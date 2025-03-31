Трамп: Зеленский хочет отказаться от сделки по редкоземельным металлам
Со слов американского лидера, после такого шага у президента Украины могут начаться большие проблемы
31 марта 2025, 08:25, ИА Амител
Президент США Дональд Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский хочет отказаться от ресурсной сделки. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Reuters.
При этом Трамп подчеркнул, что в таком случае у президента Украины возникнут большие проблемы.
"Он пытается отказаться от сделки по редкоземельным элементам, и если он это сделает, у него возникнут проблемы, большие, очень большие проблемы", – высказался республиканец.
Также американский лидер добавил, что Украина "никогда не станет" членом альянса и ее президент это понимает.
В данный момент Киев изучает новую версию проекта соглашения о полезных ископаемых, которую США передали Украине. В конце марта Владимир Зеленский сказал, что говорить о заключении договора пока рано. С его слов, американская сторона постоянно меняет условия.
"Но я не хочу, чтобы у США было ощущение, что Украина против. Мы показывали позитивные сигналы, и мы за сотрудничество с США", – заявил Зеленский.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк пояснил, что новый проект сделки включает в себя все украинские полезные ископаемые. Он утверждает, что Киев будет обязан передавать доходы от редкоземельных ресурсов в специальный фонд. Американским вкладом же предлагают считать оказанную с 2022 года военную помощь.
09:10:41 31-03-2025
после такого шага у президента Украины могут начаться большие проблемы ---- хорошая новость. Держись Зеленский, тебя хотят нагнуть. Мочи его Трамп, он тебя не уважает
10:17:11 31-03-2025
Гость (09:10:41 31-03-2025) после такого шага у президента Украины могут начаться больши... Трамп и Зе читают Ваши комменты???
10:16:04 31-03-2025
И правильно делает. Пока не будет гарантий безопасности, никаких сделок. Трамп ошибочно думает что без поддержки США фронт рухнет, но это далеко от реальности.
10:21:43 31-03-2025
Гость (10:16:04 31-03-2025) И правильно делает. Пока не будет гарантий безопасности, ник... вы не подсказывайте! вы хоть в список чуток состоятельных 500 по АК вошли? какой номер?
тоже мне, мозговой штурм лиувилля.
10:49:50 31-03-2025
Musik (10:21:43 31-03-2025) вы не подсказывайте! вы хоть в список чуток состоятельных 50... ну ты-то явно во всех списках)))
10:56:32 31-03-2025
Гость (10:16:04 31-03-2025) И правильно делает. Пока не будет гарантий безопасности, ник... Трамп ошибочно думает что без поддержки США фронт рухнет --- ну без поддержки США им всяко тяжелей чем с поддержкой, поэтому Зеленский пусть подольше сопротивляется, а Трамп пусть подольше ошибочно думает
11:31:15 31-03-2025
С 2013 года мы считали, что Украина - марионетка Запада, и говорить надо с кукловодом. Сейчас кукловод вроде хочет говорить, но буратино стучит ему палкой по лбу, как в той сказке.
11:35:00 31-03-2025
так зеля понимает, что за подписание, ему всякие добробаты развальцовку ануса сделают.
бидон, давая деньги, это через займы и договоры не проводил, а донни посчитал и и ухи поел от цифры ))
для сша - это джаст бизнес, инвестиции должны возвращаться, с процентами.
этот щирый пархатый хахол в очень плохой ситуации )
без спутниковых данных от сша, хаймарсы, атакмс и прочие шторм шаодов - это просто дорогие петарды.
а если подпишет, то от своих же орков прилетит, тарасики и миколы не поймут разбазаривание неньки )))
12:12:38 31-03-2025
Гость (11:35:00 31-03-2025) так зеля понимает, что за подписание, ему всякие добробаты ... он пытается все это от французов-немцев-англичан получить, потом получить гарантию сохранности шкуры и послать после этого на** америку. Кинув на бабки.
И французикам придется отправляться в поход на Москву. Лезть в окопы. Англичане вангую не полезут - ум еще остался а вот макрон полезет. У этого точно ума нету. И осенью они будут там сотнями под снег уходить
вояки они те еще
13:17:31 31-03-2025
майор (12:12:38 31-03-2025) он пытается все это от французов-немцев-англичан получить, п...
англичане сильны разведкой и спецназом.
я не специалист, но это их традиционная история.
макрон что-то насобирает, уж очень ему в одессу хочется.
но он уже хромая утка.
теоретически есть пшеки, которым западные кресы хочется и роде бы у турок сильная сухопутная армия.
но вся это конструкция всегда держалась, на том что сша всегда были черным роялем в кустах.
посмотрим.
пока зеля мечется куда свою головешку притулить и тенет время через пустые переговоры.
потому что ему везде клин.
11:43:55 31-03-2025
У Трампа "язык без костей", чего он только не заявлял ))), а вот военная помощь и разведданые, как шли на Украину, так и идут.
12:06:11 31-03-2025
наркомана так и эдак замочат
просто американцы после подписания бумаг его быстрее замочат а так он пока нужен поживет маненько еще
вобщем цугцванг полный у него
13:03:24 31-03-2025
Ни какой он не марионетка . Посмотрите как он манипулирует этими , европейскими политиками , стратегами. При его появлениями они впадают в ступор , несут такую безрассудную чушь, что и думаешь , так кто же марионетки?
13:38:04 31-03-2025
Гость (13:03:24 31-03-2025) Ни какой он не марионетка . Посмотрите как он манипулирует э... Говорят, когда хохол родился, еврей заплакал, а он сразу и хохол, и еврей, это походу гремучая смесь, весь Запад нагнул