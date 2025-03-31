СМИ: агрессивно настроенные к РФ советники Трампа набирают влияние в Вашингтоне
Так эксперт объяснил недавнюю критику Путина американским президентом
31 марта 2025, 14:00, ИА Амител
Агрессивно настроенные к РФ советники президента США Дональда Трампа, вероятно, набирают влияние в Белом доме из-за затягивания переговоров по Украине. Как сообщает WSJ, об этом заявил президент аналитического центра Saratoga Foundation Глен Ховард, объясняя заявления американского политика о своей злости на российского лидера Владимира Путина.
Ранее Трамп заявил, что "взбешен" и "очень зол" из-за критики Путиным авторитета руководства президента Украины Владимира Зеленского. Президент РФ подчеркивал, что украинские органы власти не являются законными, поскольку там не проходили выборы главы государства.
"Эта фраза была необычным выпадом в адрес Кремля", – сказал эксперт.
Ховард добавил, что личная досада Трампа на Москву растет, на что указывает и его недавняя публикация в Truth Social, где упоминалась "российская агрессия" наряду с китайским экспансионизмом как оправдание интересов Вашингтона в Гренландии.
14:02:53 31-03-2025
какие-то бабские сливы.