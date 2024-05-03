Беременная Кети Топурия показала себя с округлившимся животом

Певица ждет третьего ребенка

03 мая 2024, 07:50, ИА Амител

Кети Топурия / Фото: @keti_one_official

Российская певица Кети Топурия показала себя с округлившимся животом в соцсетях. Видео она опубликовала в социальных сетях.

Женщина веселилась с детьми, ожидая свой рейс из Арабских Эмиратов. Она заказала себе кофе с портретом, а сын Адам попробовал напиток.

"Это была я? А сейчас теперь у тебя на пальце я?" – спросила Топурия сына.

Отметим, что с 2020 года Топурия замужем за предпринимателем Львом Деньговым. В 2021 году у пары родился сын Адам.