2024
ТЫкать будешь себе подобному.
10:09:15 03-05-2024
Она ждет третьего ребенка. У неё дочь Оливия и сын Адам.
11:49:51 03-05-2024
Красотка, МОЛОДЕЦ! А кто её не знает, так это не беда)))))))))))))))) для НЕЁ!!!!!!!!!!!!
20:24:27 03-05-2024
Уважаемый редактор! Может, лучше про реактор? Про любимый лунный трактор...