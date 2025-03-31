Трамп: Зеленский хочет отказаться от сделки по редкоземельным металлам

Со слов американского лидера, после такого шага у президента Украины могут начаться большие проблемы

31 марта 2025, 08:25, ИА Амител

Владимир Зеленский / Фото: Oleg Petrasyuk / EPA / ТАСС

Президент США Дональд Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский хочет отказаться от ресурсной сделки. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

При этом Трамп подчеркнул, что в таком случае у президента Украины возникнут большие проблемы.

"Он пытается отказаться от сделки по редкоземельным элементам, и если он это сделает, у него возникнут проблемы, большие, очень большие проблемы", – высказался республиканец.

Также американский лидер добавил, что Украина "никогда не станет" членом альянса и ее президент это понимает.

В данный момент Киев изучает новую версию проекта соглашения о полезных ископаемых, которую США передали Украине. В конце марта Владимир Зеленский сказал, что говорить о заключении договора пока рано. С его слов, американская сторона постоянно меняет условия.

"Но я не хочу, чтобы у США было ощущение, что Украина против. Мы показывали позитивные сигналы, и мы за сотрудничество с США", – заявил Зеленский.

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк пояснил, что новый проект сделки включает в себя все украинские полезные ископаемые. Он утверждает, что Киев будет обязан передавать доходы от редкоземельных ресурсов в специальный фонд. Американским вкладом же предлагают считать оказанную с 2022 года военную помощь.